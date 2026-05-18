Türklerin desteğiyle İsrail’e haddini bildirdi! Eurovision birincisi Dora’dan Türkiye’ye teşekkür mesajı

İSPANYA'DAN ADALET ÇAĞRISI

İsrail'in katılmasından dolayı protesto edip bu yıl Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayan İspanya, yarışmanın başladığı saatle eş zamanlı olarak bir mesaj yayınladı. İspanya devlet televizyonu RTVE, ekranını kısa süreliğine karartarak, "Eurovision bir yarışmadır, insan hakları ise değildir. Kayıtsızlığa yer yok. Filistin için barış ve adalet" mesajını verdi.