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Kamuran Akkor'un ablası Gönül Akkor'un cenazesinde duygusal anlar! Selami Şahin "Böyle bir ses Türkiye'ye bir daha gelmez”

Ses sanatçısı Kamuran Akkor'un ablası olan Türk sanat müziği sanatçısı Gönül Akkor, 82 yaşında hayatını kaybetti. Gönül Akkor, Teşvikiye Camii'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ölümü sanat dünyasını yasa boğan Akkor'un cenaze törenine katılan Selami Şahin, "Böyle bir ses Türkiye'ye bir daha gelmez"dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 01.01.2025 14:48 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 15:17
Kamuran Akkor’un ablası Gönül Akkor’un cenazesinde duygusal anlar! Selami Şahin Böyle bir ses Türkiye’ye bir daha gelmez

Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden Gönül Akkor, dün hayatını kaybetti. 82 yaşında hayata gözlerini yuman Akkor için bugün Teşvikiye Camii'nde bir cenaze töreni düzenlendi.

Kamuran Akkor’un ablası Gönül Akkor’un cenazesinde duygusal anlar! Selami Şahin Böyle bir ses Türkiye’ye bir daha gelmez

TÖRENDE DUYGUSAL ANLAR

Cenaze törenine ablası Kamuran Akkor, Kamuran Akkor'un kızı Menekşe Uçaroğlu, Melike Demirağ, şarkıcı Bora Gencer, sanatçı Selami Şahin, yakınları ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Törende duygusal anlar yaşandı. Akkor, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kamuran Akkor’un ablası Gönül Akkor’un cenazesinde duygusal anlar! Selami Şahin Böyle bir ses Türkiye’ye bir daha gelmez

"ÇOK ÜZGÜNÜM"
Abla Kamuran Akkor, "Ne söyleyeyim çok üzgünüm. Kusura bakmayın çok konuşamıyorum. Çok üzgünüm. Rahatsızlığı vardı. Allah rahmet etsin" diye konuştu.

Kamuran Akkor’un ablası Gönül Akkor’un cenazesinde duygusal anlar! Selami Şahin Böyle bir ses Türkiye’ye bir daha gelmez

"ÖLÜM HABERİNİ BEKLEMİYORDUK"
Kamuran Akkor'un kızı Menekşe Uçaroğlu ise, "Çok üzgünüz teyzemi kaybettik. Sevenleri burada. Hastaydı uzun zamandır. Teyzem 20 yıl önce beyin kanaması geçirmişti. Sağlığı iyiydi aslında ama kalça kırığı ameliyatı oldu. Ondan sonra biraz tedavi altındaydı. Ama şu anda artık o hastalığıyla da mücadele bir yere kadar. Çok üzgünüz. Ölüm haberini beklemiyorduk. Çıkmasını bekliyorduk. Yani öyle bir ölümcül durumu yoktu" ifadelerini kullandı.

Kamuran Akkor’un ablası Gönül Akkor’un cenazesinde duygusal anlar! Selami Şahin Böyle bir ses Türkiye’ye bir daha gelmez

"BÖYLE BİR SES TÜRKİYE'YE BİR DAHA GELMEZ"
Selami Şahin ise, "Birçok şarkı okudu ve albüm yaptı. Bu kadar kalbi temiz bir insan olamaz. Böyle bir ses Türkiye'ye bir daha gelmez" diye konuştu.

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