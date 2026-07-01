Trend
Galeri
Trend Magazin
Üç kuruşluk itibar davası! Eski manken Şenol İpek hakkında şok iddia: "Evlilik vaadiyle 3 milyon liramı çaldı"
Üç kuruşluk itibar davası! Eski manken Şenol İpek hakkında şok iddia: "Evlilik vaadiyle 3 milyon liramı çaldı"
Eski manken Şenol İpek hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Sevil S. kendisine evlilik vaadiyle güven aşılayıp birlikte yaşadığı Şenol İpek'e 3 milyon 500 bin TL para verdi. Sevil S. ilişkileri devam ederken Şenol İpek'in, Gülefer A. ile ilişki yaşayıp 4 milyon 500 bin TL dolandırdığını öğrendi. İlişkisini noktalayan Sevil S, itibarını zedelediği iddiasıyla eski manken Şenol İpek'e 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.
Giriş Tarihi: 01.07.2026 06:45
Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 06:48