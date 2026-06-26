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Türkiye - ABD maçına Hollywood’dan yıldız yağmuru! Brad Pitt, DiCaprio tribünde şov yaptı

2026 Dünya Kupası D Grubu'nun son karşılaşmasında A Milli Takımımız, turnuvanın ev sahibi ABD ile karşı karşıya geldi. Kaliforniya'nın Inglewood kentinde oynanan mücadele, yüksek tempolu oyunu ve büyük seyirci ilgisiyle dikkat çekti. Karşılaşmanın oynandığı statta sadece futbol değil, magazin dünyası da konuşuldu. Tribünlerde Hollywood'un ünlü isimleri adeta yer bulamaz hale gelirken, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Jessica Alba ve Paris Hilton gibi yıldızlar maçı VIP bölümünden takip etti. Dünya futbolunun odağına oturan karşılaşma, sahadaki rekabet kadar tribündeki ünlü konuklarıyla da uzun süre gündemde kalacağa benziyor.

Giriş Tarihi: 26.06.2026 10:52 Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 11:03
Türkiye - ABD maçına Hollywood’dan yıldız yağmuru! Brad Pitt, DiCaprio tribünde şov yaptı

TÜRKİYE - ABD MAÇINA HOLLYWOOD'DAN YILDIZ YAĞMURU!

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında A Milli Takım, turnuvanın ev sahiplerinden ABD'yi Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan'ı golleriyle 3-2 mağlup etti.

Türkiye - ABD maçına Hollywood’dan yıldız yağmuru! Brad Pitt, DiCaprio tribünde şov yaptı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Kaliforniya'nın Inglewood kentinde ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya geldi.

Türkiye - ABD maçına Hollywood’dan yıldız yağmuru! Brad Pitt, DiCaprio tribünde şov yaptı

Ev sahibi ABD'nin sahne aldığı maç, tribünlerdeki yoğun ünlü ilgisiyle de dikkat çekti. Türkiye ile ABD'nin karşılaştığı mücadeleyi Hollywood dünyasının tanınmış isimleri de VIP tribününden takip etti. Karşılaşma, futbol heyecanının yanı sıra magazin dünyasında yarattığı yankıyla da öne çıktı.

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Türkiye - ABD maçına Hollywood’dan yıldız yağmuru! Brad Pitt, DiCaprio tribünde şov yaptı

MAÇ TOPUNU PARIS HILTON SAHAYA GETİRDİ

Amerikalı ünlü medya kişiliği ve eski model Paris Hilton, karşılaşma öncesinde sahneye çıkarak maç topunu sahaya getiren isim oldu.

Tören anı tribünlerden büyük ilgi görürken, Hilton'un bu özel görevle sahada yer alması karşılaşmanın dikkat çeken detaylarından biri olarak kayda geçti.

Türkiye - ABD maçına Hollywood’dan yıldız yağmuru! Brad Pitt, DiCaprio tribünde şov yaptı

FIGHT CLUB YILDIZLARI TRİBÜNDE

1999 yapımı kült film Fight Club ile hafızalara kazınan Hollywood yıldızları Brad Pitt ve Edward Norton da karşılaşmayı tribünden izleyen isimler arasında yer aldı.

Türkiye - ABD maçına Hollywood’dan yıldız yağmuru! Brad Pitt, DiCaprio tribünde şov yaptı

İki ünlü oyuncunun maça ilgisi, tribünlerdeki yıldızlar geçidine ayrı bir renk kattı.

Türkiye - ABD maçına Hollywood’dan yıldız yağmuru! Brad Pitt, DiCaprio tribünde şov yaptı

COLIN FARRELL DA ORADAYDI

Hollywood'un tanınmış oyuncularından ve İrlanda sinemasının önde gelen isimleri arasında yer alan Colin Farrell, Türkiye ile ABD arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip eden isimler arasında yer aldı.

Aksiyon ve drama filmlerindeki rolleriyle uluslararası alanda geniş bir hayran kitlesine sahip olan Farrell'ın maça ilgisi, tribündeki ünlü isimler arasında dikkat çeken detaylardan biri oldu.

Türkiye - ABD maçına Hollywood’dan yıldız yağmuru! Brad Pitt, DiCaprio tribünde şov yaptı

DİCAPRIO TRİBÜNDE YERİNİ ALDI

Sinema tarihine damga vuran yapımlardaki performanslarıyla dünya çapında tanınan Leonardo DiCaprio, Türkiye ile ABD arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip eden isimler arasında yer aldı.

Ünlü oyuncunun maçı dikkatle izlediği anlar kameralara yansırken, karşılaşma boyunca tribündeki varlığı da büyük ilgi topladı.

Türkiye - ABD maçına Hollywood’dan yıldız yağmuru! Brad Pitt, DiCaprio tribünde şov yaptı

JESSICA ALBA DA MAÇI TAKİP ETTİ

ABD'li ünlü oyuncu Jessica Alba, Türkiye ile ABD arasında oynanan karşılaşmayı tribünden izleyen isimler arasında yer aldı.

Enerjik ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Alba, maç boyunca tribündeki neşeli görüntüsüyle öne çıktı.

Türkiye - ABD maçına Hollywood’dan yıldız yağmuru! Brad Pitt, DiCaprio tribünde şov yaptı

ALİ KOÇ'TAN MİLLİ TAKIMIMA TAM DESTEK

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Koç, Türkiye ile ABD arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip eden isimler arasında yer aldı.

Milli Takım'a destek vermek için tribünde bulunan Koç'un maçı izlediği anlar dikkat çekerken, karşılaşma boyunca VIP tribününde de yoğun ilgi olduğu görüldü.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör