SABAH'ın 40. yılına özel: Türkiye’nin dört efsane sesi için 40 yıl nasıl geçti?
Son 40 yılda Türkiye'nin sesi değişti, şehirler büyüdü, hayat hızlandı; ama bazı isimler zamana ayak uydurmakla kalmadı, zamanı kendilerine uydurdu. Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Muazzez Ersoy ve Cengiz Kurtoğlu... Bugün hala dillerde olan eserleri kadar, kocaman bir etki alanları var. Bu özel sayıda dört usta sanatçıyla müzik serüvenleri, Türkiye'nin 40 yıl içindeki değişimi ve SABAH'ın 40. yılını konuştuk...
Giriş Tarihi: 30.11.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 14:56