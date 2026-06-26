Trend Galeri Trend Magazin Türkiye - ABD maçına Hollywood’dan yıldız yağmuru! Brad Pitt, DiCaprio tribünde şov yaptı

Türkiye - ABD maçına Hollywood’dan yıldız yağmuru! Brad Pitt, DiCaprio tribünde şov yaptı

2026 Dünya Kupası D Grubu'nun son karşılaşmasında A Milli Takımımız, turnuvanın ev sahibi ABD ile karşı karşıya geldi. Kaliforniya'nın Inglewood kentinde oynanan mücadele, yüksek tempolu oyunu ve büyük seyirci ilgisiyle dikkat çekti. Karşılaşmanın oynandığı statta sadece futbol değil, magazin dünyası da konuşuldu. Tribünlerde Hollywood'un ünlü isimleri adeta yer bulamaz hale gelirken, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Jessica Alba ve Paris Hilton gibi yıldızlar maçı VIP bölümünden takip etti. Dünya futbolunun odağına oturan karşılaşma, sahadaki rekabet kadar tribündeki ünlü konuklarıyla da uzun süre gündemde kalacağa benziyor.

Giriş Tarihi: 26.06.2026 10:52 Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 11:03