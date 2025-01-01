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Kamuran Akkor'un ablası Gönül Akkor'un cenazesinde duygusal anlar! Selami Şahin "Böyle bir ses Türkiye'ye bir daha gelmez”
Kamuran Akkor'un ablası Gönül Akkor'un cenazesinde duygusal anlar! Selami Şahin "Böyle bir ses Türkiye'ye bir daha gelmez”
Ses sanatçısı Kamuran Akkor'un ablası olan Türk sanat müziği sanatçısı Gönül Akkor, 82 yaşında hayatını kaybetti. Gönül Akkor, Teşvikiye Camii'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ölümü sanat dünyasını yasa boğan Akkor'un cenaze törenine katılan Selami Şahin, "Böyle bir ses Türkiye'ye bir daha gelmez"dedi.
Giriş Tarihi: 01.01.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 15:17