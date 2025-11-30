Türk modasının 40 yılı: Tasarımcı Arzu Kaprol anlattı! "Sabah Gazetesi modanın hikayesine yer verdi"

KADIN TASARIMCILARIN YÜKSELİŞİ

Bu yıllar aynı zamanda kadın tasarımcıların ve girişimcilerin yükseliş dönemiydi. Türkiye'de moda artık yalnızca podyumda değil, teknoloji laboratuvarlarında, sürdürülebilir üretim atölyelerinde, sosyal projelerde de yer buldu. Pandemiyle birlikte ise tüm dünya gibi biz de yavaşladık; tasarımı, üretimi ve tüketimi yeniden düşünmeye başladık. O dönemde hepimiz, modanın hız değil, anlam meselesi olduğunu bir kez daha fark ettik. Bugün geldiğimiz noktada, Türk modası artık 'takip eden' değil, 'yön veren' bir konumda. Ben kendi yolculuğumda her zaman geleceğe bakmayı, teknolojiyi insanın hizmetine sunmayı önemsedim. Moda, benim için bir giysi tasarlamanın ötesinde; insan, doğa ve yaşam arasındaki ilişkinin yeniden yorumlanmasıdır. Bugün insan inovasyon tasarımcısı olarak çalışıyor, teknolojiyi ve bilimi estetikle birleştiren projeler geliştiriyorum.

