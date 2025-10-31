Turist kazıklamak ülkeye ihanet! Google yorumları ele verdi: Taksiciden restorana uzanan organize tuzak

Almanya'dan İstanbul'a maç izlemeye gelen dört turistin Galata Köprüsü'nde 59 bin lira hesap ödemesiyle patlak veren skandal, aslında çok daha büyük bir sorunun parçası! Taksiciden restorana kadar el ele veren bir "turist kazıklama ağı" mı var? Tezel, turizmi baltalayan bu düzeni, bahis skandalına karışan hakemleri ve bulaşıkçılıktan 5 trilyon dolarlık imparatorluk kuran Nvidia'nın kurucusunu aynı yazıda çarpıcı örneklerle anlatıyor: "Bu ülkede bazen restoran, bazen hakem, bazen de zihin sistemi resetlenmeli!"