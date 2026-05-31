Trend Galeri Trend Magazin Tüyleri diken diken eden düet! Selami Şahin sahnesinde Zeki Müren'i ağırladı...

Tüyleri diken diken eden düet! Selami Şahin sahnesinde Zeki Müren'i ağırladı...

Kıbrıs'ta sahne alan Selami Şahin, konserinde tescilli bir teknoloji mucizesine imza attı. Sahneye yansıtılan hologramla Zeki Müren'i ağırlayan usta sanatçı, efsane düetle dinleyicilerine duygu dolu anlar yaşattı.

Giriş Tarihi: 31.05.2026 06:50
Tüyleri diken diken eden düet! Selami Şahin sahnesinde Zeki Müren’i ağırladı...

Selami Şahin, Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı.

Tüyleri diken diken eden düet! Selami Şahin sahnesinde Zeki Müren’i ağırladı...

Hologram teknolojisi ile Zeki Müren'i sahnesine alan Şahin, 'Gitme Sana Muhtacım' adlı eserini usta sanatçı ile birlikte seslendirdiler.

Tüyleri diken diken eden düet! Selami Şahin sahnesinde Zeki Müren’i ağırladı...

Bu anları seyirciler ise alkış tufanına tutarak hep bir ağızdan şarkıyı söyledi.

Tüyleri diken diken eden düet! Selami Şahin sahnesinde Zeki Müren’i ağırladı...

SEFO DA MÜSLÜM GÜRSES'İ SAHNESİNE KONUK ETMİŞTİ

Genç rapçi Sefo, "Bilmem Mi?", "Affettim" ve "Tutsak" gibi hit şarkılarıyla milyonların beğenisini kazanırken, son sahne performansında izleyicilerine unutulmaz bir sürpriz yaşattı.

Tüyleri diken diken eden düet! Selami Şahin sahnesinde Zeki Müren’i ağırladı...

Türk Telekom'un 5G lansmanındaki sahnesini farklı bir boyuta taşıyan Sefo, özel bir hologram gösterisiyle arabeskin efsane ismi Müslüm Gürses'i sahneye taşıdı.

Sefo Müslüm Gürses'le düet yaptı! Konserinde teknolojiyi konuşturdu: O anlar kameralara böyle yansıdı... | Video

Tüyleri diken diken eden düet! Selami Şahin sahnesinde Zeki Müren’i ağırladı...

İzleyenler, hologram ile yapılan düeti heyecan ve şaşkınlıkla karşılarken, performans dinleyicilere nostaljik ve duygusal anlar yaşattı.

Tüyleri diken diken eden düet! Selami Şahin sahnesinde Zeki Müren’i ağırladı...

Gösteri sırasında salondaki alkışlar dakikalarca sürerken, sosyal medyada paylaşılan videolar kısa sürede gündem oldu.

Tüyleri diken diken eden düet! Selami Şahin sahnesinde Zeki Müren’i ağırladı...

İMAJ DEĞİŞİMİYLE ADINDAN SÖZ ETTİRMİŞTİ!

Öte yandan Sefo geçen haftalarda da, radikal imaj değişikliğiyle gündeme gelmişti.

Tüyleri diken diken eden düet! Selami Şahin sahnesinde Zeki Müren’i ağırladı...

Kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanan başarılı rapçi, tarzında dikkat çeken bir yeniliğe imza atmıştı.

Tüyleri diken diken eden düet! Selami Şahin sahnesinde Zeki Müren’i ağırladı...

Sefo saçlarını beyaz platine yakın bir tona boyatarak hayranlarını şaşırtmıştı.

Tüyleri diken diken eden düet! Selami Şahin sahnesinde Zeki Müren’i ağırladı...

Koyu tonlarla özdeşleşen imajını geride bırakan genç sanatçı, yeni görünümüyle sosyal medyada kısa sürede konuşulmaya başlamıştı.

Tüyleri diken diken eden düet! Selami Şahin sahnesinde Zeki Müren’i ağırladı...

