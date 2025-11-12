Türkiye 20 şehidine ağlıyor: Ünlü isimlerden taziye mesajları... 

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Milli Savunma Bakanlığı, uçakta bulunan 20 personelin şehit olduğunu açıkladı. Acı haber ülkemizi yasa boğarken, şehit olan askerlerimizin ardından rapçi Blok3 sosyal medya hesabından 3 gün boyunca planlanan konserlerini iptal ettiğini açıkladı. BLOK3 İşte diğer ünlü isimlerin taziye mesajları... HÜLYA KOÇYİĞİT MUAZZEZ ERSOY CEYDA ATEŞ SEDA SAYAN BERK OKTAY SAFİYE SOYMAN SİTARE AKBAŞ SİNEM KOBAL NEBAHAT ÇEHRE SİNAN AKÇIL ANIL ALTAN İBRAHİM TATLISES YUSUF GÜNEY DEVRİM NAS YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY