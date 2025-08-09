Trend
Türkan Şoray'ın rol arkadaşı, Yeşilçam'ın gaddar oyuncusuydu... Kızı meğer Selvi Boylum Al Yazmalım'ın yıldızıymış...
Yeşilçamın gaddar oyuncularından olan Bilal İnci'nin kızının Selvi Boylum Al Yazmalım'ın çocuk yıldızı olduğunu biliyor muydunuz? Bu gerçeği ilk kez öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Giriş Tarihi: 09.08.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 09:05