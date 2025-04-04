Türk Sineması’nın efsane çocuğu Ömercik olarak tanımıştık! Meğer hayatı facialarla doluymuş: Bakın hayatı nasıl kararmış...

Türk Sineması'nın efsane çocuğu Ömercik olarak tanımıştık! Yeşilçam'ın sevimliliğiyle gönülleri fetheden bu minik yıldız, aslında karanlık bir geçmişe sahipti. Kameralar karşısında gülüp oynayan masum çocuğun ardında, acı dolu anılar ve beklenmedik felaketler vardı. 4 yaşında sinemaya adım atan ve yıllarca pek çok filmde boy gösteren Ömercik, şöhretiyle tanınırken, hayatı hiç de kolay olmamıştı. Peki, Ömercik'in hayatındaki bu karanlık dönüm noktaları nelerdi? İşte, Türk Sineması'nın o sevimli çocuğunun gözlerden uzak kalan facia dolu yaşamının perde arkası...