Şarkı Festivalinde Türkiye'yi Sinan Akçıl temsil etti! Eurovision inişte! Yeni gözde ABU!
Asya-Pasifik Yayın Birliği tarafından düzenlenen 13. ABU TV Şarkı Festivali önceki akşam İstanbul'da gerçekleşti. Lütfi Kırdar'da düzenlenen festivalde, Türkiye'yi Sinan Akçıl temsil etti. Akçıl, "Eurovision out, ABU in! Bu organizasyon için Eurovision'dan daha heyecanlıyım. Resmi rakamlara göre Eurovision'u 200 milyon kişi, ABU'yu ise yaklaşık 2 milyar kişi izliyor" diyerek ABU'nun avantajlarına vurgu yaptı.
Giriş Tarihi: 22.10.2024 06:34
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 06:36