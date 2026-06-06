Uğurcan Çakır'ın fitilini ateşlediği "çiçek yerine para" akımında tepkiler büyüyor! Bakın hangi ünlü ne dedi...

Ben de o gün alındım. Sonra hesabıma para geldi. Baktım Uğurcan göndermiş. Açıklama kısmına ise 'çiçek' diye yazmış. Meğer çiçeğe vereceğimiz parayla kendine kalıcı bir şey al demek istiyormuş. Uğurcan kuruyup atıldığı için çiçeğe verilen paranın gereksiz olduğunu düşünüyor!"