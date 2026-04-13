Türk televizyon tarihinin reyting rekortmenleri: İşte zirveyi kimseye bırakmayan 5 dizi bölümü!

Türk dizileri dünya çapında fırtınalar estirmeye devam etse de, bazı bölümler var ki yayınlandıkları akşam adeta "hayat durmuştu". Yayınlanan verilerine göre, Türk televizyon tarihinde en yüksek izlenme oranına (reyting) ulaşan 5 efsane dizi ve o rekor kıran bölümleri belli oldu.

Giriş Tarihi: 13.04.2026 15:53 Güncelleme Tarihi: 13.04.2026 16:01
İşte ekran başına milyonları kilitleyen o liste:

5. YAPRAK DÖKÜMÜ (174. BÖLÜM)

"Aman ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey" repliğiyle hafızalara kazınan Yaprak Dökümü, uzun soluklu ekran macerasını 174. bölümüyle zirvede tamamladı. Tekin ailesinin dramı, milyonları gözyaşlarına boğarak rekor kırdı.

4. AŞK-I MEMNU (79. BÖLÜM)

Aşk-ı Memnu, final bölümüyle (79. Bölüm) Türkiye'de hayatı durdurmuştu. "Bihter Ziyagil"in vedası, hala sosyal medyada en çok konuşulan sahneler arasında yer alıyor.

3. KURTLAR VADİSİ (97. BÖLÜM)

Bir fenomene dönüşen Kurtlar Vadisi, özellikle ilk serisinin finaline doğru tansiyonu iyice yükseltmişti. Dizinin 97. bölümü, aksiyon ve heyecan arayan milyonları aynı anda ekran başına topladı.

2. İKİNCİ BAHAR (37. BÖLÜM)

Şener Şen ve Türkan Şoray gibi iki dev ismi buluşturan İkinci Bahar, samimi hikayesiyle kalpleri fethetmişti. Dizinin 37. bölümü, izleyiciyi ekrana kilitleyerek listenin ikinci sırasına yerleşti.

1. ASMALI KONAK (54. BÖLÜM)

Listenin zirvesinde, bir dönemin efsanesi Asmalı Konak yer alıyor. Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı dizinin 54. bölümü, Türk dizi tarihinin ulaşılması en zor reyting rekorlarından birine imza attı.

VE BUGÜNÜN ZİRVESİ: A.B.İ. YİNE NEFES KESTİ!

Geçmişin devleri bu rekorlarla tarihe geçerken, günümüz ekranlarında ise A.B.İ. rüzgarı esmeye devam ediyor. Ekranların sevilen dizisi A.B.İ. on ikinci bölümüyle de nefesleri keserken, reytinglerin zirvesinde yer aldı.

A.B.İ. son olarak yayınlanan on ikinci bölümüyle;

Tüm Kişiler'de %7,56 izlenme oranı ve %20,88 izlenme payı,

AB'de %4,90 izlenme oranı ve %15,23 izlenme payı,

20+ABC1'de %6,18 izlenme oranı ve %16,94 izlenme payı

elde ederek tüm kategorilerde yine birinci sırada yer aldı.

İzleyicilerin soluksuz izlediği dizi, sosyal medyada da paylaşım ve etkileşim yoğunluğu yaşattı.