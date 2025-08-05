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Tüm Türkiye onu konuşuyor! Kim Milyoner Olmak İster'in fenomen yarışmacısı Muğlalı Günay Teyze 1 milyonluk soruyu bakın nasıl açtırdı...
Tüm Türkiye onu konuşuyor! Kim Milyoner Olmak İster'in fenomen yarışmacısı Muğlalı Günay Teyze 1 milyonluk soruyu bakın nasıl açtırdı...
Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu açtıran 74 yaşındaki Habibe Karataş (Günay Teyze) fenomen çıktı. 120 bin takipçili Karataş'ın takipçi sayısı, yarışma sonrası 180 bine yükseldi. Gençlere tavsiye veren Karataş "Hedeflerinizin peşinden gidin, azminizi öldürmeyin" dedi
Giriş Tarihi: 05.08.2025 07:15
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 08:02