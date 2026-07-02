Tüm Yeşilçam dünyasının Hafize Ana’sıydı… Adile Naşit’in ölmeden günler önce çekilen fotoğrafı yürekleri burktu!

Hababam Sınıfı'nın elinde ziliyle koridorlarda koşan Hafize Ana'sı, Neşeli Günler'in turşucu Saadet Hanım'ı oldu; Tosun Paşa, Süt Kardeşler ve Bizim Aile gibi sayısız Yeşilçam şaheserinde unutulmaz performanslara imza attı. Sadece oyunculuğuyla da kalmadı; Uykudan Önce programında "kuzucuklarım" diye hitap ettiği koca bir nesli masallarıyla büyütüp tüm Türkiye'nin ortak sevgilisi haline geldi.