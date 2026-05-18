Umut Akyürek kızının cenaze videosu sonrası çılgına döndü: "Hadise ve Gülşen gibiler yüzünden insanların çivisi çıktı!"

Babasını kaybeden Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, kızının cenaze töreninde çektiği TikTok videosuna gelen tepkiler üzerine sessizliğini bozdu. Daha önce de madde bağımlılığı tedavisi süreciyle gündeme gelen kızı Melek Bal'ın hareketlerini 'şuursuzluk' olarak nitelendiren ünlü sanatçı isyan etti.

Giriş Tarihi: 18.05.2026 09:27 Güncelleme Tarihi: 18.05.2026 10:16
Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, babasının cenaze töreninde kızı Melek Bal tarafından çekilen ve sosyal medyada tepki toplayan video hakkında ilk kez konuştu.

Daha önce madde bağımlılığı süreciyle de gündeme gelen kızının davranışlarını "şuursuzluk" olarak nitelendiren Akyürek, sosyal medya platformlarının ve popüler figürlerin toplum üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

"ASLA ONAYLANMAYACAK BİR VİDEO ÇEKTİ"

Yaşanan olay karşısında sessizliğini bozan ünlü sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

"Acımız çok taze, babamızı kaybettik. Maalesef cenazemizde kızım son derece şuursuz, asla onaylanmayacak bir video çekti. Hiçbir kültürde acı böyle paylaşılmaz. Ben de bunu tasvip etmiyorum."

"TİKTOK DENEN LAĞIM ÇUKURU GENÇLERİ ZEHİRLİYOR"

Açıklamasında sosyal medyanın gençler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Akyürek, şöyle devam etti:

"TikTok denen lağım çukuru gençleri zehirlemeye devam ediyor. Tıklanma ve maddi kazanç için toplum mahvoluyor. Neden kapatılmıyor?"

HADİSE VE GÜLŞEN'E YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Popüler figürlere işaret eden Umut Akyürek, isim vererek sahne tarzlarını eleştirdiği Hadise ve Gülşen hakkında şunları söyledi:

"Ben Hadise'yi de onun gibi popüler kültür figürlerini de ölene kadar eleştireceğim. Donla sahneye çıkanlar, Gülşen gibiler yüzünden, 5 tane adamın kollarında inleyerek sanat adı altında kepazelik sergileyen insanlar yüzünden bu halde... Bu işin çivisi çıkmış daha da çıkmaya devam edecek."

"GEREKİRSE SOYADIMI BİLE DEĞİŞTİRİRİM"

Kızını kesinlikle savunmadığını ve aile içinde büyük bir kriz yaşandığını belirten sanatçı, kendisine yönelik tepkilere ise şu sözlerle rest çekti:

"Ben çocuğumu savunmuyorum. Evimde kavga dövüş eksik olmuyor. Çocuğumu reddedecek noktaya geldim, bunu da bilin rahatlayın. Beni evladımla mı vuracaksınız?

Vurun. Gerekirse soyadımı bile değiştiririm. Doğruları söylemekten geri adım atmayacağım."

Haber Girişi Gözde Nur - Editör