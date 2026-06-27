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Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak'ın alçak provokasyonunun hedefi! En ‘Parlak’ haliniz bile zifiri karanlık!

Şov dünyamızın ikinci sınıf iki oyuncusu sahneye çıkıp hayatlarının en rezil gösterisini yapmışlar. Munzur Üniversitesi'nde kutsallara dil uzatıp, siyasi liderlerin fiziksel özellikleriyle dalga geçecek kadar kendilerini kaybetmişler. Rabia işaretini hadsizce "4 bela" olarak niteleyip, TBMM'deki ibadethaneyi kirli dillerine dolayacak kadar alçalmışlar.

YÜKSEL AYTUĞ
Giriş Tarihi: 27.06.2026 07:02 Güncelleme Tarihi: 27.06.2026 08:14
Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak’ın alçak provokasyonunun hedefi! En ‘Parlak’ haliniz bile zifiri karanlık!

Bülent Emrah Parlak... Kariyerindeki en "parlak" yapım, ilhamını kafiyeli bir küfürden alan Ankara'nın Dikmen'i... Düşünün artık...

Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak’ın alçak provokasyonunun hedefi! En ‘Parlak’ haliniz bile zifiri karanlık!

Her fırsatta yargı dağıtmaya, doğruluk, dürüstlük söylevi vermeye meraklı bu arkadaş, henüz eşinden boşanmamış, resmen evli bulunan Elif Andaç Çam ile Beyoğlu'nun arka sokaklarında uluorta öpüşürken yakalanmıştı.

Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak’ın alçak provokasyonunun hedefi! En ‘Parlak’ haliniz bile zifiri karanlık!

Boşandığı eşi Burcu Gönder ise avukatı aracılığıyla mahkemeye şöyle bir dilekçe vermişti:

"Bülent Emrah Parlak, Burcu Gönder'in tektaş yüzüğünü sattırıp onun parasını dahi almıştır. Öfke problemi olan Parlak'ın bu durumu çevresi tarafından da bilinmektedir. Bu nedenle Gönder eşine boşanma davası açmayı istemekte, ancak bu süreçte zarar göreceğinden endişe etmektedir."

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Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak’ın alçak provokasyonunun hedefi! En ‘Parlak’ haliniz bile zifiri karanlık!

Gelelim eski TİP milletvekili ve oyuncu Barış Atay'a:
Onun da magazin maceraları sahne arkadaşından farklı değil. Henüz evliyken, İsviçre'deki Metallica konserinde sevgilisi olduğu iddia edilen Ecem Özkaya ile haberleri çıkmıştı.

Barış Atay ve Bülent Emrah Parlak’ın alçak provokasyonunun hedefi! En ‘Parlak’ haliniz bile zifiri karanlık!

Bülent Emrah Parlak ile Barış Atay'a "çakma" Kavuklu ile Pişekar diyeceğim ama Orta Oyunu sanatının adını bu ikisi için kirletmekten korkuyorum. Tabii ki sahneledikleri Orta Oyunu değil, olsa olsa bu ülkenin kutsallarına kasteden, önceden planlanmış bir "ortada ayak oyunu"dur.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör