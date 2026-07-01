Üç kuruşluk itibar davası! Eski manken Şenol İpek hakkında şok iddia: "Evlilik vaadiyle 3 milyon liramı çaldı"

"AĞIR HASAR ALDIM"

Sevil S. geçtiğimiz haftalarda Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tutarak Şenol İpek'e 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtı. Sevil S. mahkemeye sunduğu dilekçesinde, ilişkilerinin evlilik gününün alındığı nişanlılık sürecine evrildiğini, güveninin sistematik şekilde kötüye kullanılarak maddi manevi yıkıma sürüklendiğini ifade etti. Sevil S. dilekçesinde; davalı Şenol İpek tarafından yaratılan evlilik iradesi görüntüsünün, kendi ailesi ve çevresi için derinleştirildiğini ancak İpek'in ağır kusurlu yaklaşımdan dolayı itibarı, güven duygusu ve psikolojik durumunun zedelendiğini ifade etti.