Türkiye bu diziyi konuşacak! Aynadaki Yabancı bu akşam atv ekranlarında: "Evladınıza kavuşmak için kendinizden vazgeçer misiniz?"
Beklenen gün geldi! atv'nin güçlü kadrosu ve nefes kesen hikayesiyle soluksuz izlenecek dizisi AYNADAKI YABANCI'nın ilk bölümü bu akşam ekrana geliyor. Evladına kavuşmaya çalışan bir annenin mücadelesi, izleyiciyi etkileyici bir yolculuğa çıkaracak.
Giriş Tarihi: 04.10.2025 06:23
Güncelleme Tarihi: 04.10.2025 06:24