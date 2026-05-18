Türklerin desteğiyle İsrail'e haddini bildirdi! Eurovision birincisi Dora'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı

İsrail karşıtı protestoların damga vurduğu Eurovision Şarkı Yarışması'nın şampiyonu Dara'nın temsil ettiği Bulgaristan oldu. İsrail'e fark atıp yarışmayı kazanan Dara, galibiyetin ardından Türkiye'ye mesaj gönderdi. Geçen yıl Ervin adlı bir Türk ile evlenen Dara, kendisine verilen destek için Türkiye'ye teşekkür etti.

Giriş Tarihi: 18.05.2026 06:29 Güncelleme Tarihi: 18.05.2026 06:33
516 PUAN ALDI
Bu yıl 70'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşti. Geceye İsrail karşıtı protestolar damga vurdu.

İsrail'in katılımına tepki gösteren İspanya, Slovenya, Hollanda, İzlanda ve İrlanda'nın boykot ettiği yarışmada; Bulgaristan temsilcisi ünlü şarkıcı Dara, 'Bangaranga' isimli şarkısıyla 516 puan alarak birinci oldu.

GEÇEN YIL EVLENDİLER
İkinci sıradaki İsrail'e toplamda 173 puan fark atan Bulgaristan'ın temsilcisi Dara, şampiyonluğunun ardından Türkiye'ye mesaj gönderdi.

Kendisine sosyal medyada verilen destekten ötürü Türkçe teşekkür eden şarkıcı, "Benim eşim de Türk. Yakında gelmeyi çok istiyorum. Fırsat buldukça Türkçe öğrenmeye çalışıyorum" dedi. Dara, geçen yıl Türk doktor Ervin ile evlenmişti.

İSPANYA'DAN ADALET ÇAĞRISI

İsrail'in katılmasından dolayı protesto edip bu yıl Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayan İspanya, yarışmanın başladığı saatle eş zamanlı olarak bir mesaj yayınladı. İspanya devlet televizyonu RTVE, ekranını kısa süreliğine karartarak, "Eurovision bir yarışmadır, insan hakları ise değildir. Kayıtsızlığa yer yok. Filistin için barış ve adalet" mesajını verdi.

İSRAİLLİ ŞARKICI PROTESTO EDİLDİ
İsrailli şarkıcı Noam Bettan, yarışmanın finalinde 3'üncü sırada sahneye çıktı. Bettan, şarkısını söylerken izleyicilerin açtığı Filistin bayraklarıyla protesto edildi. İsrail temsilcisi, şarkısına başladığı sırada seyirciler Filistin bayraklarını dalgalandırdı.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör