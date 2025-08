Tüm Türkiye onu konuşuyor! Kim Milyoner Olmak İster’in fenomen yarışmacısı Muğlalı Günay Teyze 1 milyonluk soruyu bakın nasıl açtırdı...

'BAŞARIMIN SIRRI PROGRAMLI OLMAK'

74 yaşındaki fenomen teyze, başarısının sırrını şu sözlerle açıkladı: "İşlerimi akşamdan ayarlarım. Hiçbir iş zor değildir, küçük yaştan beri tüm zorlukları çalışarak yendim. 8 yaşımdan beri aynı işi devam ettiriyorum. Azimli ve her şeye pozitif bakan biriyim. O yüzden her şey akışıyla gitti, 70 yaşından sonra da yolum açıldı." Gençlere tavsiyelerde de bulunan Karataş "Daima hedeflerinin peşinden gitsinler. İsteseler her şeyi başarırlar. İnsanı ileriye götüren azmidir. İçlerindeki azmi öldürmesinler" dedi.