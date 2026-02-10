Ufuk Özkan'a umut olmuştu! Salih Kıvırcık'tan farkındalık çağrısı: "Herkes hayat kurtarsın"

Türkiye'nin sevilen yüzü Ufuk Özkan, yaşadığı zorlu sağlık sürecinde en kritik eşiği geride bırakarak 8 saat süren başarılı bir karaciğer nakli operasyonu geçirmişti. Doktorları hem ünlü oyuncunun hem de donörünün sağlık durumunun gayet iyi olduğunu açıklamıştı. 'SİZİN DUALARINIZ BENİM MUHAFIZLARIM OLDU' Yoğun bakım sürecinin ardında duygularını paylaşan Özkan, şu sözleri kullanmıştı: 'Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Çok dua eden oldu. Dua eden herkese ve beni sevenlere çok teşekkür ediyorum. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu. Yakında ayakta da görüşeceğiz' şeklinde konuştu. Öte yandan, önümüzdeki günlerde Ufuk Özkan ve donörü ile birlikte ameliyatı gerçekleştiren hekimlerin katılımıyla kamuoyunu bilgilendirmek için bir basın toplantısı da gerçekleştirilecek.' Karaciğer nakli gerçekleşen Ufuk Özkan'dan ameliyat sonrası ilk açıklama: 'Dualarınız benim muhafızlarım oldu' | Video DONÖRÜ FARKINDALIK ÇAĞRISI YAPTI! Geçirdiği karaciğer nakli operasyonuyla yeniden hayata tutunan oyuncu Ufuk Özkan'ın tedavi sürecinde donör olan yönetmen Salih Kıvırcık, organ bağışının önemine dikkat çekti. Bir televizyon programına Ufuk Özkan'la birlikte bağlanan Kıvırcık, 'Herkes hayat kurtarsın' sözleriyle çağrıda bulundu. Özkan da bu sözleri destekleyerek, 'Hakikaten çok büyük bir sevap' ifadelerini kullandı. KIVIRCIK SON SAĞLIK DURUMUNU DA AÇIKLADI Salih Kıvırcık aynı zamanda sosyal medya hesabında, 'Zorlu bir süreç devam ediyor' sözleriyle son sağlık durumunu takipçilerine bildirdi. YOĞUN BAKIM SONRASI İLK FOTOĞRAF GELMİŞTİ Umut Özkan, yoğun bakımdan çıktıktan sonra çekilen fotoğrafı paylaşmıştı. HASTANEDEN KRİTİK YASAK Umut Özkan, 'Bu fotoğraftan sonra abimin enfeksiyon riski tamamen ortadan kalkana kadar uzun bir süre fotoğraf çekimi yapılmayacaktır. Ziyaretlerde de fotoğraf çekimi, enfeksiyon riski bittikten sonra yeniden başlayacaktır. Gösterdiğiniz hassasiyet, ilgi ve dualarınız için sonsuz teşekkürler' ifadelerini kullanmıştı. 'HER ŞEY YOLUNDA' Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan da Instagram hesabında abisi ve Salih Kıvırcık'ın yer aldığı kareyi paylaşarak, 'Çok şükür yoğun bakımdan servise çıktık. Şimdilik her şey yolunda. Dualarıyla yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler' notunu düşmüştü. Son olarak Özkan yoğun bakımdan çıktıktan sonra duygusal bir paylaşımla sevenlerine duaları ve destekleri için teşekkür etti. İYİ Kİ VARSINIZ! Dostlarım, mesaj kutuma yüzlerce yorum düşüyor. Hepsini özenle okuyorum. Birbirinden güzel o kadar iltifatlar hayır duaları var ki, ekran görüntüsü ile bazılarını paylaşmayı düşündüm ama paylaşamadıklarımı hakkına gireceğimi düşünerek vazgeçtim. O yüzden yorumlar bende kalsın. Dünya siz yüreği güzel insanların hatrına ayakta duruyor deyip topluca teşekkür edelim. İyi ki varsınız. Biz bize yeteriz. Var olun... DONÖRÜ KONUŞMUŞTU Ufuk Özkan'a donör olan Salih Kıvırcık sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. 'ZORLU BİR SÜREÇ BİZİ BEKLER' Kıvırcık hastane odasından bir kare yayınlayarak, ''11 saatlik ameliyatımız bitti. Şimdi zorlu bir süreç bizi bekler'' ifadelerini kullanmıştı. UFUK ÖZKAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI! 