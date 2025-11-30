SABAH’ın 40. yılına özel: Türkiye’nin dört efsane sesi için 40 yıl nasıl geçti?

Türkiye'nin son 40 yılını da değerlendirmek için ikiye bölmek, yani ilk 20 ve son 20 diye bakmamız gerekir. İlk 20 yıl, sosyal-ekonomik olarak zor yıllardı. İhtilallerden yeni çıkmış bir Türkiye vardı. Kaos içinde geçen yıllar... Milenyumdan sonra dünya ve Türkiye büyük gelişme gösterdi. Atılımlar yapan kendi kendine yetmeye çalışan bir Türkiye var artık. SABAH Gazetesini de ilk 20 ve ikinci 20 olarak değerlendirmek lazım. İlk çıktığında Bulvar gazetesi kıvamındaydı. Sonraki yıllarda gündem yaratan iki gazeteden biri oldu. Her ne kadar sosyal medya geliştiyse de, ağırlığını yitirmeyen iki gazeteden birisidir. Nice 40 yıllara, devamlılığı ve ağırlığı olması dileklerimle. 40. yılınızı kutluyorum.