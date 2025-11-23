Trend Galeri Trend Magazin Ünlü DJ'ye görkemli düğün! Sanat dünyasından birçok isim katıldı

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden DJ Serdar Ayyıldız, Etiler'de düzenlenen görkemli bir törenle, ünlü aranjör Erhan Bayrak'ın kız kardeşi Neşe Bayrak ile dünyaevine girdi.

Giriş Tarihi: 23.11.2025 06:50
Müzik dünyasının önemli isimlerinden Dj Serdar Ayyıldız, Etiler'de gerçekleşen bir törenle aranjör Erhan Bayrak'ın kız kardeşi Neşe Bayrak ile evlendi.

Geceye sanat, medya ve müzik dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Çiftin nikah şahitliğini Mahmut Tuncer, Gökhan Tepe, Emirkan, Cengiz Erdem ve Deniz Erdem üstlendi.

