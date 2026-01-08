Trend Galeri Trend Magazin Ünlü isimlerden sosyal medyada 15 yaş sınırına tam destek! Şarkıcı Alişan: "Çocukların ruhunu korumak için kıymetli bir adım"

Ünlü isimlerden sosyal medyada 15 yaş sınırına tam destek! Şarkıcı Alişan: "Çocukların ruhunu korumak için kıymetli bir adım"

Avustralya, sosyal medya şirketlerinde 16 yaş altındaki çocukların hesap sahibi olmasını engelleme zorunluluğu getirmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da 15 yaş altı için benzer bir yasal düzenlemenin bu ay sonunda TBMM'ye sunulacağını açıkladı. Bu haber, çocuk sahibi ünlüler tarafından sevinçle karşılandı.

Giriş Tarihi: 08.01.2026 06:04
BURCU KARA
"Bence bu düzenlemeye ihtiyaç var. Çünkü anne-babalar olarak biz çocuklarımızı takip etmeye çalışıyoruz ama bazen arkamızı döndüğümüzde başka bir video, tanıtım, reklam önerisi çıkabiliyor.

Kendi çocuklarımla bunu yaşıyorum. Bu yüzden bu konu hayata geçirilebilirse çok mutlu olurum."

ALİŞAN
"Henüz duygularını tanımayı, kendini korumayı öğrenmemiş bir çocuğu sosyal medyanın acımasız dünyasına bırakmak, özgürlük değil onları tehlikenin içine atmaktır.

Bu karar, çocukların ruhunu korumak için atılacak kıymetli bir adımdır. Bir baba olarak bu tasarıyı yürekten destekliyorum."

NEFİSE KARATAY
"Bu girişimi destekliyorum. Çünkü sosyal medyada maalesef bir yaş sınırı uygulaması olmadığı için çocuklar derslerine kanalize olacaklarına birçok gereksiz bilgi öğreniyor.

Bu yüzden bir sınırlama olması gerektiğine inanıyorum."

DENİZ UĞUR
"Türkiye'de bu konunun gündeme gelmesi umut verici. Sosyal medya ateşten bir gömlek.

Doğru ve bilinçli kullanılması gerekiyor. Diğer yandan, 15 yaş bilincinde dahi olmayan yetişkin sosyal medya kullanıcılarını da görüyoruz. Bunlara nasıl önlem alabiliriz, işte onu bilemiyorum!"