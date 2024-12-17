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Ünlü isim bir deri bir kemik kaldı! Zayıflama iğnesi mi kullandı iddialarına yanıt gecikmedi: "Tek yaptığım..."

Ünlü şarkıcı Katy Perry, son dönemde dikkat çeken fiziksel değişimiyle gündemde.geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte boy gösteren Perry'nin zayıflığı ve değişen görünümü yorumlara neden oldu.

Giriş Tarihi: 17.12.2024 15:55 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 15:56
Ünlü isim bir deri bir kemik kaldı! Zayıflama iğnesi mi kullandı iddialarına yanıt gecikmedi: Tek yaptığım...

40 yaşındaki şarkıcı, giydiği elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü isim bir deri bir kemik kaldı! Zayıflama iğnesi mi kullandı iddialarına yanıt gecikmedi: Tek yaptığım...

Dramatik makyajı ve siyah saçlarıyla geçen yıla kıyasla oldukça farklı görünen Perry'nin fiziği, hemen herkesin dikkatini çekti. Sahne performansında gümüş renkli mini elbise ve diz üstü çizmelerle de göz kamaştıran bir görünüm sergiledi.

Ünlü isim bir deri bir kemik kaldı! Zayıflama iğnesi mi kullandı iddialarına yanıt gecikmedi: Tek yaptığım...

ZAYIFLAMA İĞNESİ İDDİALARINA YANIT

Perry'nin değişen fiziğinin nedeni olarak zayıflama iğnesi mi kullandı gibi sorular gündeme geldi.

Ünlü isim bir deri bir kemik kaldı! Zayıflama iğnesi mi kullandı iddialarına yanıt gecikmedi: Tek yaptığım...

Ancak yakın kaynaklara göre, bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Şarkıcının eşi Orlando Bloom'un beslenme ve fitness yaklaşımını benimsediği ve ciddi bir disiplinle çalıştığı belirtiliyor.

Ünlü isim bir deri bir kemik kaldı! Zayıflama iğnesi mi kullandı iddialarına yanıt gecikmedi: Tek yaptığım...

Konuyla ilgili içeriden bir kaynak, "Katy sadece çok çalıştı ve beslenmesine dikkat ediyor. Kilo kaybının zayıflama iğneleri ya da başka bir ilaçla hiçbir ilgisi yok" açıklamasını yaptı.

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