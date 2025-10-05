Trend Galeri Trend Magazin Ufuk Beydemir'le evliliğinde kara bulutlar dolaşıyordu! Oyuncu İpek Filiz Yazıcı'dan boşanma iddialarını güçlendiren hamle: "Üzülecek bir şey yok"

2022 yılında müzisyen eşi Ufuk Beydemir ile evlenen oyuncu İpek Filiz Yazıcı hakkında boşanma iddiaları gündeme geldi. Ancak Yazıcı, yaptığı şaşırtıcı sosyal medya hamlesiyle dedikoduları daha da alevlendirdi. Üç yıllık evliliğinin bitmek üzere olduğu yönündeki söylentiler, bu hamle sonrası yeniden konuşulmaya başlandı.