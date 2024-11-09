Trend Galeri Trend Magazin

Ünlü iş insanı Cem Hakko yeni aşka yelken açtı! İşte sevgilisi...

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, yeni bir aşka yelken açtı. İşte ünlü iş insanı Cem Hakko'nun sevgilisi...

EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 09.11.2024 06:30 Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 06:32
Ünlü iş insanı Cem Hakko yeni aşka yelken açtı! İşte sevgilisi...

Ünlü iş insanı Cem Hakko, aşk hayatındaki sessizliğini bozdu. 69 yaşındaki Hakko'nun bir süredir stil danışmanı Nazlı Kayaaslan ile ilişki yaşadığı öğrenildi. Çift, geçtiğimiz günlerde Göcek'te romantik bir tatil yaptı.

Ünlü iş insanı Cem Hakko yeni aşka yelken açtı! İşte sevgilisi...

TEKNEDE KALDILAR
Cemiyet hayatının ve iş dünyasının en sevilen isimleri arasında yer alan Cem Hakko, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Hakko, aşk hayatındaki sessizliğini bozdu. Ünlü iş insanının, birkaç ay önce yeni bir ilişkiye başladığı öğrenildi.

Ünlü iş insanı Cem Hakko yeni aşka yelken açtı! İşte sevgilisi...

Stil danışmanı Nazlı Kayaaslan'a gönlünü kaptıran Hakko, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle baş başa romantik bir seyahate çıktı. Çift, Hakko'nun Göcek'teki teknesinde sessiz sakin bir tatil yaptı. Sahilde akşam yürüyüşü yaparken görüntülenen sevgililerin oldukça mutlu olduğu görüldü.

SON DAKİKA SON DAKİKA