Türk Halk Müziği sanatçısı Banu Kırbağ hayatını kaybetti

'Unutulur' ve 'Ölsem de bir kalsam da bir' gibi şarkılarıyla tanınan Türk Halk Müziği sanatçısı Banu Kırbağ'dan üzen haber geldi. , 74 yaşında yaşamını yitirdi. HAYATINI KAYBETTİ Ünlü sanatçı Banu Kırbağ, 74 yaşında yaşamını yitirdi. 'RUHU IŞIKLARDA OLSUN' Şarkıcı ve oyuncu Melike Demirağ, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabında yaptığı açıklamada vefat haberini 'Gençlik yıllarımın can arkadaşı, meslektaşım, eski eltim, dostum Banucuğum veda etmiş bu aleme. Ruhu ışıklarda olsun. Başka boyutlarda sevdikleriyle buluşsun. Seni çok sevdik. Unutulmaz şarkınla unutulmayacaksın.' ifadeleriyle duyurdu. Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu da ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabındaki paylaşımında, 'Banu Kırbağ 74 yaşında vefat etmiş. Çocukluğumun en güzel seslerinden biriydi. 'Ölsem de bir kalsam da bir' şarkısıyla hafızama kazınmış. Şimdi duyunca haberi ilk aklıma bu şarkısı geldi. Eski ülkemden, gençliğimizden birileri bu hayattan göçtüğünde biz de kendimizden bir şeyleri kaybediyoruz. Kalan olarak insan biraz daha bu dünyaya, yaşadığı yere yabancılaşıyor.' ifadelerine yer verdi. BANU KIRBAĞ KİMDİR? Müzik kariyerine 1969'da okul orkestrasında solistlik yaparak başlayan Banu Kırbağ, İstanbul Belediye Konservatuvarında eğitim aldıktan sonra, profesyonel müzik hayatına adım attı. Kırbağ, kardeşi ile birlikte 1972'de kurduğu grupta 4 adet 45'lik ve 1 albüm çıkardıktan sonra solo kariyerine ağırlık verdi. 'Ölsem de Bir Kalsam da Bir' ve 'Unutulur' adlı eserleriyle 1978'de büyük başarılar elde eden şarkıcının 1982'deki 'Anlatamıyorum' albümü istenilen başarıya ulaşamadı. Beste çalışmalarına yönelen Kırbağ'ın 1984'te şairlerin eserlerine yaptığı besteler de müzikseverlerin beğenisini kazanmıştı.