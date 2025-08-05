Tüm Türkiye onu konuşuyor! Kim Milyoner Olmak İster’in fenomen yarışmacısı Muğlalı Günay Teyze 1 milyonluk soruyu bakın nasıl açtırdı...

TARHANAYLA FENOMEN OLDU

Sosyal medyada da içerik üreten ve 120 bin takipçisi bulunan fenomen teyze nasıl popüler olduğunu şöyle anlattı: "Üç yıl önce sabah tarhanamı yaparken tıp fakültesini kazanan torunum geldi. Özlem gidermek için videomu çekti, sonra Instagram'a atmış. Hesap 1 haftada 5 bin takipçiye ulaştı. Biz de çok şaşırdık, tarhana sipariş eden bir sürü insan oldu. Torunum 'Anneanne, senin işin başından aşkın bunlarla uğraşabilecek misin? Hesabı kapatalım mı?' dedi.