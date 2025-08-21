Trend Galeri Trend Magazin Üç kuşak bir arada! Yeşilçam efsanesi Hülya Koçyiğit kızı ve torunuyla tatilde poz verdi

Üç kuşak bir arada! Yeşilçam efsanesi Hülya Koçyiğit kızı ve torunuyla tatilde poz verdi

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, yazın son günlerini ailesiyle Bodrum'da geçirdi. Usta sanatçıya tatilde, kızı Gülşah Alkoçlar ve torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ da eşlik etti.

Giriş Tarihi: 21.08.2025 09:31 Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 09:31
Üç kuşak bir arada! Yeşilçam efsanesi Hülya Koçyiğit kızı ve torunuyla tatilde poz verdi

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, Selim Soydan, Gülşah Alkoçlar, Ender Alkoçlar ve Aslışah Alkoçlar Demirağ, Bodrum'da bir araya geldi.

Üç kuşak bir arada! Yeşilçam efsanesi Hülya Koçyiğit kızı ve torunuyla tatilde poz verdi

Yazın son zamanlarında tatil keyfi yapan aile, önceki gün sahilde yemek yiyip hasret giderdi.

Üç kuşak bir arada! Yeşilçam efsanesi Hülya Koçyiğit kızı ve torunuyla tatilde poz verdi

Öte yandan 1969 yılında dünyaya gelen Gülşah Soydan Alkoçlar, futbolun efsane isimlerinden Selim Soydan ve Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in kızı olarak sanat dünyasına gözlerini açtı.

Üç kuşak bir arada! Yeşilçam efsanesi Hülya Koçyiğit kızı ve torunuyla tatilde poz verdi

Daha küçük yaşlarda annesinin izinden giderek sinemaya adım atan Gülşah, 1970'li yıllarda pek çok unutulmaz filmde rol aldı.

Üç kuşak bir arada! Yeşilçam efsanesi Hülya Koçyiğit kızı ve torunuyla tatilde poz verdi

'GÜLLÜŞAH' LAKABIYLA HATIRLANIYOR

Yeşilçam sinemasında 'Güllüşah' lakabıyla anılan oyuncu, "Gülşah", "Küçük Anne", "Gülçiçek" ve "Kader" gibi filmlerle büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Üç kuşak bir arada! Yeşilçam efsanesi Hülya Koçyiğit kızı ve torunuyla tatilde poz verdi

1977 yapımı "İbo ile Güllüşah" filminde Kemal Sunal ile başrolü paylaşması, onun sinema kariyerindeki en unutulmaz anlardan biri oldu. Sevimliliği, enerjisi ve doğallığıyla izleyicinin sevgisini kazanan Gülşah, bu filmlerle Yeşilçam'ın en sevilen çocuk yıldızları arasında yerini aldı.

Üç kuşak bir arada! Yeşilçam efsanesi Hülya Koçyiğit kızı ve torunuyla tatilde poz verdi

18 YAŞINDA SİNEMAYI BIRAKTI

Gülşah Soydan, 18 yaşına geldiğinde sinema kariyerini bir kenara bırakarak farklı bir yol çizmeye karar verdi.

Üç kuşak bir arada! Yeşilçam efsanesi Hülya Koçyiğit kızı ve torunuyla tatilde poz verdi

1987 yılında turizmci Ender Alkoçlar ile hayatını birleştiren Gülşah Alkoçlar, eşiyle birlikte turizm işine girerek otelcilik alanında büyük bir başarıya imza attı. Henüz 18 yaşındayken ilk otelini işletmeye başlayan Alkoçlar, ilerleyen yıllarda turizm dünyasının önemli isimlerinden biri haline geldi.

Üç kuşak bir arada! Yeşilçam efsanesi Hülya Koçyiğit kızı ve torunuyla tatilde poz verdi

İKİ KIZI DA GÜNDEMDE

Gülşah Alkoçlar'ın kızları Aslışah ve Neslişah Alkoçlar da günümüzde magazin dünyasının öne çıkan isimleri arasında. Spor ve sağlıklı yaşamla ilgilenen Aslışah Alkoçlar, fit yaşam tarzıyla dikkat çekerken, Neslişah Alkoçlar ise sosyetik yaşamı ve mutlu aile hayatıyla adından söz ettiriyor.

Üç kuşak bir arada! Yeşilçam efsanesi Hülya Koçyiğit kızı ve torunuyla tatilde poz verdi

Şimdilerde Torun Sevgisiyle Dolu

Yeşilçam'ın unutulmaz çocuk yıldızı Gülşah Alkoçlar, şu an 55 yaşında ve özel hayatıyla oldukça mutlu. İki kızından da torun sahibi olan Alkoçlar, şimdilerde anneanne olmanın tadını çıkarıyor.

Üç kuşak bir arada! Yeşilçam efsanesi Hülya Koçyiğit kızı ve torunuyla tatilde poz verdi

Uzun yıllardır kameraların uzağında yaşayan ve şöhretten uzak durmayı tercih eden Alkoçlar, zaman zaman katıldığı etkinliklerde görülse de, daha çok ailesi ve işine odaklanmayı tercih ediyor.

Üç kuşak bir arada! Yeşilçam efsanesi Hülya Koçyiğit kızı ve torunuyla tatilde poz verdi

GÜLŞAH ALKOÇLAR SON HALİ HAYRANLIK UYANDIRIYOR!

