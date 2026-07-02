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Tüm Yeşilçam dünyasının Hafize Ana'sıydı… Adile Naşit’in ölmeden günler önce çekilen fotoğrafı yürekleri burktu!

Hababam Sınıfı'nın elinde ziliyle koridorlarda koşan Hafize Anası, Neşeli Günler'in Saadet Hanımıydı… Yeşilçam'ın usta oyuncusu Adile Naşit'in vefatından günler önce çekilen o hüzünlü karesi, yıllar sonra sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Giriş Tarihi: 02.07.2026 11:51 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 12:29
Tüm Yeşilçam dünyasının Hafize Ana’sıydı… Adile Naşit’in ölmeden günler önce çekilen fotoğrafı yürekleri burktu!

17 Haziran 1930'da dünyaya gözlerini açan usta oyuncu Adile Naşit, sanatın tam kalbinde, tiyatrocu bir ailede büyüdü. Babası "Komik-i Şehir" ünvanlı efsanevi tiyatrocu Naşit Özcan, annesi ise yine tiyatro sanatçısı olan Amelya Hanım'dı. Ailesinden devraldığı bu mirası küçük yaşta sahnelerle buluşturan sanatçı; tiyatrodan sinemaya, televizyondan çocuk programlarına uzanan devasa bir kariyer inşa etti.

Tüm Yeşilçam dünyasının Hafize Ana’sıydı… Adile Naşit’in ölmeden günler önce çekilen fotoğrafı yürekleri burktu!

Hababam Sınıfı'nın elinde ziliyle koridorlarda koşan Hafize Ana'sı, Neşeli Günler'in turşucu Saadet Hanım'ı oldu; Tosun Paşa, Süt Kardeşler ve Bizim Aile gibi sayısız Yeşilçam şaheserinde unutulmaz performanslara imza attı. Sadece oyunculuğuyla da kalmadı; Uykudan Önce programında "kuzucuklarım" diye hitap ettiği koca bir nesli masallarıyla büyütüp tüm Türkiye'nin ortak sevgilisi haline geldi.

Tüm Yeşilçam dünyasının Hafize Ana’sıydı… Adile Naşit’in ölmeden günler önce çekilen fotoğrafı yürekleri burktu!

11 Aralık 1987'de aramızdan ayrılarak arkasında doldurulamaz bir boşluk bırakan bu büyük efsane, aradan geçen yıllara rağmen milyonların hafızasında yaşamaya devam ediyor.

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Tüm Yeşilçam dünyasının Hafize Ana’sıydı… Adile Naşit’in ölmeden günler önce çekilen fotoğrafı yürekleri burktu!

ÖLMEDEN GÜNLER ÖNCE ÇEKİLEN FOTOĞRAFI YÜREKLERİ BURKTU!

Usta sanatçının vefatından günler önce hastane odasında çekildiği bilinen hüzünlü bir fotoğraf karesinin yıllar sonra yeniden ortaya çıkması, Yeşilçam izleyicilerinin yüreğini burkarak Adile Naşit'e olan özlemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Tüm Yeşilçam dünyasının Hafize Ana’sıydı… Adile Naşit’in ölmeden günler önce çekilen fotoğrafı yürekleri burktu!

Ancak Adile Naşit'in pek bilinmeyen bir yönü ise kökenidir.

Tüm Yeşilçam dünyasının Hafize Ana’sıydı… Adile Naşit’in ölmeden günler önce çekilen fotoğrafı yürekleri burktu!

İstanbul'da dünyaya gelen ünlü sanatçının babası da İstanbul doğumlu. Annesi ise Ermeni kökenli.

Tüm Yeşilçam dünyasının Hafize Ana’sıydı… Adile Naşit’in ölmeden günler önce çekilen fotoğrafı yürekleri burktu!

YEŞİLÇAM SULTANI'NIN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Türk sinemasının bir diğer efsane ismi Türkan Şoray ise sadece oyunculuğuyla değil, kökenleriyle de dikkat çekiyor.

Tüm Yeşilçam dünyasının Hafize Ana’sıydı… Adile Naşit’in ölmeden günler önce çekilen fotoğrafı yürekleri burktu!

28 Haziran 1945'te İstanbul'un tarihi Eyüpsultan ilçesinde doğan Şoray, memur bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi.

Tüm Yeşilçam dünyasının Hafize Ana’sıydı… Adile Naşit’in ölmeden günler önce çekilen fotoğrafı yürekleri burktu!

İŞTE KÖKENLERİ!

Baba tarafından Kabartay Çerkez soyundan gelen usta oyuncunun anne tarafı ise Selanik göçmeni.

Tüm Yeşilçam dünyasının Hafize Ana’sıydı… Adile Naşit’in ölmeden günler önce çekilen fotoğrafı yürekleri burktu!

Bu zengin kökenler, Şoray'ın sanatına ve duruşuna da yansıyor. Nazan ve Figen adında iki kız kardeşi bulunan Türkan Şoray, babasının vefatının ardından ailesine büyük destek verdi. Yeşilçam'ın "Sultan"ı olarak anılan Şoray, tam 222 filmde rol alarak dünyanın en çok film çeviren kadın oyuncusu unvanını taşıyor.

