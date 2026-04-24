Linet'ten tartışmaları bitirecek açıklama: İsrail'e karşı tavrını böyle koydu!

"Ülkemi seviyorum" dedi, resti çekti! Linet’ten tartışmaları bitirecek açıklama: İsrail'e karşı tavrını böyle koydu!

İsrail ile ipleri koparan ünlü sanatçı sessizliğini bozdu! "Geri adım atmam" diyen Linet'in lansman gecesindeki şok sözleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak...

Giriş Tarihi: 24.04.2026 06:42 Güncelleme Tarihi: 24.04.2026 06:43
Ülkemi seviyorum dedi, resti çekti! Linet’ten tartışmaları bitirecek açıklama: İsrail’e karşı tavrını böyle koydu!

Linet, önceki gün Semicenk'in lansman konserine katıldı. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıların soykırım olduğunu söylediği için İsrail'de büyük tepki gören Linet, "Söylediklerimin arkasındayım. Bunun tartışmaya kapalı bir konu olduğunu düşünüyorum.

Ülkemi seviyorum dedi, resti çekti! Linet’ten tartışmaları bitirecek açıklama: İsrail’e karşı tavrını böyle koydu!

Artık konunun tekrar tekrar gündeme getirilmesini istemiyorum" dedi. Ünlü şarkıcı, "Ben bir Türk vatandaşıyım, ülkemi çok seviyorum ve yıllardır burada emek veriyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Ülkemi seviyorum dedi, resti çekti! Linet’ten tartışmaları bitirecek açıklama: İsrail’e karşı tavrını böyle koydu!

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA İSRAİL'İN HEDEFİNDEYDİ!

İsrail asıllı Türk vatandaşı olan Linet, Gazze'de yaşanan insanlık dramı karşısında uzun süre sessiz kaldığı gerekçesiyle bir kesim tarafından eleştirilerin odağındaydı.

Ülkemi seviyorum dedi, resti çekti! Linet’ten tartışmaları bitirecek açıklama: İsrail’e karşı tavrını böyle koydu!

Ancak ünlü sanatçı, geçtiğimiz günlerde İzmir'de verdiği konserde tüm bu eleştirilere sahneden, en sert şekilde yanıt verdi. Sanatçı, mikrofonu eline alarak kalabalığa hitaben vicdanları sızlatan o cümleyi kurdu: "Zulmün faili kim olursa olsun, ben her zaman mağdurun yanındayım. Gazze'de yaşananları izlerken kendi adıma utanç duyuyorum."

Ülkemi seviyorum dedi, resti çekti! Linet’ten tartışmaları bitirecek açıklama: İsrail’e karşı tavrını böyle koydu!

Linet'in açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı. Yaşananları açıkça tanımlayan sanatçı, "İsrail Hükümeti'nin Gazze halkına uyguladığı bu zulmü en sert şekilde kınıyorum. Bu bir soykırımdır. Masum insanların topluca yok edilmesinin başka bir adı olamaz" diyerek net bir tavır sergiledi.

Ülkemi seviyorum dedi, resti çekti! Linet’ten tartışmaları bitirecek açıklama: İsrail’e karşı tavrını böyle koydu!

İSRAİL MEDYASINDA "LİNET" DEPREMİ

Linet'in bu cesur çıkışı, işgalci ve soykırımcı İsrail'in basınında da hedefe oturtuldu.

Ülkemi seviyorum dedi, resti çekti! Linet’ten tartışmaları bitirecek açıklama: İsrail’e karşı tavrını böyle koydu!

Sanatçının "soykırım" gerçeğini dile getirmesi, İsrail basınında öfkeyle karşılandı. Ülkenin yayın organları tarafından hedef gösterilen bir dille haberleştirildi.

Ülkemi seviyorum dedi, resti çekti! Linet’ten tartışmaları bitirecek açıklama: İsrail’e karşı tavrını böyle koydu!

Özellikle İsrail'in gazetelerinden Haaretz, konuyu manşetine taşıdı.

Ülkemi seviyorum dedi, resti çekti! Linet’ten tartışmaları bitirecek açıklama: İsrail’e karşı tavrını böyle koydu!

Haberde, Linet'in hem İsrail hem de Türk kimliğine vurgu yapılarak, bu açıklamaların İsrail hükümeti nezdinde "bağışlanamaz" görüldüğü belirtildi.

Ülkemi seviyorum dedi, resti çekti! Linet’ten tartışmaları bitirecek açıklama: İsrail’e karşı tavrını böyle koydu!

Bu açıklamanın ardından Linet'in Gazzeliler için gösterdiği insani çıkışı, İsrail basını tarafından"vatan haini" olarak yaftalanmasına neden oldu.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör