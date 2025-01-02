Trend Galeri Trend Magazin Gamze Özçelik'in biricik oğlu ilgi odağı oldu! Murathan bakın kime benziyor...

Gamze Özçelik'in biricik oğlu ilgi odağı oldu! Murathan bakın kime benziyor...

Gamze Özçelik'in biricik oğlu Murathan sosyal medyada ilgi odağı oldu! Murathan bakın kime benziyor...

Giriş Tarihi: 02.01.2025 09:40 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 11:14
Gamze Özçelik’in biricik oğlu ilgi odağı oldu! Murathan bakın kime benziyor...

Oyunculuğu bırakan ve kendini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik sosyal medya paylaşlarıyla hayranları ile buluşuyor.

Gamze Özçelik’in biricik oğlu ilgi odağı oldu! Murathan bakın kime benziyor...

"AYAĞA KALKMA SEBEBİM"

Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği Gamze Özçelik'ın oğlu Murathan Pektaş ile ilgili "Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her gün heyecanla ayağa kalkma sebebim. Elhamdulillah" sözleri oldukça ses getirmişti.

Gamze Özçelik’in biricik oğlu ilgi odağı oldu! Murathan bakın kime benziyor...

ARKA SOKAKLAR İLE TANINDI

'Seni Seviyorum' adındaki tiyatro oyununda oynayan Gamze Özçelik, Arka Sokaklar dizisinde Zeynep Akyüz Ateş karakteriyle adını duyurdu. Buzda Dans, Popstar, Türkstar, Ben Buradan Atlarım gibi yarışma programlarının sunuculuğunu üstlendi.

Son olarak Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Elizabeth karakterini canlandırdı.

Özçelik ayrıca "Umuda Koşanlar" adlı yardım derneğini kurdu.

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Aynı zamanda Tur rehberliği yaptı, bir bira firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalıştı.

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