Tüm Yeşilçam dünyasının Hafize Ana’sıydı… Adile Naşit’in ölmeden günler önce çekilen fotoğrafı yürekleri burktu!

Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Tüm Yeşilçam dünyasının Hafize Ana’sıydı… Adile Naşit’in ölmeden günler önce çekilen fotoğrafı yürekleri burktu!

CÜNEYT ARKIN'IN BİLİNMEYEN KÖKENLERİ!

Türk sinemasının efsanevi ismi Cüneyt Arkın da yalnızca oyunculuğuyla değil, köklü geçmişiyle de dikkat çeke isimlerden. Asıl adı Fahrettin Cüreklibatur olan usta sanatçı, 8 Eylül 1937 tarihinde Eskişehir'in merkezine bağlı Karaçay köyünde dünyaya geldi. Yeşilçam'ın en unutulmaz yıldızlarından biri haline gelen Arkın'ın hikâyesi, tam anlamıyla bir başarı öyküsü.

Tüm Yeşilçam dünyasının Hafize Ana’sıydı… Adile Naşit’in ölmeden günler önce çekilen fotoğrafı yürekleri burktu!

Cüneyt Arkın'ın babası Hacı Yakup Cüreklibatur, Kurtuluş Savaşı'na katılmış, vatanı için mücadele etmiş bir gaziydi. Bu yönüyle Arkın'ın hem sanatta hem de hayatta taşıdığı mücadeleci ruhun köklerinin aileden geldiğini söylemek mümkün.

Tüm Yeşilçam dünyasının Hafize Ana’sıydı… Adile Naşit’in ölmeden günler önce çekilen fotoğrafı yürekleri burktu!

Ailesi ise aslen Nogay Türkleri'ne dayanıyor. Belki de Cüneyt Arkın'ın filmlerindeki o mücadeleci, korkusuz ve adalet peşindeki karakterlerinin ilhamı, genlerinde saklıydı.

Tüm Yeşilçam dünyasının Hafize Ana’sıydı… Adile Naşit’in ölmeden günler önce çekilen fotoğrafı yürekleri burktu!

Bugün milyonlarca hayranı, onu Malkoçoğlu, Battal Gazi ve daha nice kahraman rolleriyle hatırlıyor. Ama az bilinen bu detay, usta ismin nereden gelip nasıl bir miras taşıdığını gösteriyor.

Tüm Yeşilçam dünyasının Hafize Ana’sıydı… Adile Naşit’in ölmeden günler önce çekilen fotoğrafı yürekleri burktu!

Meğer Cüneyt Arkın, Anadolu'nun bağrından kopup gelen bir efsaneymiş!

Tüm Yeşilçam dünyasının Hafize Ana’sıydı… Adile Naşit’in ölmeden günler önce çekilen fotoğrafı yürekleri burktu!

ARAP CELAL'İN ASLINDA NERELİ OLDUĞUNU DUYAN ŞAŞIRIYOR!

Kemal Sunal'ın "Sen içme Arap..." repliğiyle akıllara kazınan Arap Celal karakteriyle tanınan usta oyuncu Celal Yonat'ı herkes Arap sanıyordu.

Tüm Yeşilçam dünyasının Hafize Ana’sıydı… Adile Naşit’in ölmeden günler önce çekilen fotoğrafı yürekleri burktu!

Pek çok Yeşilçam filminde rol alan Arap Celal lakaplı Celal Yonat, gerçekten de herkes tarafından Arap sanılıyordu. Peki, Arap Celal aslında nereli?

Tüm Yeşilçam dünyasının Hafize Ana’sıydı… Adile Naşit’in ölmeden günler önce çekilen fotoğrafı yürekleri burktu!

İşte başta Arap Celal olarak tanınan Celal Yonat olmak üzere ünlülerin memleketleri...

Celal Yonat - Sivas

Tüm Yeşilçam dünyasının Hafize Ana’sıydı… Adile Naşit’in ölmeden günler önce çekilen fotoğrafı yürekleri burktu!

MERT RAMAZAN DEMİR

Van

Tüm Yeşilçam dünyasının Hafize Ana’sıydı… Adile Naşit’in ölmeden günler önce çekilen fotoğrafı yürekleri burktu!

SERENAY SARIKAYA

Ankara

Tüm Yeşilçam dünyasının Hafize Ana’sıydı… Adile Naşit’in ölmeden günler önce çekilen fotoğrafı yürekleri burktu!

SILA TÜRKOĞLU

İzmir - Bornova

Tüm Yeşilçam dünyasının Hafize Ana’sıydı… Adile Naşit’in ölmeden günler önce çekilen fotoğrafı yürekleri burktu!

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

Tüm Yeşilçam dünyasının Hafize Ana’sıydı… Adile Naşit’in ölmeden günler önce çekilen fotoğrafı yürekleri burktu!

HANDE ERÇEL

Bandırma
Tüm Yeşilçam dünyasının Hafize Ana’sıydı… Adile Naşit’in ölmeden günler önce çekilen fotoğrafı yürekleri burktu!

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