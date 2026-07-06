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Türk tiyatrosundan bir yıldız kaydı! Zihni Göktay için taziye mesajları peş peşe geldi… “Nesiller boyu hatırlanacak bir isimdi”

Türk tiyatrosunun ve sinemasının çınarı, Lüküs Hayat'ın unutulmaz Rıza'sı Zihni Göktay 80 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberin ardından sanat dünyası ve sevenleri yasa boğulurken, usta sanatçı için taziye mesajları peş peşe geldi.

Giriş Tarihi: 06.07.2026 09:31 Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 09:57
Türk tiyatrosundan bir yıldız kaydı! Zihni Göktay için taziye mesajları peş peşe geldi… Nesiller boyu hatırlanacak bir isimdi

Türk tiyatrosunun ve sinemasının ulu çınarlarından Zihni Göktay'dan acı haber geldi. Sahnelediği sayısız oyun, hayat verdiği unutulmaz karakterler ve özellikle "Lüküs Hayat" müzikalindeki efsanevi Rıza rolüyle nesiller boyu hafızalara kazınan usta sanatçı, dün gece saatlerinde kaldırıldığı hastanede 80 yaşında vefat etti.

Türk tiyatrosundan bir yıldız kaydı! Zihni Göktay için taziye mesajları peş peşe geldi… Nesiller boyu hatırlanacak bir isimdi

Usta sanatçının vefatının ardından kızı Zeynep Göktay Dilbaz, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Türk tiyatrosundan bir yıldız kaydı! Zihni Göktay için taziye mesajları peş peşe geldi… Nesiller boyu hatırlanacak bir isimdi

Babasının son günlerine ve tiyatro aşkına dair yürek burkan detayları paylaşan Dilbaz, kelimesi kelimesine şu ifadeleri kullandı:

"Sene başında Ankara turnesinde yaşadığı kalça kırığının ardından artan sağlık sorunlarına rağmen, yaşama sevincini, çevresine duyduğu merakı ve son ana kadar yeniden sahneye çıkıp, çok sevdiği seyircisine kavuşma umudunu hiç kaybetmedi. Seyircisi, sevenleri ve hayatına dokunduğu herkes tarafından büyük bir sevgiyle kucaklandı. Babamız adına bu süreçte ilgi gösteren, arayanı soran ve yanında olan herkese gönülden minnettarız."

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Türk tiyatrosundan bir yıldız kaydı! Zihni Göktay için taziye mesajları peş peşe geldi… Nesiller boyu hatırlanacak bir isimdi

TAZİYE MESAJLARI PEŞ PEŞE GELDİ

Acı haberin ardından sanat dünyası ve usta oyuncunun sevenleri yasa boğulurken, taziye mesajları peş peşe geldi.

Türk tiyatrosundan bir yıldız kaydı! Zihni Göktay için taziye mesajları peş peşe geldi… Nesiller boyu hatırlanacak bir isimdi

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta ismi, kıymetli meslektaşım Zihni Göktay'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanat hayatı boyunca sahneye kattığı emek, seyircisine duyduğu saygı ve unutulmaz performanslarıyla nesiller boyu hatırlanacak çok değerli bir isimdi. Türk tiyatrosunun gülen yüzlerinden, sanat dünyamızın nadide değerlerinden birini kaybetmenin hüznünü yaşıyorum. O zarafeti, nezaketi ve sanatına olan tutkusu ile daima sevgi ve saygıyla kalplerimizde yaşamaya devam edecek. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

Türk tiyatrosundan bir yıldız kaydı! Zihni Göktay için taziye mesajları peş peşe geldi… Nesiller boyu hatırlanacak bir isimdi

GÜL SUNAL

"Canım Zihni Göktay. Muhteşem oyuncu. Tuluat ustası. Vefalı dost. Sana her oyunda çok güldük. Kahkahalarımıza paha biçilemez. Huzurla uyu hep anılacaksın."

Türk tiyatrosundan bir yıldız kaydı! Zihni Göktay için taziye mesajları peş peşe geldi… Nesiller boyu hatırlanacak bir isimdi

LALE BELKIS

"Perde kapandı, sahneler biraz daha sessiz... 'Güle güle' demek zor ama bıraktığınız izler ömrümüzce bizimle kalacak... Zihni Göktay, Türk tiyatrosunun en kıymetli hazinelerinden biri olarak her daim hatırlanacaksınız. Mekanınız cennet olsun."

Türk tiyatrosundan bir yıldız kaydı! Zihni Göktay için taziye mesajları peş peşe geldi… Nesiller boyu hatırlanacak bir isimdi

BEKİR AKSOY

"Zihni Göktay abicim Türk tiyatrosu'nda bir dönemin son temsilcisiydi. Her zaman sevecen ve esprili aynı zamanda da deneyimlerini aktarmaktan çekinmeyen büyük bir ustaydı. Eksikliği hep hissedilecek. Hem bize hem de tiyatroya katkıların için sonsuz teşekkürler. Mekanın cennet olsun."

Türk tiyatrosundan bir yıldız kaydı! Zihni Göktay için taziye mesajları peş peşe geldi… Nesiller boyu hatırlanacak bir isimdi

"ERDAL ÖZYAĞCILAR"

"Türk tiyatrosu gerçek anlam da büyük bir komedyenini kaybetti. Oynadığı her oyuna nefes olan, her rolü seyircinin yüreği ile buluşturan, Zihni kardeşim nurlar içinde yatsın. Allah rahmetini esirgemesin."

Türk tiyatrosundan bir yıldız kaydı! Zihni Göktay için taziye mesajları peş peşe geldi… Nesiller boyu hatırlanacak bir isimdi

IŞIL YÜCESOY

"Ah be güzel kardeşim... Ah be Zihni Göktay... Ne büyük ne emekçi bir aktördün... Yattığın yer incinmesin. Biz tiyatrocular, yol gösterdiğin her şeye minnet borçluyuz."

Türk tiyatrosundan bir yıldız kaydı! Zihni Göktay için taziye mesajları peş peşe geldi… Nesiller boyu hatırlanacak bir isimdi

ZOR GÜNLER GEÇİRİYORDU: HUZUREVİNE YERLEŞMİŞTİ

4 yıl önce hayat arkadaşı Sevinç Göktay'ı kaybederek derin bir üzüntü yaşayan usta tiyatrocu, ardından evinin yıkılma sürecine girmesiyle birlikte zor günler geçirmişti. Yaşanan bu sıkıntılı sürecin ardından usta sanatçının İstanbul Maltepe'deki bir huzurevine yerleştiği ortaya çıkmıştı.

Türk tiyatrosundan bir yıldız kaydı! Zihni Göktay için taziye mesajları peş peşe geldi… Nesiller boyu hatırlanacak bir isimdi

ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR?

17 Mayıs 1946 doğumlu olan Zihni Göktay, Türk tiyatro, sinema ve dizi tarihinin en önemli oyuncularından biridir.

Kariyerinin başlangıcı: Profesyonel oyunculuk hayatına 1964 yılında Ankara Meydan Sahnesi'nde adım attı ve 1973 yılına kadar burada çalıştı.

Türk tiyatrosundan bir yıldız kaydı! Zihni Göktay için taziye mesajları peş peşe geldi… Nesiller boyu hatırlanacak bir isimdi

Şehir tiyatroları yılları: 1973 yılından itibaren çatısı altına girdiği İstanbul Şehir Tiyatroları'nda 36 yıl boyunca görev aldı ve tam 72 oyunda rol üstlendi.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör