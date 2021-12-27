Trend Galeri Trend Magazin Üç Kuruş’un yıldızı Kartal Tibet’in oğlu çıktı! Duyanlar şoke oldu!

Üç Kuruş’un yıldızı Kartal Tibet’in oğlu çıktı! Duyanlar şoke oldu!

Yeşilçam'ın yıldızı Kartal Tibet'in üvey oğlunun kim olduğunu biliyor musunuz? Kartal Tibet'in üvey oğlunun ünlü bir oyuncu olduğunu duyanlar adeta şoke oldu. Geçtiğimiz Temmuz ayında hayata gözlerini yuman Kartal Tibet'in üvey oğlu da kendisi gibi oyuncu çıktı. Kartal Tibet'in üvey oğlu şimdilerde Üç Kuruş dizisinde rol alıyor. İşte merak edenler için Kartal Tibet'in üvey oğlu…

Giriş Tarihi: 27.12.2021 11:57 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 11:59 PAYLAŞ