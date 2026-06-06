Trend Galeri Trend Magazin Uğurcan Çakır'ın fitilini ateşlediği "çiçek yerine para" akımında tepkiler büyüyor! Bakın hangi ünlü ne dedi...

Uğurcan Çakır'ın fitilini ateşlediği "çiçek yerine para" akımında tepkiler büyüyor! Bakın hangi ünlü ne dedi...

Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın sarf ettiği o olay sözler magazin gündemine bomba gibi düştü ve sanat dünyasını resmen ikiye böldü! Bakın ünlü isimler hangi saflarda yer aldı ve o çok konuşulan ezber bozan çıkış neydi?

ÖMER KARAHAN
Giriş Tarihi: 06.06.2026 06:53 Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 07:00
Uğurcan Çakır’ın fitilini ateşlediği çiçek yerine para akımında tepkiler büyüyor! Bakın hangi ünlü ne dedi...

Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın "Çiçeğe verilen para gereksiz" sözleri tartışma başlattı. Tuğba Özerk, "Çiçeğin yerini hiçbir şey alamaz",

Uğurcan Çakır’ın fitilini ateşlediği çiçek yerine para akımında tepkiler büyüyor! Bakın hangi ünlü ne dedi...

Sedef Şahin ise "Çiçeğin ömrü kısa olabilir ama hissettirdiği şey çok uzun sürebiliyor, ben çiçekçiyim" diyerek çiçeğe sahip çıktı.

Uğurcan Çakır’ın fitilini ateşlediği çiçek yerine para akımında tepkiler büyüyor! Bakın hangi ünlü ne dedi...

Irmak Arıcı, "Kimi bir çiçekle mutlu olur, kimi de ihtiyaç duyduğu anda gelen bir destekle" diye çekimser kaldı.

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Uğurcan Çakır’ın fitilini ateşlediği çiçek yerine para akımında tepkiler büyüyor! Bakın hangi ünlü ne dedi...

Berdan Mardini ise Uğurcan Çakır'a destek çıktı: "Savurganlığı sevmem! Ben de çiçek yerine sevdiklerime para gönderirim."

Uğurcan Çakır’ın fitilini ateşlediği çiçek yerine para akımında tepkiler büyüyor! Bakın hangi ünlü ne dedi...

PEKİ NELER OLMUŞTU?

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Uğurcan Çakır, Ağustos 2019'da Kübra Çakır ile hayatını birleştirdi. Çiftin 2020 yılında "Kuzey" adında bir erkek çocuğu, 2025 yılında ise "Elis" adını verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi.

Uğurcan Çakır’ın fitilini ateşlediği çiçek yerine para akımında tepkiler büyüyor! Bakın hangi ünlü ne dedi...

ÖNCE ALINDIM, SONRA ANLADIM
Mutlu aile hayatıyla adından söz ettiren Milli takım kalecisi Uğurcan Çakır hakkında ilginç detay!

Çakır'ın eşi Kübra Çakır, ünlü kaleciyle ilgili çok konuşulacak bir itirafta bulundu:

Uğurcan Çakır’ın fitilini ateşlediği çiçek yerine para akımında tepkiler büyüyor! Bakın hangi ünlü ne dedi...

"Uğurcan, yaş günümde bana çiçek yollamayı gereksiz görmüştü. Solup giden çiçektense kalıcı bir hediye almam için para gönderdi.

Uğurcan Çakır’ın fitilini ateşlediği çiçek yerine para akımında tepkiler büyüyor! Bakın hangi ünlü ne dedi...

Ben de o gün alındım. Sonra hesabıma para geldi. Baktım Uğurcan göndermiş. Açıklama kısmına ise 'çiçek' diye yazmış. Meğer çiçeğe vereceğimiz parayla kendine kalıcı bir şey al demek istiyormuş. Uğurcan kuruyup atıldığı için çiçeğe verilen paranın gereksiz olduğunu düşünüyor!"

Uğurcan Çakır’ın fitilini ateşlediği çiçek yerine para akımında tepkiler büyüyor! Bakın hangi ünlü ne dedi...

İşte sizler için derlediğimiz diğer evli ünlü çiftler…

CANER ERKİN- ŞÜKRAN OVALI

Uğurcan Çakır’ın fitilini ateşlediği çiçek yerine para akımında tepkiler büyüyor! Bakın hangi ünlü ne dedi...

FEYYAZ ŞERİFOĞLU - MERVE DİNÇKOL

Uğurcan Çakır’ın fitilini ateşlediği çiçek yerine para akımında tepkiler büyüyor! Bakın hangi ünlü ne dedi...

CANER ERKİN- ŞÜKRAN OVALI

Uğurcan Çakır’ın fitilini ateşlediği çiçek yerine para akımında tepkiler büyüyor! Bakın hangi ünlü ne dedi...

FEYYAZ ŞERİFOĞLU - MERVE DİNÇKOL

Uğurcan Çakır’ın fitilini ateşlediği çiçek yerine para akımında tepkiler büyüyor! Bakın hangi ünlü ne dedi...

DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI

Uğurcan Çakır’ın fitilini ateşlediği çiçek yerine para akımında tepkiler büyüyor! Bakın hangi ünlü ne dedi...

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Uğurcan Çakır’ın fitilini ateşlediği çiçek yerine para akımında tepkiler büyüyor! Bakın hangi ünlü ne dedi...

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Uğurcan Çakır’ın fitilini ateşlediği çiçek yerine para akımında tepkiler büyüyor! Bakın hangi ünlü ne dedi...

YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA

Uğurcan Çakır’ın fitilini ateşlediği çiçek yerine para akımında tepkiler büyüyor! Bakın hangi ünlü ne dedi...

YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA

Uğurcan Çakır’ın fitilini ateşlediği çiçek yerine para akımında tepkiler büyüyor! Bakın hangi ünlü ne dedi...

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Uğurcan Çakır’ın fitilini ateşlediği çiçek yerine para akımında tepkiler büyüyor! Bakın hangi ünlü ne dedi...

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Uğurcan Çakır’ın fitilini ateşlediği çiçek yerine para akımında tepkiler büyüyor! Bakın hangi ünlü ne dedi...
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Uğurcan Çakır’ın fitilini ateşlediği çiçek yerine para akımında tepkiler büyüyor! Bakın hangi ünlü ne dedi...

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Uğurcan Çakır’ın fitilini ateşlediği çiçek yerine para akımında tepkiler büyüyor! Bakın hangi ünlü ne dedi...

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Uğurcan Çakır’ın fitilini ateşlediği çiçek yerine para akımında tepkiler büyüyor! Bakın hangi ünlü ne dedi...

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Uğurcan Çakır’ın fitilini ateşlediği çiçek yerine para akımında tepkiler büyüyor! Bakın hangi ünlü ne dedi...

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Uğurcan Çakır’ın fitilini ateşlediği çiçek yerine para akımında tepkiler büyüyor! Bakın hangi ünlü ne dedi...

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