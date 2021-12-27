Üç Kuruş’un yıldızı Kartal Tibet’in oğlu çıktı! Duyanlar şoke oldu!

Yeşilçam'ın yıldızı Kartal Tibet'in üvey oğlunun kim olduğunu biliyor musunuz? Kartal Tibet'in üvey oğlunun ünlü bir oyuncu olduğunu duyanlar adeta şoke oldu. Geçtiğimiz Temmuz ayında hayata gözlerini yuman Kartal Tibet'in üvey oğlu da kendisi gibi oyuncu çıktı. Kartal Tibet'in üvey oğlu şimdilerde Üç Kuruş dizisinde rol alıyor. İşte merak edenler için Kartal Tibet'in üvey oğlu…
Tarkan: Altın Madalyon, Dağlar Kızı Reyhan, Aşk Mahkumu, Sevemez Kimse Seni gibi başarılı yapımlarda rol alan Kartal Tibet, 1 Temmuz'da hayata gözlerini yumdu. Oyuncunun üvey oğlunun da çok ünlü bir oyuncu olduğunu ortaya çıktı.
Kartal Tibet, 1963 yılında Gündüz Tibet ile dünyaevine girdi. Bu evlilikten Kanat ve Kumru adında iki çocuğu oldu.
Ayrıca Tibet; Atiye, Çiçek Taksi, Karadayı, Fatmagül'ün Suçu Ne gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Civan Canova'nın da üvey babasıdır.
Annesi ve babası ayrıldıktan sonra anneannesi tarafından büyütülen Civan Canova, Kartal Tibet'in 58 yıl evli kaldığı Gündüz Sencer'in oğludur.
Rol aldığı dizi, film ve filmlerdeki başarısıyla alkış toplayan usta oyuncu Canova ise şimdilerde Üç Kuruş dizisinde Oktay Çaka rolünü canlandırıyor.