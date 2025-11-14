Trend Galeri Trend Magazin Türkiye onu konuşuyor! Kainat Güzellik Yarışması Türkiye adayı Ceren Arslan gözyaşlarını tutamadı: "Asıl idolüm..."

Miss Universe 2025'te Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan, yarışma kampının başlamasıyla tüm gözleri üzerine çekti. Güzelliğinin yanı sıra hem duruşu hem de sosyal medyaya yansıyan görünleriyle gündemine merkezinde olan Arslan, son olarak bağlandığı bir programda idolünden bahsederken gözyaşlarına boğuldu.

Giriş Tarihi: 14.11.2025 15:11
Kainat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan, 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Hacettepe Üniversitesi Dilbilimi ve Çeviri Bölümü mezunu olan Arslan, Ghent Üniversitesi'nde Erasmus programıyla uluslararası bir eğitim gördü.

İngilizce ve Fransızca başta olmak üzere birden fazla dili akıcı şekilde konuşabilen Ceren Arslan, köken olarak Çerkes-Türk bir aileye mensup.

Profesyonel olarak modellik yapan Arslan, modelliğin yanı sıra çevirmenlik ve dansla da yakından ilgileniyor.

Modellik kariyerine 'Model of Turkey' yarışmasında Photomodel kategorisini kazanarak adım atan Arslan, bu başarısı sayesinde modellik dünyasını adını yazdırdı ve 2025 yılında Miss Universe Türkiye tacını kazanarak ülkemizi Tayland'da temsil etme hakkı elde etti.

Miss Universe 2025'te Türkiye'yi temsil edecek olan Ceren Arslan, yarışma daha başlamadan hem güzelliği hem de kamp sürecinde yaşananlarla magazin gündeminde sıkça konuşulan isimlerden biri oldu.

"BAYRAĞIMI GURURLA TAŞIYORUM"

Yarışma öncesi duygularını paylaşan Arslan, "Bayrağımı gururla taşıyorum. Çok heyecanlı ve mutluyum. Bu süreçte desteğiniz en büyük gücüm olacak" dedi.

EN BÜYÜK İDOLÜ ANNESİYMİŞ!

Son olarak canlı katıldığı programda idolünden bahsederken gözyaşlarına hakim olamayan Arslan, en büyük idolünün annesi olduğundan şu sözlerle bahsetti:

"İNANILMAZ BİR ANNEM VAR"

"Görüşebiliyoruz, konuşabiliyoruz ama aile sevgisini çok var bende. İnanılmaz bir annem var onu çok seviyorum. İdol diyince benim aklıma annem geliyor."

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Ceren Arslan'ın Miss Universe sürecine kendi imkanlarıyla hazırlandığı, yanında özel bir makyöz ve saç artisti bulunmadığı iddiaları gündeme gelmişti. Bu noktada devreye giren Demet Akalın şu sözleri söylemişti:

"İŞTE TÜRKİYE GÜZELİ!"

Ünlü şarkıcı Demet Akalın da bu yorumlara kayıtsız kalmadı ve sosyal medya paylaşımında Arslan'a destek verdi. Akalın, "İşte güzel, işte Türkiye Güzeli! Oh be!" ifadelerini kullanarak milli temsilcinin arkasında olduğunu gösterdi.