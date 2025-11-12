Trend Galeri Trend Magazin Türkiye 20 şehidine ağlıyor: Ünlü isimlerden taziye mesajları... 

Türkiye 20 şehidine ağlıyor: Ünlü isimlerden taziye mesajları... 

Türkiye, Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağıyla yasa büründü. Ünlü isimler sosyal medyadan peş peşe taziye mesajları paylaştı.

Giriş Tarihi: 12.11.2025 10:55 Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 10:57
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü.

Milli Savunma Bakanlığı, uçakta bulunan 20 personelin şehit olduğunu açıkladı.

Acı haber ülkemizi yasa boğarken, şehit olan askerlerimizin ardından rapçi Blok3 sosyal medya hesabından 3 gün boyunca planlanan konserlerini iptal ettiğini açıkladı.

BLOK3

İşte diğer ünlü isimlerin taziye mesajları...

HÜLYA KOÇYİĞİT

MUAZZEZ ERSOY

CEYDA ATEŞ

SEDA SAYAN

BERK OKTAY

SAFİYE SOYMAN

SİTARE AKBAŞ

SİNEM KOBAL

NEBAHAT ÇEHRE

SİNAN AKÇIL

ANIL ALTAN

İBRAHİM TATLISES

YUSUF GÜNEY

DEVRİM NAS

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY

