Ufuk Özkan’ın intihara teşebbüs ettiği iddia edilmişti! Hastane çıkışı ilk kez GÜNAYDIN’a konuştu

Ne yaşadınız peki?

Benim her yıl bakımım yapılıyor. Biliyorsunuz, hastalığımın ilk döneminde eski Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca benimle yakından ilgilenmişti. Bu sene de yine aynı hastanede karaciğerime check up yaptırdım. Durumuma bakıldı. Doktorum Prof. Dr. Onur Yaprak'ın kontrolünde karaciğer naklimi geciktirmek için tüm tedavim yapıldı. Bu süreçte 4 tane ağır ilaç kullanıyorum ve hepsinin de tam saatinde alınması gerekiyor. Telefonumda bile saatleri için alarm kuruyorum ama o gün telefonum da kapalıydı. Hastaneden çıktıktan sonra işbirliği için Konya'ya gittim. Orada çekim yaparken ilaçları almayı unuttum. Ertesi gün de ilacı ne zaman aldığımı unutup, 12 saatte almam gereken ilacı 8 saat sonra almışım. Benim yüzümde lekeler çıkmaya başladı, kusmaya başladım. Ben de eve ambulans çağırdım ve hastaneye kaldırıldım. Orada doktor aldığım ilaçları sordu. Sonra da "İlaçları erken aldığınız için ilaç zehirlenmesi yaşıyorsunuz" deyip midemi yıkadılar. Sonra da "Hastanede bir gün kalmanız gerekiyor" deyip yoğun bakıma aldılar beni. Olay bu kadar yani. Sonra "Canına kastetti" dediler. Ben de buna dair bir basın açıklaması yaptım. İnsanlar beni arayıp 'İyi misin? Seni yormayalım' falan diyor. Ben gayet iyiyim. Normalde benim düzeyimde karaciğer rahatsızlık yaşayanlar da ödem olur, iştahsızlık olur, halsizlik olur ama ben de çok şükür yok böyle bir şey. Tiyatro oyunlarıma devam ediyorum. Her şey yolunda çok şükür.