'KORKUM YOK' Ufuk Özkan, kardeşi Umut Özkan ve kendisine donör olan Salih Kıvırcık ile bir fotoğrafını paylaşarak altına ise duygusal bir not eklemişti. Özkan paylaşımında, 'Merhabalar, öncelikle tüm İslam âleminin kandilini en kalbi duygularımla kutluyor, bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hastalığımın ilk gününden bu yana yanımda olan; kıymetli meslektaşlarıma, izleyicilerime ve dualarıyla destek olan herkese yürekten teşekkür ederim. Sizlerle birlikte yürüdüğümüz bu sürecin sonuna yaklaştım. İnşallah yarın yaklaşık 11 saat sürecek karaciğer nakli ameliyatıma gireceğim. Hiçbir korkum yok; hazırım, sabırlıyım ve umutluyum. 'BU SÜREÇ BANA BİR KARDEŞ DAHA KAZANDIRDI' Ve bu süreç bana bir kardeş daha kazandırdı; Salih artık sadece bir yol arkadaşı değil, canımdan bir parça — öz kardeşimdir. Bu yolun en kıymetli destekçilerinden olan kardeşlerim Umut Özkan ve Alper Özkan'a gönülden teşekkür ediyorum. Bu süreçte sesim oldular. Bu uzun süreçte emeği geçen çok kıymetli Prof. Dr. Onur Yaprak'a, Prof. Dr. Murat Dayangaç'a ve Organ Nakil Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık'a özellikle teşekkür ederim. Ben uyurken serumumu değiştiren, yanımdan bir an olsun ayrılmayan, kibarlıklarından ödün vermeyen hemşire kardeşlerime, asistan doktorlara, internlere ve tüm sağlık emekçilerine minnettarım. Bu süreçte küçük kaçamaklarıma göz yuman, yemekleriyle moral veren Sibel'i de sevgiyle anıyorum. 'DUALAR BENİM MUHAFIZIM OLDU' Ayrıca destekleri ve varlıklarıyla yanımda olan Sevim Emre Hanımefendi'ye, Elif Hanımefendi'ye ve Sayın Orhan Gencebay'a teşekkür etmeyi bir görev bilirim. Ve en büyük teşekkürümü, göstermiş olduğu ilgi, destek ve ev sahipliği için Eski Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya sunuyor; kendisine olan minnetimi bir borç olarak ifade etmek istiyorum. Her zaman söylediğim gibi: Biz kapının önünden ayrılmadık; siz de ayrılmayın. Dualar benim muhafızım oldu. Hepinize ne kadar teşekkür etsem azdır.' demişti. AMELİYAT SAATİNİ AÇIKLAMIŞTI NELER OLMUŞTU? 2023 yılında siroz teşhisi konulan ve tedavi gören 50 yaşındaki ünlü oyuncu Ufuk Özkan karaciğer yetmezliği sebebiyle organ nakli bekliyordu. 12 Ocak'ta hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyordu. ÜNLÜ İSİMLER DONÖR ÇAĞRISI YAPMIŞTI Bu süreçte Sanat dünyasından; Melek Baykal, Perihan Savaş, Demet Evgar, Tuba Büyüküstün, Gonca Vuslateri, Emre Altuğ, Ece Erken, Barış Arduç, Nebahat Çehre, Burak Yörük, Deniz Seki, Sera Tokdemir, Ecem Özkaya, Şoray Uzun, Caner Topçu, Ebru Şahin, Bergüzar Korel, Elif Buse Doğan, Hamdi Alkan, Ayçin İnci, Bülent Parlak, Melek Mosso, Talat Bulut, Bülent Şakrak, Onur Seyit Yaran, Pelin Öztekin, Ferit Kaya, Emine Ün gibi isimler Ufuk Özkan için acil donör çağrısı yapmıştı. MÜJDELİ HABER KARDEŞİNDEN GELDİ! Karaciğer yetmezliği ile mücadele eden Ufuk Özkan'a uygun donör bulunduğu müjdesi kardeşi Umut Özkan'dan geldi. Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu cümlelere yer verdi: '%90 OLUMLU İLERLEMEKTEDİR' 'Ufuk ağabeyimin karaciğer nakli süreci ile ilgili sizlerle güzel bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Çok şükür, donör arayışında artık sonlara geldiğimizi söyleyebiliriz. Ve süreç şu an itibariyle yaklaşık %90 oranında olumlu ilerlemektedir. Her şeyin olumlu devam etmesi halinde, Pazartesi günü doktorlarımızla birlikte sürece dahil sonucu sizlerle paylaşıyor olacağız. 'YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDERİZ' Bu süre zarfında içtenlikleriyle, destekleriyle ve bu süreçte ağabeyimin yanında olduklarını hissettiren kalbiyle, dualarıyla ve iyi dilekleriyle yanımızda duran herkese hem ağabeyim hem de ailemiz adına yürekten teşekkür ederiz' Geçtiğimiz günlerde oyuncunun kardeşi Umut Özkan, abisi için donör adayı olduğunu ancak yapılan tetkiklerin olumsuz sonuçlandığını açıklamıştı. 