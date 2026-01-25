Trend Galeri Trend Magazin Türk tiyatrosu ustasına veda ediyor... Haldun Dormen son yolculuğuna uğurlanıyor!

Türk tiyatrosuna onlarca yıl emek veren usta isim Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Harbiye'de düzenlenen anma töreniyle sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanıyor.

Giriş Tarihi: 25.01.2026 10:32 Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 10:44
Türk Tiyatrosu'nun duayen sanatçısı Haldun Dormen, 97 yaşında hayata veda etmişti.

Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen babasının vefat haberini, "Sevgili babam Haldun Dormen'i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. Cenaze töreni ile ilgili bilgiler bilahare paylaşılacaktır." ifadeleriyle duyurmuştu.

TÜRK TİYATROSU USTASINA VEDA EDİYOR...

Sanat hayatı boyunca tiyatroya sayısız eser ve öğrenci kazandıran Haldun Dormen, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ...

Usta tiyatrocunun vasiyeti üzerine Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törene, sanat dünyasından birçok dostu ile yıllar boyunca sahnelerde yetiştirdiği öğrencileri katıldı.

Anma töreninde usta sanatçı için hazırlanan VTR sevenlerini gözyaşlarına boğdu.

Haldun Dormen'in öğrencilerinden olan Halit Ergenç, konuşma yaptığı sırada duygusal anlar yaşadı.

Anma töreninin ardından Dormen'in naaşı, Teşvikiye Camii'ne götürülecek. Burada öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Haldun Dormen, Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

SANAT CAMİASI YASTA

Öte yandan Haldun Dormen'in vefatı öğrencilerini, sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.

"YATTIĞIN YER İNCİNMESİN"

Oyuncu Sinem Kobal, yıllar önce birlikte rol aldığı Haldun Dormen'in vefatı sonrası taziye mesajı yayınladı. Kobal mesajında "Ah hocam.. Ne büyük bir şans sizi tanımak sizin öğrenciniz olmak..Tanıdığım en özel ruhlardan birine veda etmek çok zor.. Herkesi, her şeyi kucaklayabilecek bir sevgisi, merhameti olan yeteneği ve çalışkanlığıyla ilham olan yol açan ışık tutan canım ustam tiyatro için sanat için yaptıklarınız için çok teşekkürler. Rahat uyu yattığın yer incinmesin..Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÇOK ÜZGÜNÜM"

Yakın arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Semiramis Pekkan ise, "Çok değerli dostumu kaybettim. Benim hayatımdaki yeri çok değerliydi. Türk tiyatrosunun ve hepimizin başı sağ olsun. Allahtan ailesine ve tüm onu sevenlere sabır diliyorum. Çok çok üzgünüm."

"TANIDIĞIM EN BEYEFENDİ ADAMDIN"

Şarkıcı Seda Sayan ise, "Mekahin cennet olsun. Tanıdığım en beyefendi adamdın" ifadelerine yer verdi.

"MEKÂNI CENNET OLSUN"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı da taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Çok büyük bir ustayı kaybettik.. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum..Mekânı cennet olsun."

"SANATA ÖMRÜNÜ ADAMIŞ BÜYÜK USTA"

Ebru Gündeş ise, "Türk tiyatrosunun duayeni, sahneye ve sanata ömrünü adamış büyük usta" ifadelerini kullandı.

"TİYATROYA ADANMIŞ BİR ÖMÜR..."

Oyuncu ve manken Arzum Onan, "Tiyatroya adanmış bir ömür. Çok üzgünüm... Allah ailesine, sevenlerine ve tüm tiyatro camiasına sabır versin"

"IŞIKLAR İÇİNDE UYUSUN"

Ünlü şarkıcı Sibel Can, Usta Sanatçı Haldun Dormen'i kaybettik. Tüm sevenlerinin, öğrencilerinin ve tiyatro camiasının başı sağ olsun. Işıklar içinde uyusun"

"YERİ HİÇBİR ZAMAN DOLMAYACAK"

Sanatçı Hülya Avşar, "Çok üzgünüm, yeri hiçbir zaman dolmayacak."

"RUHUN ŞAAD OLSUN HOCAM"

Oyuncu Yasemin Yalçın, "Ruhun şaad olsun hocam"

"MÜCADELEN HİÇ UNUTULMAYACAK HOCAM"

Oktay Kaynarca da taziyelerini iletti. Kaynarca paylaşımında, "Türk tiyatrosu için mücadelen hiç unutulmayacak hocam. Mekânın cennet olsun.." ifadelerini kullandı.