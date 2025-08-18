Türk Halk Müziği sanatçısı Banu Kırbağ hayatını kaybetti

Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu da ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabındaki paylaşımında, "Banu Kırbağ 74 yaşında vefat etmiş. Çocukluğumun en güzel seslerinden biriydi. 'Ölsem de bir kalsam da bir' şarkısıyla hafızama kazınmış. Şimdi duyunca haberi ilk aklıma bu şarkısı geldi. Eski ülkemden, gençliğimizden birileri bu hayattan göçtüğünde biz de kendimizden bir şeyleri kaybediyoruz. Kalan olarak insan biraz daha bu dünyaya, yaşadığı yere yabancılaşıyor." ifadelerine yer verdi.