Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak’ın alçak provokasyonunun hedefi! En ‘Parlak’ haliniz bile zifiri karanlık!

Boşandığı eşi Burcu Gönder ise avukatı aracılığıyla mahkemeye şöyle bir dilekçe vermişti:

"Bülent Emrah Parlak, Burcu Gönder'in tektaş yüzüğünü sattırıp onun parasını dahi almıştır. Öfke problemi olan Parlak'ın bu durumu çevresi tarafından da bilinmektedir. Bu nedenle Gönder eşine boşanma davası açmayı istemekte, ancak bu süreçte zarar göreceğinden endişe etmektedir."