'İNFLUENZA TESTİ POZİTİF ÇIKTI' Umut Özkan ayrıca, abisinin influenza geçirdiğini ve doktorların bunun karaciğer yetmezliğini ağırlaştırma riski taşıdığını belirterek, 'Abim Ufuk Özkan'da üst solunum yolu enfeksiyonu başlamış olup influenza testleri A pozitif çıkmıştır. Doktorlar bu durumun karaciğer yetmezliğini ağırlaştırma riski taşıdığını belirtmektedir' ifadelerini kullanmıştı. DOSTLARINDAN DESTEK PAYLAŞIMLARI GELMİŞTİ Öte yandan Ufuk Özkan'a yakın çevresinden de her fırsatta destek paylaşımları gelmişti. Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan, son olarak Instagram hesabından abisinin yakın arkadaşlarının yaptığı duygusal paylaşımları yayınlamıştı. 'GÜZEL GÜNLERİMİZİ HATIRLA DOSTUM' Gençlik yıllarına ait kareleri yayınlayan dostları, şu notu düştü: 'Güzel günlerimizi hatırla dostum. O günler gibi aramızda olacaksın. Hey gidi günler hey. İyi olacaksın dostum, çok az kaldı' USTA OYUNCUDAN 'KENETLENME' MESAJI Bu isimlerden biri de geçen günlerde usta oyuncu Erdal Özyağcılar olmuştu. Özyağcılar hastanede çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. 'EN BÜYÜK DİLEĞİMİZ SAĞLIĞINA KAVUŞMASI' Paylaşımında meslektaşına olan inancını dile getiren Özyağcılar, dayanışma çağrısında da bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı: 'Sevilen, zevkle seyredilen, sağlam oyuncu kardeşim Ufuk Özkan'la sohbet… Dereden tepeden. Ama sizlerin de bildiği çok önemli bir durumu tekrar iletmek istiyorum. Ufuk için en büyük dileğimiz sağlığına kavuşması. Bu süreçte tiyatro, sinema ve televizyon dünyasındaki meslektaşlarımızın desteği ve dayanışması bizler için çok kıymetli. İnşallah fotoğrafta aramızdaki 'Vital sign' yerine 'Kamera' olacak' 'ÖZKAN'IM DAHA İYİ OLACAK' Benzer bir paylaşım Mehtap Bayri'den gelmişti. Başarılı oyuncu, Instagram hesabından diğer meslektaşlarıyla birlikte Ufuk Özkan'ı hastanede ziyaret ettiği anları paylaşarak, 'Canım @ufukozkan1975 ım iyi daha da iyi olacak. Bu süreçte sevenlerinden yoğun destek görmekte ancak öncelik sektörden tanıdığı , beraber çalıştığı arkadaşlarımızın donör olarak destek vermeleri .kan grubu 0rh+ ve Brh+ olan kişiler kardeşi @umutozkan55 ile ve benimle iletişime geçerse çok seviniriz' notunu eklemişti. KARDEŞİ DURUMUN CİDDİYETİNE DAİR DETAYLARI GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BİLDİRMİŞTİ! Türk televizyon tarihinin popüler dizilerinden Geniş Aile'deki Cevahir rolüyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. 'ORGAN NAKLİ KARARI ALINDI' Ünlü oyuncunun kardeşi sosyal medya hesabından paylaşım yaparak abisinin sağlık durumu hakkında, 'Kamuoyunun Bilgisine, Kıymetli abim, oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumu ile ilgili basında yer alan haberler ve gelen sorular üzerine ailesi adına bu açıklamayı yapma gereği duydum. Abim, birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekteydi. Son yapılan tetkiklerde MELD puanının 22'ye yükseldiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda doktorlarımız tarafından organ nakli kararı alınmış olup, şu an uygun donör beklenmektedir. Morali yüksek ve süreci uzman ekiplerce yakından takip edilmektedir. Dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Bu hassas süreçte mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ederiz. Umut Özkan' ifadelerini kullanmıştı. DONÖR KAMPANYASI BAŞLATILMIŞTI! Aynı zamanda Ufuk Özkan için sosyal medyada camiasında donör kampanyası başlatılmıştı. Kampanyada, kan grubu 0 veya B olan, 18–65 yaş aralığında, herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmayan gönüllülerin iletişime geçmesi çağrısında bulunulmuştu. KARDEŞİ HASTANE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI! Hastanede tedavisi devam eden Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, hastane önünde kritik açıklamalarda bulunmuştu. Umut Özkan şu ifadeleri aktarmıştı: 'Gerekli tüm testlerimizi yaptırdık, şu an heyecanla sonuçları bekliyoruz. Ağabeyimin durumu maalesef çok ciddi. Doktorlarımız, uygun donör bulunana kadar hastaneden ayrılmasına kesinlikle izin vermiyor. Şu an için tek odak noktamız nakil süreci. 