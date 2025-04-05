Türk Sineması’nın Küçük Hanımefendi’si Belgin Doruk’un bilinmeyen hikayesi! Meğer onu bizden koparan o acı gerçek...

Türk sinemasının en parlak yıldızlarından Belgin Doruk, 70'in üzerinde filmde başrol oynayarak büyük bir başarıya imza attı, ancak ışıl ışıl kariyerinin ardında pek de bilinmeyen acı gerçekler vardı! Ayhan Işık, Zeki Müren gibi devlerle aynı filmlerde rol alan Doruk, sadece sinemada değil, özel hayatında da fırtınalar estirdi. Peki, "Küçük Hanımefendi"nin büyük başarısının ardındaki trajik hikaye neydi? Sağlık sorunları, ilişkileri ve zor günlerinde yaşadığı dramı nasıl atlattı? İşte Belgin Doruk'un bilinmeyen yüzü!