Türkücü Zara okula başladığını açıkladı! "Öğrenmenin yaşı yok"

Zara, zayıflama sırrını şu sözlerle anlatmışı:

"Günde bir öğün yemeğe çalışıyorum. Bir hafta protein, bir hafta sebze ağırlıklı yiyorum. Mutlaka ev yemeklerini tercih ediyorum. Bize kilo aldıran aslında işten sonra yediğimiz yemekler oluyor. Sahne öncesi oramız buramız şişmesin diye yemiyoruz. Sahneden inince de yemeğe saldırıyoruz. Şimdi sahne sonrası en fazla çorba içiyorum."

"20 kilo verdim. Şimdi korumaya çalışıyorum. Türkiye'nin her yerinde konserler veriyorum. Her gittiğim yerde 'Zara senin için bu yemeği yaptık' diyen insanlar oluyor. Bunun kilo almamda çok etkisi oldu.