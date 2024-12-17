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Ünlü isim bir deri bir kemik kaldı! Zayıflama iğnesi mi kullandı iddialarına yanıt gecikmedi: "Tek yaptığım..."
Ünlü isim bir deri bir kemik kaldı! Zayıflama iğnesi mi kullandı iddialarına yanıt gecikmedi: "Tek yaptığım..."
Ünlü şarkıcı Katy Perry, son dönemde dikkat çeken fiziksel değişimiyle gündemde.geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte boy gösteren Perry'nin zayıflığı ve değişen görünümü yorumlara neden oldu.
Giriş Tarihi: 17.12.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 15:56