Objektiflere takılan Gülşah Alkoçlar, yıllar içinde geçirdiği değişimle görenleri şaşkına çevirdi.

Üç kuşak bir arada! Yeşilçam efsanesi Hülya Koçyiğit kızı ve torunuyla tatilde poz verdi

Gençlik yıllarından bu yana zarif görünümünü koruyan Alkoçlar, sade şıklığıyla dikkat çekti.

Üç kuşak bir arada! Yeşilçam efsanesi Hülya Koçyiğit kızı ve torunuyla tatilde poz verdi

Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı, şimdilerde sahnelerden uzak ama huzurlu bir hayat sürmeye devam ediyor.

Üç kuşak bir arada! Yeşilçam efsanesi Hülya Koçyiğit kızı ve torunuyla tatilde poz verdi

Kendi alanında başarılı bir kariyer yaparak yoluna devam eden Alkoçlar, Yeşilçam severlerin gönlünde her zaman 'Küçük Anne' olarak kalacak gibi görünüyor.

Üç kuşak bir arada! Yeşilçam efsanesi Hülya Koçyiğit kızı ve torunuyla tatilde poz verdi

SİNEMANIN SULTANI TÜRKAN ŞORAY DA DEĞİŞİMİYLE HAYRAN BIRAKANLARDAN!

1-6 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan 36. Münih Türk Film Günleri'nin bu yılki onur konuğu, 'Türk sinemasının Sultanı' Türkan Şoray olacak. Festival kapsamında Şoray'a Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülü takdim edilecek. Şoray'ın da katılacağı açılış gecesinde, yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı 1977 yapımı kült film 'Selvi Boylum Al Yazmalım' gösterilecek.

Üç kuşak bir arada! Yeşilçam efsanesi Hülya Koçyiğit kızı ve torunuyla tatilde poz verdi

TÜRKAN ŞORAY'IN HİÇ BİLMEDİĞİNİZ O YÖNÜ!

Türk sinemasının unutulmaz ismi, Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray, sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. 28 Haziran 1945'te İstanbul'da doğan usta oyuncu, tam 222 filmde rol alarak dünyanın 'en çok film çeviren' kadın oyuncusu unvanına sahip oldu.

Üç kuşak bir arada! Yeşilçam efsanesi Hülya Koçyiğit kızı ve torunuyla tatilde poz verdi

Şoray, sadece oyunculuğu ile değil, aynı zamanda senaristlik, yönetmenlik ve yazarlığıyla da sanat camiasında fark yarattı.

Üç kuşak bir arada! Yeşilçam efsanesi Hülya Koçyiğit kızı ve torunuyla tatilde poz verdi

İlk sinema deneyimini 1960 yılında "Köyde Bir Kız Sevdim" filmiyle yaşayan Şoray, kariyerindeki ilk ödülünü ise 1964 yılında "Acı Hayat" filmiyle kazandı.

Üç kuşak bir arada! Yeşilçam efsanesi Hülya Koçyiğit kızı ve torunuyla tatilde poz verdi

Altın Portakal Film Festivali'nde dört kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görülen sanatçı, 1991 yılında devlet sanatçısı unvanını aldı. Aynı zamanda UNICEF iyi niyet elçisi olan Şoray, eğitime verdiği destekle de tanınıyor.

Üç kuşak bir arada! Yeşilçam efsanesi Hülya Koçyiğit kızı ve torunuyla tatilde poz verdi

Fatma Girik, Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit ile birlikte "Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası"ndan biri olarak kabul edilen usta oyuncu, sinema dışında yönetmenliğe de el attı.

Üç kuşak bir arada! Yeşilçam efsanesi Hülya Koçyiğit kızı ve torunuyla tatilde poz verdi

"Dönüş" (1972), "Azap" (1973), "Bodrum Hakimi" (1976) ve "Uzaklarda Arama" (2015) gibi filmlerin yönetmenliğini yaparak, sektördeki yeteneğini farklı alanlarda da gösterdi. 1981 yapımı "Yılanı Öldürseler" filminde ise Şerif Gören ile birlikte yönetmenlik koltuğuna oturdu.

Üç kuşak bir arada! Yeşilçam efsanesi Hülya Koçyiğit kızı ve torunuyla tatilde poz verdi

Özel hayatı daima merak edilen Şoray, uzun yıllar Rüçhan Adlı ile birliktelik yaşadı. Ancak Adlı'nın eşinden boşanmaması nedeniyle ilişkileri sona erdi.

Üç kuşak bir arada! Yeşilçam efsanesi Hülya Koçyiğit kızı ve torunuyla tatilde poz verdi

1983'te tiyatro oyuncusu Cihan Ünal ile evlenen sanatçının bu evlilikten Yağmur adında bir kızı oldu. Şoray ve Ünal, 1987'de yollarını ayırdı.

Üç kuşak bir arada! Yeşilçam efsanesi Hülya Koçyiğit kızı ve torunuyla tatilde poz verdi

1990'lı yıllarda "İkinci Bahar" ve "Tatlı Hayat" dizileriyle televizyon dünyasına adım atan Şoray, bu projelerle de büyük beğeni topladı. 2010'da NTV'de yayınlanan "Sinema Benim Aşkım" programında sinema kariyerini ve unutulmaz anılarını izleyicilerle paylaştı.