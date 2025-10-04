Trend Galeri Trend Magazin Türkiye bu diziyi konuşacak! Aynadaki Yabancı bu akşam atv ekranlarında: "Evladınıza kavuşmak için kendinizden vazgeçer misiniz?"

Beklenen gün geldi! atv'nin güçlü kadrosu ve nefes kesen hikayesiyle soluksuz izlenecek dizisi AYNADAKI YABANCI'nın ilk bölümü bu akşam ekrana geliyor. Evladına kavuşmaya çalışan bir annenin mücadelesi, izleyiciyi etkileyici bir yolculuğa çıkaracak.

Giriş Tarihi: 04.10.2025 06:23 Güncelleme Tarihi: 04.10.2025 06:24
ATV'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı, bu akşam ilk bölümüyle ekrana geliyor. Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun başrollerinde yer aldığı dizi, ilginç hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sezonun en iddialı yapımlarından biri oldu.

Dizi, aşkın ve ikinci bir şansın mümkün olup olmadığını sorgulatan dramatik yapısıyla sezona damga vurmaya hazırlanıyor.

HAFIZASINI KAYBEDİYOR
Türkiye'nin en köklü ailelerinden Karaaslanların gelini olan Azra, hayatı bir gecede altüst olduktan sonra kızını da alarak geri dönüşü olmayan bir yola çıkacak. Ancak yakalanınca kızını geride bırakmak zorunda kalacak. Evladına kavuşabilmek için yüzünü ve kimliğini değiştiren Azra, ameliyat sonrası hafızasını kaybedince büyük bir bilinmezliğe uyanacak.


EMİRHAN KARAASLAN
(ONUR TUNA)
Emirhan iş dünyasının zirvesinde, herkesin gıpta ettiği, her istediğini kolayca elde edebilen bir adamdır.

Bu kusursuz görünümün ardında, derinlerde sakladığı acılar ve ailesinin karanlık geçmişi yatar. Emirhan'ın en büyük zaafı ise tutkulu aşk beslediği eşi Azra'dır.

AZRA KARAASLAN
(SİMAY BARLAS)
Azra mücadeleci, inatçı ve tutkulu genç bir kadındır. Hayatı, Karaaslan ailesi ve ailenin yakışıklı varisi Emirhan ile tamamen değişir. Başlangıçta bir peri masalı gibi görünen bu evlilik Azra'yı görkemli bir hayata sürüklerken, çok geçmeden kendisini

Karaaslan ailesinin karanlık geçmişinin ortasında bulur. Bu yüzden de kızı Leyla'yı da alarak kaçmaya karar verir ancak canını kurtarmak için evladını arkasında bırakmak zorunda kalır.

BARIŞ SAYGINER
(CANER TOPÇU)
Barış, dışarıdan bakıldığında her şeye sahip, karizmatik ve başarılı bir estetik cerrahtır. Ancak geçmişinde yaşadığı hayal kırıklıkları onu soğuk ve mesafeli bir adama dönüştürmüştür.

Ta ki bir gün, hayatını altüst edecek gizemli bir kadın kapısını çalana kadar.