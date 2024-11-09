Ünlü iş insanı Cem Hakko yeni aşka yelken açtı! İşte sevgilisi...

Ünlü iş insanı Cem Hakko, aşk hayatındaki sessizliğini bozdu. 69 yaşındaki Hakko'nun bir süredir stil danışmanı Nazlı Kayaaslan ile ilişki yaşadığı öğrenildi. Çift, geçtiğimiz günlerde Göcek'te romantik bir tatil yaptı. TEKNEDE KALDILAR Stil danışmanı Nazlı Kayaaslan'a gönlünü kaptıran Hakko, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle baş başa romantik bir seyahate çıktı. Çift, Hakko'nun Göcek'teki teknesinde sessiz sakin bir tatil yaptı. Sahilde akşam yürüyüşü yaparken görüntülenen sevgililerin oldukça mutlu olduğu görüldü.