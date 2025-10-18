Türkiye’nin ilk mankeni sinemanın fettan sarışınıydı! Lale Belkıs 86 yaşında kendine hayran bırakıyor: İşte son hali...

Yeşilçam'ın ikonik "fettan kadın" karakterlerini başarıyla canlandıran Lale Belkıs, zarafetiyle sadece sinema değil, moda ve müzik alanlarında da iz bırakmış çok yönlü bir sanatçı olarak Türk kültüründe özel bir yere sahip. Bugün 86 yaşında olan Lale Belkıs'ın değişimi görenleri hayrete düşürüyor. İşte tüm detaylar…