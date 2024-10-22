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Şarkı Festivalinde Türkiye'yi Sinan Akçıl temsil etti! Eurovision inişte! Yeni gözde ABU!

Asya-Pasifik Yayın Birliği tarafından düzenlenen 13. ABU TV Şarkı Festivali önceki akşam İstanbul'da gerçekleşti. Lütfi Kırdar'da düzenlenen festivalde, Türkiye'yi Sinan Akçıl temsil etti. Akçıl, "Eurovision out, ABU in! Bu organizasyon için Eurovision'dan daha heyecanlıyım. Resmi rakamlara göre Eurovision'u 200 milyon kişi, ABU'yu ise yaklaşık 2 milyar kişi izliyor" diyerek ABU'nun avantajlarına vurgu yaptı.

Giriş Tarihi: 22.10.2024 06:34 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 06:36
Şarkı Festivalinde Türkiye’yi Sinan Akçıl temsil etti! Eurovision inişte! Yeni gözde ABU!

Asya-Pasifik Yayın Birliği tarafından düzenlenen 13. ABU TV Şarkı Festivali İstanbul'da gerçekleşti.

Şarkı Festivalinde Türkiye’yi Sinan Akçıl temsil etti! Eurovision inişte! Yeni gözde ABU!

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen festivalde, Türkiye'yi Sinan Akçıl temsil etti.

Şarkı Festivalinde Türkiye’yi Sinan Akçıl temsil etti! Eurovision inişte! Yeni gözde ABU!

Akçıl, 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda dördüncü olan 'Düm Tek Tek' şarkısının bestecisi olarak festivaldeki heyecanını şu sözlerle ifade etti:

Şarkı Festivalinde Türkiye’yi Sinan Akçıl temsil etti! Eurovision inişte! Yeni gözde ABU!

"Eurovision out, ABU in.

Şarkı Festivalinde Türkiye’yi Sinan Akçıl temsil etti! Eurovision inişte! Yeni gözde ABU!

Bu organizasyon için Eurovision'dan daha heyecanlıyım.

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