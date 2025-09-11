Türk televizyon tarihinin en kötü babalarındandı...Üvey Baba'nın "Halil"i Şemsi İnkaya yıllar sonra ortaya çıktı

İnkaya'nın kariyeri yalnızca Üvey Baba ile sınırlı kalmadı. Tiyatro sahnelerinde sergilediği onlarca oyun ve sinema filmlerindeki performansları, onu Türk sanat dünyasının en değerli isimlerinden biri haline getirdi.

Özellikle 1970'li yıllarda Yeşilçam'da canlandırdığı yan roller ve komedi-dram türündeki işler, onun çok yönlü oyunculuğunu ortaya koydu.