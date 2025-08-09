Trend Galeri Trend Magazin Türk sinemasının gülen yüzü 8 yıl önce aramızdan ayrılmıştı! Halit Akçatepe’nin anne ve babası da Yeşilçam yıldızı çıktı!

Türk sinemasının gülen yüzü 8 yıl önce aramızdan ayrılmıştı! Halit Akçatepe’nin anne ve babası da Yeşilçam yıldızı çıktı!

Hababam Sınıfı'nın "Güdük Necmi"si olarak hafızalara kazınan efsane oyuncu Halit Akçatepe 8 yıl önce aramızdan ayrılmıştı. Türk sinemasının gülen yüzü olan Halit Akçatepe'nin anne ve babası da Yeşilçam yıldızı...