Türk iş adamıyla evlenen Çek model arkadaşlarını Türkiye'ye davet etti: “Türkiye muhteşem hemen gelin!"

İş adamı Burak Öymen ile evlenip Kaplankaya'ya yerleşen Çek model Tereza Maxova, geçtiğimiz günlerde Prag'daki bir etkinlikte Irina Shayk, Tilda Swinton ve Eva Herzigova ile bir araya geldi. Yıldızlarla koyu bir sohbete giren Maxova, arkadaşlarını Türkiye'deki evine davet etti.