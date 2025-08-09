Trend Galeri Trend Magazin Türk sinemasının gülen yüzü 8 yıl önce aramızdan ayrılmıştı! Halit Akçatepe’nin anne ve babası da Yeşilçam yıldızı çıktı!

Hababam Sınıfı'nın "Güdük Necmi"si olarak hafızalara kazınan efsane oyuncu Halit Akçatepe 8 yıl önce aramızdan ayrılmıştı. Türk sinemasının gülen yüzü olan Halit Akçatepe'nin anne ve babası da Yeşilçam yıldızı...

Giriş Tarihi: 09.08.2025 16:36 Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 16:37
Sinema filmleri ve televizyon dizilerinde oynadığı karakterlerle hafızalarda yer edinen Halit Akçatepe, vefatının 8'inci yılında anılıyor.

Aslen Ordu Ünyeli olan Akçatepe, 1 Ocak 1938'de oyuncu anne ve babanın oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi.

Babası "Hababam Sınıfı" filmlerinde "Paşa Nuri" tiplemesiyle tanınan Sıtkı Akçatepe, annesi ise Yeşilçam filmlerinin aranan "anne" karakteri Leman Akçatepe idi.

İşte duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Bilal İnci - Elif İnci

Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

Ali Şen-Şener Şen

Şener Şen-İnci Şen

Macit Flordun-Tardu Flordun

Mine Mutlu-Çağkan Çulha -Büşra Çulha

Halit Kut- Burak Kut

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Feri Cansel - Zümrüt Cansel

Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman

Metin Özülkü - Cansu Taşkın

Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Duygu' rolüyle akıllara kazınan Ayşecan Tatari'nin annesi de kendisi gibi oyuncu Aliye Uzunatağan.

Murat Çobanoğlu - Ozan Çobanoğlu

Murat Çobanoğlu - Ezgi Sertel

İNTİZAR - YILDIZ TİLBE

İzzet Altınmeşe - Fırat Altınmeşe

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa - Halit Akçatepe

Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu

Tanju Gürsu - Temel Gürsu

Yeşilçam'ın yaşlı tonton dedesi Nubar Terziyan şarkıcı Fedon'un dayısıdır.