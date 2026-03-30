Ünlü iş insanının 14 yıllık evliliği ihanetle sarsıldı: Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz listeye girdi! 'Manifesto günlüğü' savunması...

İş insanı Burak Özberk, 14 yıllık eşinin kendisini iki basketbolcuyla aldattığını öne sürerek boşanma davası açtı. Eşinin "manifesto günlüğüm" dediği notlarda, oyuncu Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz'in adının geçmesi ise gündeme bomba gibi düştü. İşte tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 30.03.2026 11:39
Ünlü iş insanının 14 yıllık evliliği ihanetle sarsıldı: Müge Boz’un eşi Caner Erdeniz listeye girdi! ’Manifesto günlüğü’ savunması...

14 YILLIK EVLİLİKTE İHANET İDDİASI

Kimya ve tutkal sektörünün tanınmış isimlerinden Burak Özberk ile Burçak Özberk, 2012 yılında hayatlarını birleştirdi. 12 yaşında bir çocukları bulunan çiftin evliliği, iddiaya göre son dönemlerde Burçak Özberk'in eşinden uzaklaşması, sıklaşan yurt dışı seyahatleri ve alkol kullanımı nedeniyle sarsılmaya başladı. Burak Özberk, evliliğini kurtarmak için eşine her türlü desteği verdiğini belirtirken, 18 Mart tarihinde bulduğu bir günlükle tüm dünyasının altüst olduğunu ifade etti.

Ünlü iş insanının 14 yıllık evliliği ihanetle sarsıldı: Müge Boz’un eşi Caner Erdeniz listeye girdi! ’Manifesto günlüğü’ savunması...

MÜGE BOZ'UN EŞİ CANER ERDENİZ'İN ADI GEÇİYOR

Dava dosyasında yer alan şok edici detaylara göre; Burak Özberk, eşinin el yazısıyla tuttuğu notlarda, kendisinin oyuncu Müge Boz'un eşi basketbolcu Caner Erdeniz ve bir diğer basketbolcu Gökhan Şirin ile aldatıldığına dair itiraflar buldu.

Ünlü iş insanının 14 yıllık evliliği ihanetle sarsıldı: Müge Boz’un eşi Caner Erdeniz listeye girdi! ’Manifesto günlüğü’ savunması...

Günlükte, Burçak Özberk'in her iki isimle de ayrı ayrı hem duygusal hem de fiziksel yakınlaşmalar yaşadığına dair ayrıntılı notlar olduğu ileri sürüldü.

Ünlü iş insanının 14 yıllık evliliği ihanetle sarsıldı: Müge Boz’un eşi Caner Erdeniz listeye girdi! ’Manifesto günlüğü’ savunması...

"EŞİM BENİ SPONSOR OLARAK KULLANMIŞTIR"

İhaneti öğrendikten sonra büyük bir sarsıntı yaşadığını belirten Burak Özberk, mahkemeye sunduğu dilekçede şu ifadelere yer verdi:"Aşık olduğum, yıllardır maddi ve manevi olarak her çabayı gösterip hayatımın merkezi haline getirdiğim eşimin ihanetini öğrendim. Günlükleri okuduğumda hayatım geri dönülmez bir şekilde sarsılmıştır. Günlükte görüldüğü üzere yıllardır sadakatsiz bir hayat süren eşim beni, giderlerini benim ödediğim tatillerde ve evde aldattığını, zina yaptığını açıkça ifade etmiştir. Eşim beni sponsor olarak kullanmıştır.

Ünlü iş insanının 14 yıllık evliliği ihanetle sarsıldı: Müge Boz’un eşi Caner Erdeniz listeye girdi! ’Manifesto günlüğü’ savunması...

"O BENİM MANİFESTO GÜNLÜĞÜM" SAVUNMASI

Eşime ihaneti sorduğumda bana, 'Bu yazdıkların çok üzücü, ikisinin de eli elime değmedi. O günlük benim manifesto günlüğüm. Bir gün hayatımda tekrar yaşamak istediğim duygularımı, mutluluklarımı yazdığım hayali yazılar, gerçekliği yok...' şeklinde cevap vermiştir. Günlükte de yazıldığı üzere eşim zina eylemini gerçekleştirmiştir.

Ünlü iş insanının 14 yıllık evliliği ihanetle sarsıldı: Müge Boz’un eşi Caner Erdeniz listeye girdi! ’Manifesto günlüğü’ savunması...

100 MİLYON LİRA TAZMİNAT TALEP ETTİ

Bunu kendi el yazısıyla açıklamış ve tekrar etmiştir. Sadakat yükümlülüğünü ihlal eden eşimin kusurları nedeniyle boşanmamıza karar verilmesini talep ediyorum. Çocuğumuzun velayetinin bana verilmesini ve Burçak Özberk'in 50 milyon lira maddi, 50 milyon lira da manevi olmak üzere toplam 100 milyon lira tazminata hükmedilmesini istiyorum."