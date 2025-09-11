Trend Galeri Trend Magazin Türk televizyon tarihinin en kötü babalarındandı...Üvey Baba'nın "Halil"i Şemsi İnkaya yıllar sonra ortaya çıktı

Türk televizyon tarihinin en kötü babalarındandı...Üvey Baba'nın "Halil"i Şemsi İnkaya yıllar sonra ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 11.09.2025 16:23 Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 16:24
Bugün 85 yaşında olan usta oyuncu, geçip giden yıllara meydan okuyan değişimiyle gündeme geliyor. "85 yaşında ama…" dedirten görüntüsü, hem gençlere hem de meslektaşlarına ilham kaynağı oluyor.

BİR SANAT EFSANESİNİN DOĞUŞU

1939 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Şemsi İnkaya, tiyatro ve sinema dünyasına adım atmadan önce ticaret lisesinde okuduktan sonra konservatuarda eğitim aldı.

Ancak gönlünde her zaman sanat yatan İnkaya, konservatuvar eğitimi alarak tiyatro sahnesine adımını attı.

ÜVEY BABA VE TÜRK TELEVİZYON TARİHİNE DAMGA VURDU

1960'larda başlayan oyunculuk kariyeri, hem sahne hem de kamera önünde gösterdiği performanslarla kısa sürede büyük beğeni topladı.

1998 yılında yayın hayatına başlayan Üvey Baba, Türk televizyon izleyicisinin unutamayacağı bir yapım oldu.

Dizideki "Gaddar Halil" karakteri, zalimliği ve sert mizacıyla herkesin nefretini kazanırken, Şemsi İnkaya'nın oyunculuk yeteneğiyle takdir topladı.

Özellikle dram ve karakterin psikolojik derinliği, İnkaya'nın usta işi oyunculuğuyla daha da çarpıcı hale geldi. Bir kötü karakteri canlandırmanın ötesine geçen İnkaya, izleyiciye "kötülüğün de bir hikayesi vardır" dedirtti.

İnkaya'nın kariyeri yalnızca Üvey Baba ile sınırlı kalmadı. Tiyatro sahnelerinde sergilediği onlarca oyun ve sinema filmlerindeki performansları, onu Türk sanat dünyasının en değerli isimlerinden biri haline getirdi.

Özellikle 1970'li yıllarda Yeşilçam'da canlandırdığı yan roller ve komedi-dram türündeki işler, onun çok yönlü oyunculuğunu ortaya koydu.

Sadece kötü karakterlerde değil, komediye yatkınlığını da gösterdiği rollerle gönüllere taht kuran İnkaya, hem karakter oyunculuğu hem de mizahi yeteneğiyle nesiller boyu örnek bir sanatçı oldu.

Bugün hala geçmiş projeleri, televizyon ekranlarında ve dijital platformlarda izlenmeye devam ediyor.

85 YAŞINDA AMA HÂLÂ DİNAMİK!

Şemsi İnkaya'nın ilerleyen yaşına rağmen enerjisini koruması, onun sanat aşkının ve yaşam disiplininin bir sonucu olarak görülüyor.

İŞTE ŞEMSİ İNKAYA'NIN SON HALİ!

Bugün, onun başarılarıyla dolu kariyeri ve bitmeyen enerjisi, sanat dünyasının yeni nesilleri için ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Türk televizyonlarının çocuk yıldızlarından biri olarak hafızalara kazınan Burçin Abdullah, yıllar içinde hem kariyerinde hem de özel hayatında attığı adımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

22 Temmuz 1987 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen başarılı oyuncu, küçük yaşlardan itibaren ekranların sevilen yüzlerinden biri olmayı başardı. Bir kız ve bir erkek kardeşi olan Abdullah, lise öğrenimini İstanbul Fatih'teki Akasya Lisesi'nde tamamladı.

Üniversite eğitimi için Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünü tercih eden güzel oyuncu, eğitim hayatını başarıyla tamamladıktan sonra rotasını Amerika Birleşik Devletleri'ne çevirdi. Missouri eyaletine yerleşen Abdullah, burada ekonomi üzerine yüksek lisans yaparak eğitimine de uluslararası bir boyut kazandırdı.

Henüz 11 yaşındayken, 1998 yılında yayımlanan ve dönemin efsane dizilerinden biri haline gelen Üvey Baba ile televizyon dünyasına adım atan Burçin Abdullah, dizide canlandırdığı "Lamia" karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı.

Ardından Beşinci Boyut, Büyük Buluşma, Kara İnci, Kollama gibi birçok yapımda rol alan Abdullah, 2010'lu yıllarda "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde hayat verdiği "Ayçe" karakteriyle tekrar dikkatleri üzerine çekti.

Sinema kariyerine de adım atan başarılı oyuncu, 2013 yapımı ve üç kıtada çekilen Selam adlı filmde "Zehra" karakterini canlandırarak uluslararası bir projede yer almanın gururunu yaşadı.

2015'te kısa bir süreliğine "Zengin Kız Fakir Oğlan" dizisinde "Alev" karakteriyle ekrana döndü. 2017 yılında fenomen dizi Diriliş Ertuğrul'a "Helena" rolüyle katıldı ve burada da beğeni topladı.

İŞTE ÜVEY BABA'NIN LAMİASI'NIN SON HALİ!

Son olarak 2021-2022 sezonunda atv'de yayımlanan Kalp Yarası dizisinde "Leman Sancakzade" karakterine hayat verdi.

Özel hayatında da gözlerden uzak bir mutluluğu tercih eden Burçin Abdullah, 24 Ocak 2018 tarihinde Milano'da Salih Maraş ile dünyaevine girdi. Aynı yıl 21 Haziran'da ise anne olmanın heyecanını yaşadı.

KÜÇÜK AĞA'DA BİRCE AKALAY'IN KIZI ECE'YDİ... ADA ELBİR'E BİR DE ŞİMDİ BAKIN! KOCA KIZ OLMUŞ...

Başrollerinde Birce Akalay, Sarp Levendoğlu ve Emir Berke Zincidi'nin olduğu Küçük Ağa dizisi, 2014-2015 yıllarında yayınlanarak geniş bir izleyici kitlesine sahip olmuştu.

Yetenekli ve eğlenceli oyuncu kadrosuyla büyük ilgi gören dizi, yıllar geçmesine rağmen zaman zaman sosyal medyada gündeme geliyor.

Küçük Ağa'daki oyuncuların yıllar içindeki değişimi de oldukça merak uyandırıyor.

Bunlardan biri de dizide Akalay ve Levendoğlu'nun kızlarını canlandıran minik yıldız Ece.

Sarı saçları ve koca gülümsemesiyle akıllarda kalan Ada Elbir, artık büyüdü ve güzeller güzeli bir kız oldu.

İşte küçük yıldız Ada Elbir'in yıllar sonraki hali!