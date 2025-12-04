Trend Galeri Trend Magazin Türk iş adamıyla evlenen Çek model arkadaşlarını Türkiye'ye davet etti: “Türkiye muhteşem hemen gelin!"

Dünyaca ünlü Çek model Tereza Maxova, iş insanı Burak Öymen'le evlenip Kaplankaya'ya yerleşmesinin ardından Türkiye'nin güzellikleri karşısında hayran kaldı. Prag'daki prestijli bir etkinlikte Irina Shayk, Tilda Swinton ve Eva Herzigova ile bir araya gelen Maxova, yakın arkadaşlarına Türkiye'nin güzelliklerini öve öve bitiremedi.

MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 04.12.2025 06:50
Türk iş adamıyla evlenen Çek model arkadaşlarını Türkiye’ye davet etti: Türkiye muhteşem hemen gelin!

İş adamı Burak Öymen ile evlenip Kaplankaya'ya yerleşen Çek model Tereza Maxova, geçtiğimiz günlerde Prag'daki bir etkinlikte Irina Shayk, Tilda Swinton ve Eva Herzigova ile bir araya geldi. Yıldızlarla koyu bir sohbete giren Maxova, arkadaşlarını Türkiye'deki evine davet etti.

Çek manken, Herzigova, Shayk ve Swinton'a "Türkiye muhteşem hemen gelmelisiniz" dedi. Ünlü yıldızlar da en yakın zamanda geleceklerini söyledi.