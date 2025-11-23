Ünlü DJ’ye görkemli düğün! Sanat dünyasından birçok isim katıldı

Son dönemde ünlü isimlerin özel yaşamları kadar, eşleriyle olan uyumları ve birliktelikleri de magazin gündeminin odağında. Özellikle sanat camiasında birçok isim, kariyer yolculuğunda en büyük desteği hayat arkadaşlarından aldıklarını sıkça dile getiriyor. İşte ünlü isimler ve eşleri...