Ufuk Özkan'ın intihara teşebbüs ettiği iddia edilmişti! Hastane çıkışı ilk kez GÜNAYDIN'a konuştu
Geçtiğimiz günlerde canına kastettiği yönünde haberler çıkan oyuncu Ufuk Özkan, yoğun bakım sonrası hastaneden çıktıktan sonra ilk kez GÜNAYDIN'a konuştu. Karaciğer rahatsızlığından ötürü ağır ilaçlar kullandığını belirten oyuncu, "İş yoğunluğundan dolayı ilaçlarımı yanlış zamanlarda aldığımdan ilaç zehirlenmesi yaşadım, midem yıkandı. Ne oğlumu ne yapımcımı ne de çalışma arkadaşlarımı yarı yolda bırakacak bir adam değilim" dedi.
Giriş Tarihi: 22.09.2025 06:33
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 06:37