Paylaşımlarının altına binlerce yorum gelirken, kimi takipçileri bu cesur değişimi çok beğendi, kimileri ise eski tarzını daha karizmatik bulduğunu dile getirmişti.

Tüyleri diken diken eden düet! Selami Şahin sahnesinde Zeki Müren’i ağırladı...

İŞTE İMAJINDA TAZELENMEYE GİDEN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER!

"Foolish Casanova", "Hasta Ettin" ve "Kısmetsizim" gibi bir döneme damga vuran şarkılarıyla müzik sektöründe geniş bir hayran kitlesi bulunan ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, bu kez imajındaki değişiklikle gündeme geldi.

Tüyleri diken diken eden düet! Selami Şahin sahnesinde Zeki Müren’i ağırladı...

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sıkça adından söz ettiren Petek Dinçöz, yeni haliyle bambaşka birine dönüştü.

Tüyleri diken diken eden düet! Selami Şahin sahnesinde Zeki Müren’i ağırladı...

Uzun yıllardır sarı saçlarıyla tanınan Dinçöz'ün bu köklü değişikliği, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Tüyleri diken diken eden düet! Selami Şahin sahnesinde Zeki Müren’i ağırladı...

Dinçöz'ün alışılmışın çok ötesindeki kısa ve siyah saçlı hali takipçilerini şaşkına çevirdi.

Tüyleri diken diken eden düet! Selami Şahin sahnesinde Zeki Müren’i ağırladı...

LVBEL C5

Genç rapçi Lvbel C5, imajında radikal bir değişikliğe giderek saçlarını sarıya boyadı.

Tüyleri diken diken eden düet! Selami Şahin sahnesinde Zeki Müren’i ağırladı...

Lvbel C5'in yeni imajı, sosyal medyada eleştirilerin odağı haline geldi.

Tüyleri diken diken eden düet! Selami Şahin sahnesinde Zeki Müren’i ağırladı...

Lvbel C5'e takipçilerden, "Bu tarz sana hiç yakışmamış", "Para var imaj yok" ve "Neden böyle bir değişikliğe gittin?" gibi yorumlar geldi.

Tüyleri diken diken eden düet! Selami Şahin sahnesinde Zeki Müren’i ağırladı...

Makyajsız ve filtresiz haliyle gündeme gelen Petek Dinçöz'ün doğallığı magazin dünyasında geniş yankı uyandırırken, büyük bir hamlesi de oyuncu Gonca Vuslateri'den geldi. 'Yalan Dünya' ve 'Annem' dizileriyle kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Vuslateri, bu kez rol aldığı projelerle değil, yenilenen görünümüyle dikkatleri üzerine çekti.

Tüyleri diken diken eden düet! Selami Şahin sahnesinde Zeki Müren’i ağırladı...

Güzel oyuncu bir süredir kızı Asya Mone'yle olan paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu.

Tüyleri diken diken eden düet! Selami Şahin sahnesinde Zeki Müren’i ağırladı...

Ancak Vuslateri bu sefer farklı bir konuyla adından söz ettirdi. 39 yaşındaki ünlü oyuncu imaj değişikliğiyle herkesi şaşırttı.

Tüyleri diken diken eden düet! Selami Şahin sahnesinde Zeki Müren’i ağırladı...

Koyu saçlarına veda eden Vuslateri, saçlarını sarı renge boyattı.

Tüyleri diken diken eden düet! Selami Şahin sahnesinde Zeki Müren’i ağırladı...

Yeni halini takipçilerinin beğenisine sunan Gonca Vuslateri sevenlerinden birçok beğeni aldı.

Tüyleri diken diken eden düet! Selami Şahin sahnesinde Zeki Müren’i ağırladı...

ESRA ŞANGÜNALP

Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Esra Şengünalp, atv'nin merakla beklenen yeni dizisi A.B.İ. için cesur bir değişime imza attı.