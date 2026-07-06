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Türk tiyatrosundan bir yıldız kaydı! Zihni Göktay için taziye mesajları peş peşe geldi… “Nesiller boyu hatırlanacak bir isimdi”
Türk tiyatrosundan bir yıldız kaydı! Zihni Göktay için taziye mesajları peş peşe geldi… “Nesiller boyu hatırlanacak bir isimdi”
Türk tiyatrosunun ve sinemasının çınarı, Lüküs Hayat'ın unutulmaz Rıza'sı Zihni Göktay 80 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberin ardından sanat dünyası ve sevenleri yasa boğulurken, usta sanatçı için taziye mesajları peş peşe geldi.
Giriş Tarihi: 06.07.2026 09:31
Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 09:57