Gamze Özçelik’in biricik oğlu ilgi odağı oldu! Murathan bakın kime benziyor...

Oyunculuğu bırakan ve kendini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik sosyal medya paylaşlarıyla hayranları ile buluşuyor. 'AYAĞA KALKMA SEBEBİM' Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği Gamze Özçelik'ın oğlu Murathan Pektaş ile ilgili 'Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her gün heyecanla ayağa kalkma sebebim. Elhamdulillah' sözleri oldukça ses getirmişti. ARKA SOKAKLAR İLE TANINDI 'Seni Seviyorum' adındaki tiyatro oyununda oynayan Gamze Özçelik, Arka Sokaklar dizisinde Zeynep Akyüz Ateş karakteriyle adını duyurdu. Buzda Dans, Popstar, Türkstar, Ben Buradan Atlarım gibi yarışma programlarının sunuculuğunu üstlendi. Son olarak Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Elizabeth karakterini canlandırdı. Özçelik ayrıca 'Umuda Koşanlar' adlı yardım derneğini kurdu. Aynı zamanda Tur rehberliği yaptı, bir bira firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalıştı. Diğer ünlü isimlerin de merak edilen çocuklarını sizler için derledik... PINAR ALTUĞ VE KIZI SU PINAR ALTUĞ VE KIZI SU PINAR ALTUĞ VE KIZI SU PINAR ALTUĞ VE KIZI SU PINAR ALTUĞ VE KIZI SU SİBEL TURNAGÖL İLE OĞLU SADRİ ALIŞIK SİBEL TURNAGÖL İLE OĞLU SADRİ ALIŞIK SİBEL TURNAGÖL İLE OĞLU SADRİ ALIŞIK SİBEL TURNAGÖL İLE OĞLU SADRİ ALIŞIK SİBEL TURNAGÖL İLE OĞLU SADRİ ALIŞIK AÇELYA AKKOYUN VE KIZI ALYA DENİZ CERGEL AÇELYA AKKOYUN VE KIZI ALYA DENİZ CERGEL AÇELYA AKKOYUN VE KIZI ALYA DENİZ CERGEL AÇELYA AKKOYUN VE KIZI ALYA DENİZ CERGEL AÇELYA AKKOYUN VE KIZI ALYA DENİZ CERGEL ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN METİN ÖZÜLKÜ- EDA ÖZÜLKÜ VE İKİZLERİ VOLKAN VE BARAN METİN ÖZÜLKÜ- EDA ÖZÜLKÜ VE İKİZLERİ VOLKAN VE BARAN METİN ÖZÜLKÜ- EDA ÖZÜLKÜ VE İKİZLERİ VOLKAN VE BARAN METİN ÖZÜLKÜ- EDA ÖZÜLKÜ VE İKİZLERİ VOLKAN VE BARAN METİN ÖZÜLKÜ- EDA ÖZÜLKÜ VE İKİZLERİ VOLKAN VE BARAN CANAN ERGÜDER VE KENAN ECE'NİN OĞLU DEMİR CANAN ERGÜDER VE KENAN ECE'NİN OĞLU DEMİR CANAN ERGÜDER VE KENAN ECE'NİN OĞLU DEMİR CANAN ERGÜDER VE KENAN ECE'NİN OĞLU DEMİR CANAN ERGÜDER VE KENAN ECE'NİN OĞLU DEMİR ÖZGE ÖZBERK VE OĞLU LEON ÖZGE ÖZBERK VE OĞLU LEON ÖZGE ÖZBERK VE OĞLU LEON ÖZGE ÖZBERK VE OĞLU LEON OĞLU LEON PELİN KARAHAN VE ÇOCUKLARI : ALİ DEMİR - CAN EYÜP PELİN KARAHAN VE ÇOCUKLARI : ALİ DEMİR - CAN EYÜP PELİN KARAHAN VE ÇOCUKLARI : ALİ DEMİR - CAN EYÜP PELİN KARAHAN VE ÇOCUKLARI : ALİ DEMİR - CAN EYÜP PELİN KARAHAN VE ÇOCUKLARI : ALİ DEMİR - CAN EYÜP ECE ERKEN VE OĞLU EYMEN ECE ERKEN VE OĞLU EYMEN ECE ERKEN VE OĞLU EYMEN ECE ERKEN VE OĞLU EYMEN ECE ERKEN VE OĞLU EYMEN NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT ÖZGÜR OZAN VE BÜYÜK OĞLU DERİN DENİZ ÖZGÜR OZAN VE KÜÇÜK OĞLU ALİ DEMİR ÖZGÜR OZAN VE KÜÇÜK OĞLU ALİ DEMİR ÖZGÜR OZAN VE BÜYÜK OĞLU DERİN DENİZ ÖZGÜR OZAN VE KÜÇÜK OĞLU ALİ DEMİR ÖZGÜR OZAN VE KÜÇÜK OĞLU ALİ DEMİR KÜÇÜK OĞLU ALİ DEMİR ÖZGÜR OZAN VE KÜÇÜK OĞLU ALİ DEMİR ÖZGÜR OZAN VE BÜYÜK OĞLU DERİN DENİZ DEMET AKALIN VE KIZI HİRA DEMET AKALIN VE KIZI HİRA DEMET AKALIN VE KIZI HİRA DEMET AKALIN VE KIZI HİRA DEMET AKALIN VE KIZI HİRA DEMET ŞENER VE ÇOCUKLARI: İREM VE ÖMER DEMET ŞENER VE ÇOCUKLARI: İREM VE ÖMER DEMET ŞENER VE ÇOCUKLARI: İREM VE ÖMER DEMET ŞENER VE ÇOCUKLARI: İREM VE ÖMER DEMET ŞENER VE ÇOCUKLARI: İREM VE ÖMER MERYEM UZERLİ VE KIZI LARA MERYEM UZERLİ VE KIZI LARA MERYEM UZERLİ VE KIZI LARA MERYEM UZERLİ VE KIZI LARA MERYEM UZERLİ VE KIZI LARA AYDAN ŞENER VE KIZI ECEM AYDAN ŞENER VE KIZI ECEM AYDAN ŞENER VE KIZI ECEM AYDAN ŞENER VE KIZI ECEM KIZI ECEM FERDİ TAYFUR VE KIZI TUĞÇE FERDİ TAYFUR VE KIZI TUĞÇE FERDİ TAYFUR VE KIZI TUĞÇE FERDİ TAYFUR VE KIZI TUĞÇE KIZI TUĞÇE HÜLYA AVŞAR İLE KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NUN KIZLARI ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU HÜLYA AVŞAR İLE KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NUN KIZLARI ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU HÜLYA AVŞAR İLE KAYA ÇİLİNGİROĞLU'NUN KIZLARI ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU KAYA ÇİLİNGİROĞLU - ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU SİBEL CAN VE ÇOCUKLARI : ENGİN CAN, MELİSA VE EMİR SİBEL CAN VE ÇOCUKLARI : ENGİN CAN, MELİSA VE EMİR SİBEL CAN - MELİSA SİBEL CAN: ENGİN CAN, EMİR SİBEL CAN VE ÇOCUKLARI : ENGİN CAN, MELİSA VE EMİR BURAK KUT VE KIZI ADEN BURAK KUT VE KIZI ADEN BURAK KUT VE KIZI ADEN BURAK KUT VE KIZI ADEN BURAK KUT VE KIZI ADEN UMUT AKYÜREK VE KIZI MELEK BAL UMUT AKYÜREK VE KIZI MELEK BAL MELEK BAL UMUT AKYÜREK VE KIZI MELEK BAL UMUT AKYÜREK VE KIZI MELEK BAL YEŞİM ERÇETİN, OZAN ORHON VE KIZLARI YAĞMUR ORHON YEŞİM ERÇETİN - YAĞMUR ORHON YAĞMUR ORHON ESRA AKKAYA VE OĞLU CAN ESRA AKKAYA VE OĞLU CAN ESRA AKKAYA VE OĞLU CAN