Trend Galeri Trend Magazin Türkiye’nin en romantik çifti bakın nasıl aşık olmuş: “Kadir Doğulu ilk görüşte çarpıldı! Neslihan Atagül tavladı”

Türkiye’nin en romantik çifti bakın nasıl aşık olmuş: “Kadir Doğulu ilk görüşte çarpıldı! Neslihan Atagül tavladı”

Türk televizyon dünyasının en gözde çiftlerinden biri olan Neslihan Atagül Doğulu ve Kadir Doğulu, hem kariyerlerindeki başarıları hem de özel hayatlarındaki uyumla sık sık gündeme geliyor. Peki, milyonların hayranlıkla takip ettiği bu aşk hikâyesi nasıl başladı? İşte inanılmaz detaylar...

Giriş Tarihi: 17.09.2025 15:06 Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 15:10
Türkiye’nin en romantik çifti bakın nasıl aşık olmuş: Kadir Doğulu ilk görüşte çarpıldı! Neslihan Atagül tavladı

İkili ilk kez 2013 yılında yayınlanan "Fatih Harbiye" dizisinin setinde bir araya geldi. Dizide partner olan çiftin kamera arkasındaki uyumu kısa sürede gerçek hayata da yansıdı.

Türkiye’nin en romantik çifti bakın nasıl aşık olmuş: Kadir Doğulu ilk görüşte çarpıldı! Neslihan Atagül tavladı

Kadir Doğulu, Neslihan'ı ilk gördüğü anda "çarpıldığını" dile getirirken, Atagül ise eşine dair ilk izlenimlerini, "Merhameti, vicdanı, set ekibiyle kurduğu uyum ve disiplini beni çok etkilemişti" sözleriyle anlatıyor. Ancak ikisinin de kabul ettiği gibi, bu aşkın ilk adımını atan taraf Neslihan oldu.

Türkiye’nin en romantik çifti bakın nasıl aşık olmuş: Kadir Doğulu ilk görüşte çarpıldı! Neslihan Atagül tavladı

HER ŞEY BİR MASAJLA BAŞLADI!

Doğulu, o günleri "Etrafında pervane gibi dolanıyordum, sonra kendimi toparladım ve uzaktan gözlemlemeye başladım. Bir gün çok yorgundum, koltukta oturuyordum, Neslihan omzuma ve boynuma masaj yaptı. İşte o an tamamen bitmiştim" diyerek hatırlıyor. Atagül ise bu anı "Aslında ilk ben tavladım" diyerek doğruluyor.

Türkiye’nin en romantik çifti bakın nasıl aşık olmuş: Kadir Doğulu ilk görüşte çarpıldı! Neslihan Atagül tavladı

Tanışmalarının ardından ilişkileri hızla ciddileşen çift, 2016 yılında görkemli bir düğünle evlenerek hayatlarını birleştirdi. O günden bu yana hem özel yaşamlarında hem de iş hayatlarında birbirlerine verdikleri destekle örnek bir çift olarak anılıyorlar.

Türkiye’nin en romantik çifti bakın nasıl aşık olmuş: Kadir Doğulu ilk görüşte çarpıldı! Neslihan Atagül tavladı

Bugün hâlâ aşklarını ilk günkü heyecanla sürdüren Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun hikâyesi, bir dizide başlayan ve gerçeğe dönüşen bir masal olarak hafızalarda yer ediyor.

Türkiye’nin en romantik çifti bakın nasıl aşık olmuş: Kadir Doğulu ilk görüşte çarpıldı! Neslihan Atagül tavladı

SETTE BAŞLAYAN BİR DİĞER AŞK: ÖZGE GÜREL VE SERKAN ÇAYOĞLU

Türk televizyonunun en gözde çiftlerinden Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, aşklarını 2022 yılında İtalya'da yaptıkları romantik düğünle ölümsüzleştirmişti. Ancak bu masalsı evliliğin başlangıcı çok daha eskiye, 2014 yılına uzanıyor. İkilinin yolları, o dönem milyonları ekran başına kilitleyen Kiraz Mevsimi dizisinin setinde kesişmişti.

Türkiye’nin en romantik çifti bakın nasıl aşık olmuş: Kadir Doğulu ilk görüşte çarpıldı! Neslihan Atagül tavladı

Yıllar geçse de birbirlerine duydukları sevgi hiç eksilmedi. Çift, verdikleri röportajda aşklarının perde arkasını anlattı.

