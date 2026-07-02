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Tüm Yeşilçam dünyasının Hafize Ana'sıydı… Adile Naşit’in ölmeden günler önce çekilen fotoğrafı yürekleri burktu!
Tüm Yeşilçam dünyasının Hafize Ana'sıydı… Adile Naşit’in ölmeden günler önce çekilen fotoğrafı yürekleri burktu!
Hababam Sınıfı'nın elinde ziliyle koridorlarda koşan Hafize Anası, Neşeli Günler'in Saadet Hanımıydı… Yeşilçam'ın usta oyuncusu Adile Naşit'in vefatından günler önce çekilen o hüzünlü karesi, yıllar sonra sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Giriş Tarihi: 02.07.2026 11:51
Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 12:29