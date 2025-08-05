Trend Galeri Trend Magazin Tüm Türkiye onu konuşuyor! Kim Milyoner Olmak İster'in fenomen yarışmacısı Muğlalı Günay Teyze 1 milyonluk soruyu bakın nasıl açtırdı...

Tüm Türkiye onu konuşuyor! Kim Milyoner Olmak İster'in fenomen yarışmacısı Muğlalı Günay Teyze 1 milyonluk soruyu bakın nasıl açtırdı...

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu açtıran 74 yaşındaki Habibe Karataş (Günay Teyze) fenomen çıktı. 120 bin takipçili Karataş'ın takipçi sayısı, yarışma sonrası 180 bine yükseldi. Gençlere tavsiye veren Karataş "Hedeflerinizin peşinden gidin, azminizi öldürmeyin" dedi

Batuhan ALTINBAŞ
Hayrettin ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 05.08.2025 07:15 Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 08:02
Tüm Türkiye onu konuşuyor! Kim Milyoner Olmak İster’in fenomen yarışmacısı Muğlalı Günay Teyze 1 milyonluk soruyu bakın nasıl açtırdı...

Atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne 74 yaşındaki Muğlalı Habibe Karataş (Günay Teyze) damga vurdu. Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan ve 2 kız evladı olan Karataş, yıllardır hayalini kurduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı.

Tüm Türkiye onu konuşuyor! Kim Milyoner Olmak İster’in fenomen yarışmacısı Muğlalı Günay Teyze 1 milyonluk soruyu bakın nasıl açtırdı...

Heyecan dolu anlara sahne olan programda 1 milyonluk soruyu açtıran Günay Teyze, izleyiciyi kendine hayran bıraktı. Torunu sayesinde yarışmaya katıldığını söyleyen fenomen teyze, final sorusu geldiğinde yarışmadan çekilmeyi tercih ederek 500 bin TL değerindeki ödülün sahibi oldu.

Tüm Türkiye onu konuşuyor! Kim Milyoner Olmak İster’in fenomen yarışmacısı Muğlalı Günay Teyze 1 milyonluk soruyu bakın nasıl açtırdı...

TARHANAYLA FENOMEN OLDU
Sosyal medyada da içerik üreten ve 120 bin takipçisi bulunan fenomen teyze nasıl popüler olduğunu şöyle anlattı: "Üç yıl önce sabah tarhanamı yaparken tıp fakültesini kazanan torunum geldi. Özlem gidermek için videomu çekti, sonra Instagram'a atmış. Hesap 1 haftada 5 bin takipçiye ulaştı. Biz de çok şaşırdık, tarhana sipariş eden bir sürü insan oldu. Torunum 'Anneanne, senin işin başından aşkın bunlarla uğraşabilecek misin? Hesabı kapatalım mı?' dedi.

Tüm Türkiye onu konuşuyor! Kim Milyoner Olmak İster’in fenomen yarışmacısı Muğlalı Günay Teyze 1 milyonluk soruyu bakın nasıl açtırdı...

'Ben her şeyin üstesinden geldim bunun da üstesinden gelirim' dedim. Videolara devam ettik, çok güzel yorumlar aldım. Şimdi Türkiye'nin her yerinden yaptıklarımı takdir eden; beni annesi, anneannesi, babaannesi yerine koyan binlerce takipçim var. Eve yorgun geldiğimde onların yorumlarını okumak bana enerji veriyor."

Tüm Türkiye onu konuşuyor! Kim Milyoner Olmak İster’in fenomen yarışmacısı Muğlalı Günay Teyze 1 milyonluk soruyu bakın nasıl açtırdı...

Yarışmaya katılma serüvenini anlatan Karataş, "Uzun zamandır katılmak istiyordum ama bir türlü zaman bulamadım. Torunuma 'Beni yazdır, ben de gideceğim' dedim.

Tüm Türkiye onu konuşuyor! Kim Milyoner Olmak İster’in fenomen yarışmacısı Muğlalı Günay Teyze 1 milyonluk soruyu bakın nasıl açtırdı...

Mülakatı da başarıyla geçerek yarışmaya katıldım ve çok da iyi karşılandım. Allah'ım da yardım etti, başarıyla döndüm" dedi.

Tüm Türkiye onu konuşuyor! Kim Milyoner Olmak İster’in fenomen yarışmacısı Muğlalı Günay Teyze 1 milyonluk soruyu bakın nasıl açtırdı...

'ÇOK KEYİF ALDIM'
Yarışma esnasında çok mutlu olduğunu söyleyen Karataş, şöyle devam etti: "Gayet keyif alarak soruları cevaplandırmaya çalıştım. Bilemediğim soruda yarışmayı noktaladım çünkü biraz heyecanlandım. Biliyordum ama bildiklerimi unuttum. O yüzden çekilmek zorunda kaldım."

Tüm Türkiye onu konuşuyor! Kim Milyoner Olmak İster’in fenomen yarışmacısı Muğlalı Günay Teyze 1 milyonluk soruyu bakın nasıl açtırdı...

Günay Teyze, yarışmaya katılmadan önce hedefinin 500 bin TL olduğunu ve bu nedenle yarışmadan çekilme kararı aldığını' ifade etti. Muğlalı bir girişimci olarak içerik üreten Günay Teyze'nin yarışmadan sonra takipçisi 120 binden 180 bine yükseldi.

Tüm Türkiye onu konuşuyor! Kim Milyoner Olmak İster’in fenomen yarışmacısı Muğlalı Günay Teyze 1 milyonluk soruyu bakın nasıl açtırdı...

'BAŞARIMIN SIRRI PROGRAMLI OLMAK'
74 yaşındaki fenomen teyze, başarısının sırrını şu sözlerle açıkladı: "İşlerimi akşamdan ayarlarım. Hiçbir iş zor değildir, küçük yaştan beri tüm zorlukları çalışarak yendim. 8 yaşımdan beri aynı işi devam ettiriyorum. Azimli ve her şeye pozitif bakan biriyim. O yüzden her şey akışıyla gitti, 70 yaşından sonra da yolum açıldı." Gençlere tavsiyelerde de bulunan Karataş "Daima hedeflerinin peşinden gitsinler. İsteseler her şeyi başarırlar. İnsanı ileriye götüren azmidir. İçlerindeki azmi öldürmesinler" dedi.

Tüm Türkiye onu konuşuyor! Kim Milyoner Olmak İster’in fenomen yarışmacısı Muğlalı Günay Teyze 1 milyonluk soruyu bakın nasıl açtırdı...

'ANNEANNEMİ HİÇ OTURURKEN GÖRMEDİM'
Günay Teyze'nin fenomen olmasına vesile olan torunu Aslı Çaylak şunları söyledi: "Anneannem çok alçakgönüllü ve hoşgörülü birisi. Enerjisini başkalarına aktardığı ve samimi olduğu için bu kadar takipçisi var. İlkokul mezunu ama hayat okulundan mezun olmuş. Kendisini hiç otururken ve dinlenirken görmedim. Kendine hep bir şeyler katacak şeyler yapar."