Türkiye’nin en romantik çifti bakın nasıl aşık olmuş: Kadir Doğulu ilk görüşte çarpıldı! Neslihan Atagül tavladı

SET ARKADAŞLIĞI BÜYÜK AŞKA DÖNÜŞTÜ

Serkan Çayoğlu, Özge Gürel'i ilk gördüğü anı hâlâ dün gibi hatırladığını söyledi. Ünlü oyuncu, "Bu delilik, nereye düştüm böyle demiştim. Seke seke gezen, enerjisi yüksek biri. Ama sıcak mı emin olamıyorsunuz; çünkü bir yandan da tersi pis duruyor. Benden çok farklı bir aurası vardı. Ne olduğunu anlamadan âşık oldum, onun da bana âşık olması için çok uğraştım." sözleriyle duygularını dile getirdi.

Türkiye’nin en romantik çifti bakın nasıl aşık olmuş: Kadir Doğulu ilk görüşte çarpıldı! Neslihan Atagül tavladı

Çayoğlu'na göre bu yolculuk, aşk adına neler yapabileceğini keşfettiği bir deneyime dönüşmüştü.

Türkiye’nin en romantik çifti bakın nasıl aşık olmuş: Kadir Doğulu ilk görüşte çarpıldı! Neslihan Atagül tavladı

"AYRI KALAMIYORDUK"

Peki Özge Gürel ne düşünüyor? Güzel oyuncu, aşklarının planlı bir şekilde gelişmediğini özellikle vurguluyor:
"Ben hiç o kadar öngörülü değildim. Bu dönüşüm benim için çok sonra oldu. Tam da olmaz dediğim bir anda âşık oldum. Bu ilişkide hiçbir şeyi zorlamamıza gerek kalmadı. Çünkü ayrı kalamıyorduk. Bir şekilde beraber kalmanın yolunu bulduk."

Türkiye’nin en romantik çifti bakın nasıl aşık olmuş: Kadir Doğulu ilk görüşte çarpıldı! Neslihan Atagül tavladı

"HAYRANLIĞIM HİÇ GEÇMİYOR"

Çiftin birbirine duyduğu hayranlık hâlâ ilk günkü gibi. Özge Gürel, eşini anlatırken duygusal ifadeler kullandı:
"Dünyaya karşı satmaya çalışmadan, karşılığını umursamadan öyle içten bir samimiyeti ve merhameti var ki hayranlığım hiç geçmiyor. Film izlerken ağlıyorum diye bana gülüyor, gece üşümeyeyim diye yorganla dürüm yapmaya çalışıyor."

Türkiye’nin en romantik çifti bakın nasıl aşık olmuş: Kadir Doğulu ilk görüşte çarpıldı! Neslihan Atagül tavladı

Serkan Çayoğlu ise eşine olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi:
"Sinirlensin, mutlu olsun, üzülsün fark etmez; duygularından hiç kaçmaz. Özge bulunduğu yere aydınlık getiriyor. Çok güçlü, çok akıllı, çok güzel, çok merhametli. Ne yapıyorsa bir incelik katıyor."

Türkiye’nin en romantik çifti bakın nasıl aşık olmuş: Kadir Doğulu ilk görüşte çarpıldı! Neslihan Atagül tavladı

TARTIŞMALAR KISA SÜRÜYOR

Elbette onların da zaman zaman tartışmaları oluyor. Ancak Çayoğlu'na göre bu kavgalarda hep o geri adım atan taraf:
"Bunların uzun sürdüğü söylenemez ama genelde ilk yumuşama benden geliyor. Hatta sonunda hep haksız çıkıyorum. Haklı olsam da haksız çıkıyorum. Bizde kimin haklı olduğu değil, çözüme odaklanmak önemli."

Türkiye’nin en romantik çifti bakın nasıl aşık olmuş: Kadir Doğulu ilk görüşte çarpıldı! Neslihan Atagül tavladı

EVDE PATRON KİM?

Evliliklerinde eğlenceli bir dinamik olduğunu söyleyen Gürel, "Evimiz aksiyonlu, patron sürekli değişiyor. Ruh halimize göre o gün kimin sözü geçer belli oluyor. Ama yemekler benden sorulur, çünkü en iyi ben yaparım. Ev işleri ise Serkan'da" diyerek ev hallerini de anlattı.

Türkiye’nin en romantik çifti bakın nasıl aşık olmuş: Kadir Doğulu ilk görüşte çarpıldı! Neslihan Atagül tavladı

GERÇEK AŞKIN KANITI OLDULAR

2014'te başlayan set arkadaşlığı, 7 yıl sonra masalsı bir düğünle taçlandı. Bugün hâlâ birbirlerine sevgi ve saygıyla bakan çift, hayranlarının gözünde "gerçek aşk"ın karşılığı olmuş durumda.

