Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'dan yangın paniği: Bina alev alev yandı! Canını zor kurtardı...

Sağlık sorunlarıyla gündeme gelen oyuncu Ufuk Özkan'ın abisini destek sürecinde sıkça medyada yer alan kardeşi Umut Özkan, bu kez Beyoğlu'nda çıkan yangınla gündeme geldi. Yan binadaki metruk dairede yükselen alevler mahallede paniğe yol açarken, Umut Özkan yaşananları "Zor bir şey yaşadık" sözleriyle anlattı. İşte tüm detaylar!

DHA
Giriş Tarihi: 15.03.2026 10:18 Güncelleme Tarihi: 15.03.2026 10:20
Olay, 12 Mart Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta bulunan 3 katlı metruk binanın en üst katında bulunan boş dairede yangın çıktı.

Alevlere teslim olan dairedeki yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından dairede soğutma çalışması yapıldı. Yapılan incelemelerde dairede herhangi bir kişinin yaşamadığı tespit edildi.

Dairenin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

'BUGÜN ÇOK ZOR BİR ŞEY YAŞADIK'

Diğer yandan yangın sırasında evde bulunan oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'ın kedilerini de alarak eşiyle son anda evden çıktıkları öğrenildi.

Yaşadıklarını anlatan Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün çok zor birşey yaşadık. Hemen yan taraftaki bina yandı. Kedilerimizi aldık çıktık hemen. " diye konuştu.