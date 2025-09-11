Trend
Türk televizyon tarihinin en kötü babalarındandı...Üvey Baba'nın "Halil"i Şemsi İnkaya yıllar sonra ortaya çıktı
Türk televizyon tarihinin en kötü babalarındandı Şemsi İnkaya...Bir döneme damga vuran Üvey Baba dizisinde canlandırdığı "Halil" karakteriyle akıllarda yer eden Şemsi İnkaya yıllar sonra ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 11.09.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 16:24