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Uğurcan Çakır'ın fitilini ateşlediği "çiçek yerine para" akımında tepkiler büyüyor! Bakın hangi ünlü ne dedi...
Uğurcan Çakır'ın fitilini ateşlediği "çiçek yerine para" akımında tepkiler büyüyor! Bakın hangi ünlü ne dedi...
Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın sarf ettiği o olay sözler magazin gündemine bomba gibi düştü ve sanat dünyasını resmen ikiye böldü! Bakın ünlü isimler hangi saflarda yer aldı ve o çok konuşulan ezber bozan çıkış neydi?
Giriş Tarihi: 06.06.2026 06:53
Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 07:00