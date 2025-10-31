Turist kazıklamak ülkeye ihanet! Google yorumları ele verdi: Taksiciden restorana uzanan organize tuzak

***

TÜRKİYE'Yİ SEVMEK İSTİYORSAN...

Limon ismini verdiği sarı renkli TOFAŞ arabası ile Türkiye'nin 81 ilini gezen Franziska Niehus, gördüğü güzelliklerin videosunu şu notla paylaştı:

"Türkiye'den nefret etmek istiyorsan haberleri izle, Türkiye'yi sevmek istiyorsan dışarı çık." Bir ülkeyi turist kafasıyla yaşamak, hep güzel yerleri dolaşmakla, normal vatandaş olarak yaşamak arasında elbette farklar var.

Franziska bir influencer olarak yaşadığı pozitif anlarını paylaşarak bu işten para kazanıyor.

Ama yorumunda gerçeklik payı var, özellikle de sosyal medya açısından!

Elbette her ülkede olduğu gibi bizde de bazı olumsuzluklar var.

Özellikle X'de biraz baktığınızda negatif duygular zirveye ulaşıyor.

Çünkü kötü-negatif haber ya da izlenim, iyi-pozitif içerikten daha çok 'tık', takipçi ve etkileşim getiriyor.

Elbette ülkede olanlar tozpembe anlatılmasın ama ülkede güzel şeylerin olduğu da unutulmamalı.