Türkiye’nin en romantik çifti bakın nasıl aşık olmuş: Kadir Doğulu ilk görüşte çarpıldı! Neslihan Atagül tavladı

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun hikâyesi, aşkın doğal, kendiliğinden ve plansız bir şekilde de büyüyebileceğini gösteriyor. Birbirlerine duydukları samimi bağlılık, onları Türkiye'nin en çok konuşulan çiftlerinden biri yapmaya devam ediyor.

Türkiye’nin en romantik çifti bakın nasıl aşık olmuş: Kadir Doğulu ilk görüşte çarpıldı! Neslihan Atagül tavladı

PEKİ SİNEM KOBAL VE KENAN İMİRZALIOĞLU AŞKININ NASIL BAŞLADIĞINI BİLİYOR MUSUNUZ?

1987 yılında İstanbul'da doğan ve aslen Rizeli olan Sinem Kobal, Türk televizyonlarında ilk olarak 13 yaşında rol aldığı "Dadı" isimli dizi ile boy göstermişti.

Türkiye’nin en romantik çifti bakın nasıl aşık olmuş: Kadir Doğulu ilk görüşte çarpıldı! Neslihan Atagül tavladı

Henüz 4 yaşındayken başladığı bale eğitimine 8 yıl boyunca devam eden Kobal, sanat hayatına Dormen Tiyatrosu'nda eğitim alarak adım attı.

Türkiye’nin en romantik çifti bakın nasıl aşık olmuş: Kadir Doğulu ilk görüşte çarpıldı! Neslihan Atagül tavladı

İlk oyunculuk deneyimini 13 yaşında yaşayan Kobal, ardından birçok projeye merhaba diyerek dizi severlerin gönlünde taht kurdu.

Türkiye’nin en romantik çifti bakın nasıl aşık olmuş: Kadir Doğulu ilk görüşte çarpıldı! Neslihan Atagül tavladı

Rol aldığı "Selena" dizisi ile ününe ün katan başarılı oyuncu, son dönemlerde ekranlardan uzak bir hayat sürdürerek mutlu ailesi ile vakit geçirmeyi tercih ediyor.

Türkiye’nin en romantik çifti bakın nasıl aşık olmuş: Kadir Doğulu ilk görüşte çarpıldı! Neslihan Atagül tavladı

AŞKLARI BAKIN NASIL ALEV ALDI!

Sinem Kobal, geçtiğimiz yıllarda biricik eşi Kenan İmirzalıoğlu ile evli, mutlu ve çocuklu bir birliktelik yaşamasının ardındaki o tanışma hikayesini anlatarak duyanları şoke etmişti.

Türkiye’nin en romantik çifti bakın nasıl aşık olmuş: Kadir Doğulu ilk görüşte çarpıldı! Neslihan Atagül tavladı

Meğer Kobal, biricik eşi İmirzalıoğlu'nu ilk gördüğü andan itibaren ona çekildiğini hissetmiş.

Türkiye’nin en romantik çifti bakın nasıl aşık olmuş: Kadir Doğulu ilk görüşte çarpıldı! Neslihan Atagül tavladı

"TUTTU KOLUMDAN ÇEKTİ"

Kobal, İmirzalıoğlu için, "Görür görmez çarpıldığım biri. İlk karşılaştığımızda da tabii ki kendisi enerjisiyle çarpmıştı. Farkında da değildim o kadar. Tuttu kolumdan çekti diyebilirim. Ben de böyle kaldım tabii ki." sözlerini söylemiş ve ona ilk görüşte tutulduğunu itiraf etmişti.

Türkiye’nin en romantik çifti bakın nasıl aşık olmuş: Kadir Doğulu ilk görüşte çarpıldı! Neslihan Atagül tavladı

İMİRZALIOĞLU SAFINDA İŞLER AYNI GİTMEMİŞ!

Ancak Sinem Kobal'ın ilk görüşte tutulduğu İmirzalıoğlu, Kobal'a ilk görüşte değil de dördüncü buluşmalarında aşık olduğunu itiraf etmişti.

Türkiye’nin en romantik çifti bakın nasıl aşık olmuş: Kadir Doğulu ilk görüşte çarpıldı! Neslihan Atagül tavladı

Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'a nasıl aşık olduğunu ise şu sözlerle anlatmıştı: