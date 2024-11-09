Ünlü iş insanı Cem Hakko yeni aşka yelken açtı! İşte sevgilisi...

TEKNEDE KALDILAR

Cemiyet hayatının ve iş dünyasının en sevilen isimleri arasında yer alan Cem Hakko, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. Hakko, aşk hayatındaki sessizliğini bozdu. Ünlü iş insanının, birkaç ay önce yeni bir ilişkiye başladığı öğrenildi.