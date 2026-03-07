Trend Galeri Trend Magazin Türkücü Zara okula başladığını açıkladı! "Öğrenmenin yaşı yok"

Türkücü Zara okula başladığını açıkladı! "Öğrenmenin yaşı yok"

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Zara, son dönemde verdiği kilolarla gündeme geliyor. Bir alışveriş merkezinde görüntülenen ünlü türkücü okula başladığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 07.03.2026 06:55
Son dönemde verdiği kilolarla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Zara, yenilenen görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Yaklaşık 20 kilo veren sanatçı, değişimiyle ilgi odağı oldu.

Zara, önceki gün AVM'de alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.

"ÖĞRENMENİN YAŞI YOK"

Sanatçı, "Okula başladım, bir okulun ikinci sınıfında okuyorum. Detayları sonra açıklayacağım. Öğrenmenin yaşı yok" dedi.

Son dönemde verdiği kilolarla da gündeme gelen Zara, "20 kilo verdim ama ekran için yeterli değil. 5-6 kilo daha vermeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Zara, zayıflama sırrını şu sözlerle anlatmışı:

"Günde bir öğün yemeğe çalışıyorum. Bir hafta protein, bir hafta sebze ağırlıklı yiyorum. Mutlaka ev yemeklerini tercih ediyorum. Bize kilo aldıran aslında işten sonra yediğimiz yemekler oluyor. Sahne öncesi oramız buramız şişmesin diye yemiyoruz. Sahneden inince de yemeğe saldırıyoruz. Şimdi sahne sonrası en fazla çorba içiyorum."

"20 kilo verdim. Şimdi korumaya çalışıyorum. Türkiye'nin her yerinde konserler veriyorum. Her gittiğim yerde 'Zara senin için bu yemeği yaptık' diyen insanlar oluyor. Bunun kilo almamda çok etkisi oldu.

Yaş da ilerledikçe metabolizma 'yorulduk, oturalım' formatına geçti. Gençlikteki gibi olmadığını anladım. Eskiden 3 bin kalori yiyorsam şimdi bin 500'e indirdim."

İşte iğne ipliğe dönen diğer ünlü isimler!

ATA DEMİRER 30 KİLO VERDİ

Son dönemde magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren Ata Demirer, gerek özel yaşamı gerekse kariyerindeki gelişmelerle gündemin üst sıralarındaki yerini koruyor.

Dilara Alemdar ile yaşadığı aşk, magazin basınında geniş yankı uyandırırken; çiftin uyumlu ve mutlu halleri de hayranlarının dikkatinden kaçmıyor.

Son günlerde sosyal medyada en fazla konuşulan başlık ise Demirer'in geçirdiği dikkat çekici kilo verme süreci oldu. Ünlü komedyen, kendisi hakkında ortaya atılan "mide ameliyatı" ve "bağırsak temizliği" iddialarını net bir şekilde reddederek, yaşadığı kilo kaybının herhangi bir cerrahi müdahaleyle gerçekleşmediğinin altını çizdi.

NASIL KİLO VERDİĞİNİ ANLATTI!

Ata Demirer kendisine yöneltilen, "Nasıl zayıfladın?" sorularına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Yemek tercihinde işlenmiş gıdalardan uzak durmanın ve doğal besinlere yönelmenin kilo vermede etkili olduğunu belirten sanatçı, "İnsan eliyle yapılmış şeyleri yemeyin!" dedi.

Ata Demirer, "Temel olan şeyi söylüyorum. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz. Reçel yemiyoruz, çünkü insan yapıyor. Bal yiyoruz çünkü arı yapıyor. Gofret yok. Muz, mandalina var. Ekmek yok. Et ye, doğada var. Ama etin üzerine mayonez dökmüyoruz" dedi.

Yaklaşık 30 kilo vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü komedyen, günden güne erirken takipçilerini şaşırttı.

RUTİNİNİ ANLATTI!

Usta komedyen Ata Demirer, sağlıklı yaşamaya dikkat ettiğini söyleyerek rutinini anlattı: "22.30'da yatıp 5.30'da kalkıyorum.

Önce sporumu yapıp ardından kahvaltı ediyorum. Kahvaltıda yumurta, zeytin, zeytinyağı, domates, biber, bir dilim ekmek, az peynir ve bal yiyorum. 2 öğün besleniyorum. Akşam balık ya da et yiyorum.

Boğaz'da kürek çekmeye başladım. Haftada 3 gün kürek çekip sonra işlerimi yapıyorum."

PELİN ÖZTEKİN

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla üne kavuşan daha sonra da oyunculuk kariyerine adım atan Pelin Öztekin, uzun yıllar fazla kilolarıyla gündeme geliyordu.

Kiloları yüzünden eleştiri oklarının hedefi olan Öztekin, bir dönem 156 kiloya kadar da ulaşmıştı.

Ünlü oyuncu 4 yıl içinde mide küçülteme ameliyatı olarak tam 93 kilo vermişti.

Verdiği kilolarla iğne ipliğe dönenen Pelin Öztekin, adından sıklıkla söz ettirmeye devam ediyor.

FERAH ZEYDAN

X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan'ın son hali inanılır gibi değil...Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri Bana Gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle adını geniş kitlelere duyuran Ferah Zeydan, mide küçültme ameliyatı sonrası 70 kilo vererek 85 kiloya düştü. Bambaşka birine dönüşen Ferah Zeydan'ı bir de şimdi görün...

Mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası büyük bir değişime uğrayan Ferah Zeydan son olarak değişimi ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Bir dönem yayınlanan X Factor yarışmasında güçlü sesi ile dikkat çeken Ferah Zeydan değişimi ile herkesi şaşırttı!

X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan 70 kilo vermiş bambaşka biri olmuştu.

Kilolu halleri ile tanınan Ferah Zeydan'ın son halini görenler inanamadı.

Oldukça zayıflayan Ferah Zeydan'ın son hali görenleri hayrete düşürdü.

Geçmişte Sinan Akçıl ile söylediği şarkılarla beğeni toplayan ve yeni bir görünüme kavuşan Ferah Zeydan ilgi odağı oldu.

GAMZE GÖZALAN

Bir dönemin sevilen dizilerinden Baskül Ailesi'nin Fidan'ı Gamze Gözalan değişimi ile görenleri adeta şoke etti. Baskül Ailesi dizisinde evin kilolu üyelerinden olan ve oyuncu Gamze Gözalan mide ameliyatı ile fazla kilolarından kurtuldu.