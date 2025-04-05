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Türk Sineması'nın Küçük Hanımefendi'si Belgin Doruk'un bilinmeyen hikayesi! Meğer onu bizden koparan o acı gerçek...

Türk sinemasının en parlak yıldızlarından Belgin Doruk, 70'in üzerinde filmde başrol oynayarak büyük bir başarıya imza attı, ancak ışıl ışıl kariyerinin ardında pek de bilinmeyen acı gerçekler vardı! Ayhan Işık, Zeki Müren gibi devlerle aynı filmlerde rol alan Doruk, sadece sinemada değil, özel hayatında da fırtınalar estirdi. Peki, "Küçük Hanımefendi"nin büyük başarısının ardındaki trajik hikaye neydi? Sağlık sorunları, ilişkileri ve zor günlerinde yaşadığı dramı nasıl atlattı? İşte Belgin Doruk'un bilinmeyen yüzü!

Giriş Tarihi: 05.04.2025 16:14 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 16:17
Türk Sineması’nın Küçük Hanımefendi’si Belgin Doruk’un bilinmeyen hikayesi! Meğer onu bizden koparan o acı gerçek...

Türk sinemasının efsanevi ismi Belgin Doruk, 70'in üzerinde filmde başrol oynayarak sinema tarihine damgasını vurmuş bir yıldızdı. Ancak arkada bıraktığı başarıların ardında, hayatının karanlık dönemleri de bulunuyordu.

Türk Sineması’nın Küçük Hanımefendi’si Belgin Doruk’un bilinmeyen hikayesi! Meğer onu bizden koparan o acı gerçek...

Ayhan Işık, Zeki Müren, Göksel Arsoy, Ekrem Bora gibi dev isimlerle aynı yapımlarda yer alan Doruk, sadece sinemadaki başarılarıyla değil, özel hayatındaki fırtınalarla da gündem oldu.

Türk Sineması’nın Küçük Hanımefendi’si Belgin Doruk’un bilinmeyen hikayesi! Meğer onu bizden koparan o acı gerçek...

28 Haziran 1936'da Ankara'da dünyaya gelen ve İstanbul'a taşındıktan sonra sinemanın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Doruk, özellikle 1950'ler ve 1960'larda başrol oynadığı melodramlarla büyük bir beğeni kazandı.

Türk Sineması’nın Küçük Hanımefendi’si Belgin Doruk’un bilinmeyen hikayesi! Meğer onu bizden koparan o acı gerçek...

Sinema kariyerinin zirveye çıktığı yıllarda, güzellik yarışmasında Türkiye İkinci Güzeli seçilen Doruk, 1961'de başladığı "Küçük Hanımefendi" serisi ile hafızalara kazındı.

Türk Sineması’nın Küçük Hanımefendi’si Belgin Doruk’un bilinmeyen hikayesi! Meğer onu bizden koparan o acı gerçek...

Başarılı oyuncu, bir döneme damgasını vuran bu yapımlarla unutulmaz bir popülariteye ulaşırken, Zeki Müren ile de birçok filmde birlikte rol aldı.