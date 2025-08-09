Trend Galeri Trend Magazin Türkan Şoray'ın rol arkadaşı, Yeşilçam'ın gaddar oyuncusuydu... Kızı meğer Selvi Boylum Al Yazmalım'ın yıldızıymış...

Türkan Şoray'ın rol arkadaşı, Yeşilçam'ın gaddar oyuncusuydu... Kızı meğer Selvi Boylum Al Yazmalım'ın yıldızıymış...

Yeşilçamın gaddar oyuncularından olan Bilal İnci'nin kızının Selvi Boylum Al Yazmalım'ın çocuk yıldızı olduğunu biliyor muydunuz? Bu gerçeği ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: 09.08.2025 09:05 Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 09:05
Türkan Şoray’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın gaddar oyuncusuydu... Kızı meğer Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yıldızıymış...

Yeşilçam'ın kötü adamı Bilal İnci, 29 Eylül 1936 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Oyunculuğu ve yönetmenliği ile tanınan Bilal İnci, sinemaya ağabeyi sayesinden yöneldi.

Türkan Şoray’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın gaddar oyuncusuydu... Kızı meğer Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yıldızıymış...

Bir Türke Gönül Verdim, Ala Geyik, Büyük Yemin, Beyaz Mendil, Babanın Oğlu gibi filmler oynadığı yapımlardan yalnızca birkaçı.

Türkan Şoray’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın gaddar oyuncusuydu... Kızı meğer Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yıldızıymış...

Ancak en iz bırakan yapımı ise Türkan Şoray ile başrolünde yer aldığı Dönüş filmindeki Reşit Ağa karakteriydi.

Türkan Şoray’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın gaddar oyuncusuydu... Kızı meğer Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yıldızıymış...

Oynadığı rollerde çoğunlukla karakterleri gaddar, kötü adam ve zalimdir.

Türkan Şoray’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın gaddar oyuncusuydu... Kızı meğer Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yıldızıymış...

Usta oyuncu 15 Ekim 2005'te İstanbul Beyoğlu'nda otel odasındayken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Türkan Şoray’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın gaddar oyuncusuydu... Kızı meğer Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yıldızıymış...

TEPKİLERE DAYANAMAYARAK OYUNCULUĞU BIRAKTI

Bilal İnci, izleyicilerden gelen olumsuz tepkilere dayanamayarak bir süre oyunculuğa ara verdi ve ülkeyi terk etmişti.

Küfür dolu mektuplar okuduğunu söyleyen Bilal İnci, o dönem yaşadığı bunalımı ise şu şekilde anlatmıştı:

'Ben seyircime bir şey veriyorsam ve onlar da bunu anlamıyorsa ben bu mesleği yapmam.'

Türkan Şoray’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın gaddar oyuncusuydu... Kızı meğer Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yıldızıymış...

AİLECEK ÜNLÜLER!

Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdıran Bilal İnci hakkında bilinmeyen gerçeği öğrenenler çok şaşırdı.

İnci'nin kızı ve torunları herkesin tanıdığı oyuncularmış.

Türkan Şoray’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın gaddar oyuncusuydu... Kızı meğer Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yıldızıymış...

Bilal İnci'nin kızı Selvi Boylum Al Yazmalım filminde Türkan Şoray'ın oğlu Samet olarak izleyici karşısına çıkan Elif İnci'den başkası değil...

Türkan Şoray’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın gaddar oyuncusuydu... Kızı meğer Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yıldızıymış...

Elif İnci; Kara Para Aşk, Vizontele Tuuba, Dudaktan Kalbe ve Sakarya Fırat gibi yapımlarda kamera karşısına geçti. İnci, oyunculuk kariyerini halen sürdürüyor.

Türkan Şoray’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın gaddar oyuncusuydu... Kızı meğer Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yıldızıymış...

Bilal İnci'nin iki torunu da herkesin tanıdığı ünlü oyuncular...

Türkan Şoray’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın gaddar oyuncusuydu... Kızı meğer Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yıldızıymış...

Akasya Durağı dizisinde "şoför Leyla" karakteriyle hafızalara kazınan Ayça İnci'nin babası Murat İnci'dir. Bilal İnci ise Murat İnci'nin babasıdır.

Türkan Şoray’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın gaddar oyuncusuydu... Kızı meğer Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yıldızıymış...

İşte Bilal İnci'nin torunu Ayça İnci...

Türkan Şoray’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın gaddar oyuncusuydu... Kızı meğer Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yıldızıymış...

Bilal İnci 'nin diğer torunu ise yine oyuncu Ayçin İnci'dir.

Türkan Şoray’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın gaddar oyuncusuydu... Kızı meğer Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yıldızıymış...

Ayçin İnci ve Ayça İnci kardeşler

İşte sizler için derlediğimiz akraba ünlüler...

Türkan Şoray’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın gaddar oyuncusuydu... Kızı meğer Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yıldızıymış...

Hayati Hamzaoğlu- Deniz Hamzaoğlu

Türkan Şoray’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın gaddar oyuncusuydu... Kızı meğer Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yıldızıymış...

Avni Dilligil -Belkıs Dilligil- Çiçek Dilligil

Türkan Şoray’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın gaddar oyuncusuydu... Kızı meğer Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yıldızıymış...

Ekrem Dümer- Yalçın Dümer

Türkan Şoray’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın gaddar oyuncusuydu... Kızı meğer Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yıldızıymış...

Suna Yıldızoğlu -Yasemin Allen

Türkan Şoray’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın gaddar oyuncusuydu... Kızı meğer Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yıldızıymış...

Renan Fosforoğlu - Enis Fosforoğlu - Ferdi Merter Fosforoğlu

Türkan Şoray’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın gaddar oyuncusuydu... Kızı meğer Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yıldızıymış...

Engin Verel-Bahar Erdeniz-Can Verel

Türkan Şoray’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın gaddar oyuncusuydu... Kızı meğer Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yıldızıymış...

Sıtkı Akçatepe-Halit Akçatepe-Leman Akçatepe

Türkan Şoray’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın gaddar oyuncusuydu... Kızı meğer Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yıldızıymış...

Ali Şen-Şener Şen

Türkan Şoray’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın gaddar oyuncusuydu... Kızı meğer Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yıldızıymış...

Şener Şen-İnci Şen

Türkan Şoray’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın gaddar oyuncusuydu... Kızı meğer Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yıldızıymış...

Macit Flordun-Tardu Flordun

Türkan Şoray’ın rol arkadaşı, Yeşilçam’ın gaddar oyuncusuydu... Kızı meğer Selvi Boylum Al Yazmalım’ın yıldızıymış...

Çağkan Çulha-Mine Mutlu-Büşra Çulha