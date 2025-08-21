Üç kuşak bir arada! Yeşilçam efsanesi Hülya Koçyiğit kızı ve torunuyla tatilde poz verdi

1977 yapımı "İbo ile Güllüşah" filminde Kemal Sunal ile başrolü paylaşması, onun sinema kariyerindeki en unutulmaz anlardan biri oldu. Sevimliliği, enerjisi ve doğallığıyla izleyicinin sevgisini kazanan Gülşah, bu filmlerle Yeşilçam'ın en sevilen çocuk yıldızları arasında yerini aldı.