Trend Galeri Trend Magazin Ufuk Beydemir'le evliliğinde kara bulutlar dolaşıyordu! Oyuncu İpek Filiz Yazıcı'dan boşanma iddialarını güçlendiren hamle: "Üzülecek bir şey yok"

2022 yılında müzisyen eşi Ufuk Beydemir ile evlenen oyuncu İpek Filiz Yazıcı hakkında boşanma iddiaları gündeme geldi. Ancak Yazıcı, yaptığı şaşırtıcı sosyal medya hamlesiyle dedikoduları daha da alevlendirdi. Üç yıllık evliliğinin bitmek üzere olduğu yönündeki söylentiler, bu hamle sonrası yeniden konuşulmaya başlandı.

Giriş Tarihi: 05.10.2025 10:57 Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 11:14
'Aşk 101' dizisiyle ilk kez kamera karşısına çıkan genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı, 2022 yılında şarkıcı Ufuk Beydemir'le nikah masasına oturmuştu.

Aralarında 10 yaş fark olan çift, ani evlilik kararlarıyla da magazin gündeminde yer almıştı.

3 YILLIK EVLİLİKTE KRİZ!

3 yıldır evli olan İpek Filiz Yazıcı ve eşi Ufuk Beydemir'in evliliğinde çatırdamalar olduğu ve ünlü çiftin boşanacağı iddia edilmişti.

Konuya dair Yazıcı ve Beydemir'den herhangi bir açıklama gelmezken, güzel oyuncunun yapmış olduğu bir hamle ihtimalleri kuvvetlendirdi.

Ünlü oyuncu bir takipçisinin kendisine atmış olduğu yorumu beğenerek boşanma dedikodularını alevlendirdi

İşte kısa sürede yayılan o paylaşım!

İpek Filiz Yazcı'nın bu hamlesinden sonra bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

Kardeşi Duru ile çocukluk karelerini ardı ardına paylaşan ünlü oyuncu ile kız kardeşini görenler ayırt edemiyor.

Nostaljik bir paylaşım yapan İpek Filiz Yazıcı ve kardeşi beğeni yağmuruna tutuldu.

İki sarışın kardeşin benzerliği ise görenleri şaşkına çevirdi.

Sosyal medya kullanıcıları da, "Hangisi İpek", "Aynadaki yansıması gibi" tarzında yorumlar yaptı.

17 yaşındaki Duru Yazıcı güzelliğiyle adeta kendine hayran bıraktı.

Diğer ünlü isimlerin de merak edilen kardeşlerini sizler için derledik...

Bir döneme damgasını vuran 'Kavak Yelleri' dizisinde canlandırdığı 'Aslı' karakteriyle şöhreti yakalayan Pelin Karahan kardeşi Eylül ile görüntülenmişti.

İŞTE PELİN KARAHAN'IN GÜZEL KIZ KARDEŞİ EYLÜ!

PELİN KARAHAN VE KIZ KARDEŞİ EYLÜ!

2001 yılında yer aldığı Bana Şans Dile filmiyle oyunculuğa adım atan İsmail Hacıoğlu; Sınav, Kabadayı, Meryem, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ve Ayla gibi yapımlarda rol aldı. Son olarak "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi ile izlediğimiz oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerle dikkat çekiyor. Meğer İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de oyuncuymuş!

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu kendisi gibi oyuncu.

Güzelliğiyle büyüleyen İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu sosyal medyada ilgi odağı oldu.

İsmail Hacıoğlu'nun oyuncu kardeşi Kardelen Hacıoğlu Doğum ve Vuslat gibi yapımlarda oynamış.

Güzel gözleri ile övgüleri toplayan Kardelen Hacıoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarına da beğeni yağıyor.

Ünlü isimlerin merak edilen kardeşlerini sizler için derledik...

AZRA AKIN

AZRA AKIN VE KIZ KARDEŞİ DORUK AKIN

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE