Türkiye bu diziyi konuşacak! Aynadaki Yabancı bu akşam atv ekranlarında: "Evladınıza kavuşmak için kendinizden vazgeçer misiniz?"

HAFIZASINI KAYBEDİYOR

Türkiye'nin en köklü ailelerinden Karaaslanların gelini olan Azra, hayatı bir gecede altüst olduktan sonra kızını da alarak geri dönüşü olmayan bir yola çıkacak. Ancak yakalanınca kızını geride bırakmak zorunda kalacak. Evladına kavuşabilmek için yüzünü ve kimliğini değiştiren Azra, ameliyat sonrası hafızasını kaybedince büyük bir bilinmezliğe uyanacak.



