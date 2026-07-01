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Üç kuruşluk itibar davası! Eski manken Şenol İpek hakkında şok iddia: "Evlilik vaadiyle 3 milyon liramı çaldı"

Eski manken Şenol İpek hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Sevil S. kendisine evlilik vaadiyle güven aşılayıp birlikte yaşadığı Şenol İpek'e 3 milyon 500 bin TL para verdi. Sevil S. ilişkileri devam ederken Şenol İpek'in, Gülefer A. ile ilişki yaşayıp 4 milyon 500 bin TL dolandırdığını öğrendi. İlişkisini noktalayan Sevil S, itibarını zedelediği iddiasıyla eski manken Şenol İpek'e 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

Armağan YILMAZ
Giriş Tarihi: 01.07.2026 06:45 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 06:48
Üç kuruşluk itibar davası! Eski manken Şenol İpek hakkında şok iddia: Evlilik vaadiyle 3 milyon liramı çaldı

Sevil S. 31 Mart 2025'te eski manken Şenol İpek ile sevgili oldu, çift kısa sürede nişanlandı. Tarafların ortak hayat düzeni kurma kararıyla birlikte Şenol İpek, İzmir Alaçatı'da Sevil S'nin evinde yaşamaya başladı. Çift Nisan 2026 tarihi için Çeşme Belediyesi'nde nikah randevusu aldı.

Üç kuruşluk itibar davası! Eski manken Şenol İpek hakkında şok iddia: Evlilik vaadiyle 3 milyon liramı çaldı

İddiaya göre; Şenol İpek evlilik vaadiyle güven ilişkisi tesis ettikten sonra çeşitli bahanelerle Sevil S'den 3 milyon 500 bin TL para aldı. Sevil S. ilişkilerinden 1 yıl sonra Koray isimli bir kişiden telefon aldı, telefonun ucundaki kişi İsviçre'de bulunan bir kadının Şenol İpek hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Üç kuruşluk itibar davası! Eski manken Şenol İpek hakkında şok iddia: Evlilik vaadiyle 3 milyon liramı çaldı

"BENDEN 4,5 MİLYON ALDI!"
Sevil S. Şenol İpek'in kendisiyle ilişkisi başladığı tarihten itibaren eşzamanlı olarak 2 ay boyunca Gülefer A. isimli bir kadınla da gönül ilişkisini sürdürdüğünü öğrendi. Gülefer A., duygusal ilişki kurduğu Şenol İpek'in güven vaadiyle kendisinden 4 milyon 500 bin TL aldığını Sevil S'ye anlattı. Duydukları karşısında neye uğradığını şaşıran Sevil S., Şenol İpek ile ilişkisini noktaladı.

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Üç kuruşluk itibar davası! Eski manken Şenol İpek hakkında şok iddia: Evlilik vaadiyle 3 milyon liramı çaldı

"AĞIR HASAR ALDIM"
Sevil S. geçtiğimiz haftalarda Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tutarak Şenol İpek'e 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtı. Sevil S. mahkemeye sunduğu dilekçesinde, ilişkilerinin evlilik gününün alındığı nişanlılık sürecine evrildiğini, güveninin sistematik şekilde kötüye kullanılarak maddi manevi yıkıma sürüklendiğini ifade etti. Sevil S. dilekçesinde; davalı Şenol İpek tarafından yaratılan evlilik iradesi görüntüsünün, kendi ailesi ve çevresi için derinleştirildiğini ancak İpek'in ağır kusurlu yaklaşımdan dolayı itibarı, güven duygusu ve psikolojik durumunun zedelendiğini ifade etti.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör