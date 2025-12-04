Trend
Türk iş adamıyla evlenen Çek model arkadaşlarını Türkiye'ye davet etti: “Türkiye muhteşem hemen gelin!"
Dünyaca ünlü Çek model Tereza Maxova, iş insanı Burak Öymen'le evlenip Kaplankaya'ya yerleşmesinin ardından Türkiye'nin güzellikleri karşısında hayran kaldı. Prag'daki prestijli bir etkinlikte Irina Shayk, Tilda Swinton ve Eva Herzigova ile bir araya gelen Maxova, yakın arkadaşlarına Türkiye'nin güzelliklerini öve öve bitiremedi.
Giriş Tarihi: 04.12.2025 06:50