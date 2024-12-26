Ünlü fenomen Neşe Özkan hayatını kaybetmişti! Mezarı açıldı! İhmal mi var?
Evli ve 2 çocuk annesi olan sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, geçtiğimiz günlerde 5 saat süren karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatının ardından hayatını kaybetmişti. 27 yaşındaki genç kadının eşi İskender Özkan, ölümünde ihmaller zinciri olduğunu iddia etti. Neşe Özkan'ın ölümü şüpheli bulunan Neşe Özkan'ın mezarının açılarak otopsi yapılmasına karar verildi.
Giriş Tarihi: 26.12.2024 08:13
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 09:46