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Üçüncü kez anne olan Bergüzar Korel kızı Leyla ile ilk karesini paylaştı! "Uzunca bi süre süt kokacak buralar..."

Kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile 2009 yılında evlenen Bergüzar Korel, ilk oğlu Ali'yi 2010 yılında kucağına almıştı. İkinci oğlu Han'ı geçtiğimiz yıl mart ayında dünyaya getiren Bergüzar Korel, 3 Kasım'da da kızı Leyla'ya kavuştu. Taze anne, sosyal medya hesabından kızı Leyla ile ilk paylaşımını da yaptı. Korel'in, "Uzunca bi süre süt kokacak buralar" notuyla yaptığı paylaşım sosyal medyada ses getirdi.

Giriş Tarihi: 22.11.2021 14:37 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 14:40
Üçüncü kez anne olan Bergüzar Korel kızı Leyla ile ilk karesini paylaştı! Uzunca bi süre süt kokacak buralar...

12 yıl önce evlenen Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti, 3 Kasım'da 3. bebeklerini kucağına almıştı. İki erkek çocuğunun ardından Leyla adını verdiği bir kızı olan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya devam ediyor.

Üçüncü kez anne olan Bergüzar Korel kızı Leyla ile ilk karesini paylaştı! Uzunca bi süre süt kokacak buralar...

"SÜT KOKACAK BURALAR"

Geçtiğimiz günlerde saatler süren normal doğum sürecinin fotoğraflarını paylaşan Bergüzar Korel, kızı ile ilk pozunu paylaştı.

Üçüncü kez anne olan Bergüzar Korel kızı Leyla ile ilk karesini paylaştı! Uzunca bi süre süt kokacak buralar...

Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan oyuncu, kızını emzirdiği esnada çektirdiği fotoğrafı "Uzunca bir süre süt kokacak buralar" notunu yazdı. Oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.

Üçüncü kez anne olan Bergüzar Korel kızı Leyla ile ilk karesini paylaştı! Uzunca bi süre süt kokacak buralar...

DOĞUM SONRASI YAŞADIKLARINI ANLATTI

Bergüzar Korel, doğum yaptıktan sonra Instagram hesabından hastanede çekilen bir fotoğrafını paylaşarak şu notu yazmıştı:

Üçüncü kez anne olan Bergüzar Korel kızı Leyla ile ilk karesini paylaştı! Uzunca bi süre süt kokacak buralar...

"Tam da gününde geldi Leyla. Benim her zamanki tezcanlığıma inat hem gelişi hem de zamanlamasıyla daha hayata gözlerini açtığı ilk andan itibaren bundan sonra her şeyin çok da benim kontrolümde olamayacağını göstererek sanki. Uzun ve zorlu bir maratondan çıkmış gibiyim.

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