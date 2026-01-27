Trend
Ufuk Özkan ile ilgili o detay şaşırttı! Aynı kaderi yıllar sonra yaşadı: Meğer 15 yıl önce...
Karaciğer yetmezliği teşhisiyle sevenlerini üzen oyuncu Ufuk Özkan'ın tedavisinde uygun donörün bulunması için süreç devam ederken ünlü oyuncunun 2011 yılında Antalya'da bir hastanenin Organ Nakli Bölümü'nde donör bekleyen hastaları ziyaretine ilişkin görüntüleri ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 27.01.2026 13:26
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 13:37