Trend
Galeri
Trend Magazin
Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak'ın alçak provokasyonunun hedefi! En ‘Parlak’ haliniz bile zifiri karanlık!
Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak'ın alçak provokasyonunun hedefi! En ‘Parlak’ haliniz bile zifiri karanlık!
Şov dünyamızın ikinci sınıf iki oyuncusu sahneye çıkıp hayatlarının en rezil gösterisini yapmışlar. Munzur Üniversitesi'nde kutsallara dil uzatıp, siyasi liderlerin fiziksel özellikleriyle dalga geçecek kadar kendilerini kaybetmişler. Rabia işaretini hadsizce "4 bela" olarak niteleyip, TBMM'deki ibadethaneyi kirli dillerine dolayacak kadar alçalmışlar.
Giriş Tarihi: 27.06.2026 07:02
Güncelleme Tarihi: 27.06.2026 08:14