'SERUM YOLUYLA BESLENİYOR' Bu zorlu süreçte onun için en önemli şey moral ve motivasyon. Dün oyuncu arkadaşları ziyarete gelerek moral verdiler; ancak bir yandan da enfeksiyon kapma riskine karşı azami dikkat gösteriyoruz. Şu an ağabeyim yalnızca serum yoluyla beslenebiliyor. Sağlık ekibimiz süreci büyük bir titizlikle yönetiyor, onlara destekleri için minnettarız.' HASTANE ODASINDAN İLK PAYLAŞIM GELMİŞTİ! Yoğun bir tedavi sürecinden geçen Ufuk Özkan'ı, 'Geniş Aile 'dizisindeki rol arkadaşları hastanede ziyaret etmişti. Fırat Tanış, Bihter Dinçel ve Bülend Çolak'ın ziyaretiyle birlikte ünlü oyuncunun hastane odasından ilk fotoğrafı da ortaya çıkmıştı. İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ! Geçtiğimiz aylarda iddiaya göre Özkan'ın Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ın durumunun iyi olduğu açıklanmıştı. ÜNLÜ SANATÇIDAN İLK AÇIKLAMA GELMİŞTİ Yaşanan bu gelişmenin üzerine oyuncu Ufuk Özkan bir açıklama yapmıştı. 'BENİ ÖLDÜRMEYE Mİ ÇALIŞIYORLAR?' Ünlü oyuncu, 'Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Yazın yoğun çalıştığım için suratımda egzama çıktı, ara ara hastaneye gelip gidiyorum. Set ve yarışma programı sunuyorum, makyajdan dolayı çıktığını zannediyorum. Evimde istirahatteyim, iki günde bir kontrol yaptırıyorum' demişti. İNTİHAR GİRİŞİMİ İDDİASINI YALANLAMIŞTI Ufuk Özkan, daha sonra kendi kişisel sosyal medya hesabından bir basın açıklaması yaparak sağlık durumuyla ilgili net bir şekilde bilgilendirme yapmıştı. Oyuncu, çıkan iddiaları yalanladı ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayarak hayranlarının yüreğine su serpmişti. Ardından TiyatroTR Yapım ve Organizasyon'un paylaştığı açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: 'İNTİHAR GİRİŞİMİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR' 'Değerli oyuncumuz Ufuk Özkan, rahatsızlığı nedeniyle rutin olarak kullanmış olduğu ilaçların etkisi sebebiyle kontrol amaçlı olarak hastaneye başvurmuştur. Kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine, intihar girişimi söz konusu değildir. Sanatçımız, doktorların tavsiyesi doğrultusunda yalnızca gözlem amaçlı olarak 48 saatlik bir süre hastanede tutulacak ve bu sürecin ardından taburcu edilecektir. Sağlık durumu gayet iyi olup, herhangi bir hayati risk bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.' 'ABİM YOĞUN BAKIMDA' Ufuk Özkan, çıkan söylentileri yalanlamıştı. Ancak kısa süre sonra abisi Umut Özkan, ünlü oyuncunun yoğun bakımda olduğunu duyurmuştu. Umut Özkan yaptığı paylaşımda 'Abim yoğun bakımda' diyerek dua istemişti. Asiye Acar da şu paylaşımda bulunmuştu: 'Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'a ulaştım. Ağabeyinin bir süredir siroz nedeniyle tedavi gördüğünü, nakil için heyetin olumsuz rapor verdiğini ve buna çok üzüldüğünü söyledi. Hatta ''Gerekirse sahnede ölürüm, çalışmam lazım.'' demiş... Bu sabah fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Sevenlerinden tek isteği dualar.' HASTANEDEN TABURCU OLMUŞTU Ufuk Özkan, hastaneden taburcu olmuştu. İlk fotoğraf karesi ise sosyal medya sayfasından 'Biz hastaneden çıktık, gayet iyiyiz' notuyla paylaşılmıştı.