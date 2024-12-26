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Ünlü fenomen Neşe Özkan hayatını kaybetmişti! Mezarı açıldı! İhmal mi var?

Evli ve 2 çocuk annesi olan sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, geçtiğimiz günlerde 5 saat süren karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatının ardından hayatını kaybetmişti. 27 yaşındaki genç kadının eşi İskender Özkan, ölümünde ihmaller zinciri olduğunu iddia etti. Neşe Özkan'ın ölümü şüpheli bulunan Neşe Özkan'ın mezarının açılarak otopsi yapılmasına karar verildi.

Giriş Tarihi: 26.12.2024 08:13 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 09:46
Ünlü fenomen Neşe Özkan hayatını kaybetmişti! Mezarı açıldı! İhmal mi var?

Geçtiğimiz günlerde yaşanan üzücü olayda Bursa'da yaşayan, evli ve iki çocuk annesi olan sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, karın germe ve göğüs küçültme ameliyatı için İstanbul'a gitmişti.

Ünlü fenomen Neşe Özkan hayatını kaybetmişti! Mezarı açıldı! İhmal mi var?

Neşe Özkan, ameliyatın ardından nefes darlığı şikâyetiyle kaldırıldığı yoğun bakımda, kalbinin durması sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ünlü fenomen Neşe Özkan hayatını kaybetmişti! Mezarı açıldı! İhmal mi var?

Neşe Özkan'ın eşi İskender Özkan, eşinin ölümünde ihmaller zinciri olduğunu öne sürdü. Gerekli tetkiklerin yapılmadığını iddia ederek hukuki süreç başlatmıştı.

Ünlü fenomen Neşe Özkan hayatını kaybetmişti! Mezarı açıldı! İhmal mi var?

Özkan'ın ölümünde ihmal olduğu iddiasıyla başlatılan yargı sürecinde, otopsi için ünlü sosyal medya fenomeninin mezarı açılmasına karar verildi.

Ünlü fenomen Neşe Özkan hayatını kaybetmişti! Mezarı açıldı! İhmal mi var?

İskender Özkan'ın avukatı Ayşegül Mermer, Neşe Özkan'ın ölümünün şüpheli olmasına rağmen otopsi yapılmadığına dikkat çekti.

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