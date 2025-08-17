Trend Galeri Trend Magazin Ünlü model Barbara Palvin bir süredir podyumlardan uzaktı! İlk açıklama geldi! Meğer 3 ay önce...

Dünyaca ünlü model Barbara Palvin, geçtiğimiz aylarda yaşadığı zorlu süreci sosyal medya hesabından tüm samimiyetiyle anlattı. Bir süredir çalışmaya ara verdiğini söyleyen ünlü isim hayranlarını da yaşadığı sağlık sorununa dair bilinçli olmaya çağırdı...

Giriş Tarihi: 17.08.2025 15:59 Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 15:59
Ünlü model yaşadığı süreci tüm samimiyetiyle sosyal medya hesabında anlattı.

MEĞER 3 AY ÖNCE...
3 ay önce bir operasyon geçirdiği belirten ünlü isim bu süreci dinlenmeye ve iyileşmeye ayırdığı ancak şimdi işe dönmeye hazır olduğunu söyledi.

Her ay regl dönemini çok ağrılı ve sancılı geçirdiğini söyleyen Palvin, o süreci ise şöyle anlattı: "Biraz güncelleme yapmak ve belki benimle benzer şeyler yaşayanlara birkaç düşüncemi paylaşmak istedim. Yıllardır regl dönemlerimle birlikte gelen zorluklarla uğraşıyorum. Yorgunluk, şiddetli ağrı, yoğun ve düzensiz kanamalar, banyo zemininde uykusuz geçen geceler... Bunun benim için normal olduğunu sanıyordum. Ama kısa süre önce, semptomlarımın endometriozis (çikolata kisti) kaynaklı olup olmadığını öğrenmek için bir uzmanla görüşmem tavsiye edildi. Her yıl düzenli olarak jinekoloğa gidiyordum, eğer endometriozis olsaydı şimdiye kadar öğrenmiş olacağımı düşünüyordum. Ancak meğer endometriozis, genel muayenelerle teşhis edilemiyormuş. Bu yüzden gittim ve 3 ay sonra ameliyat oldum."

Takipçilerini de bilinçli olmaya davet eden ünlü model, "Eğer siz de endometriozis olabileceğini düşünüyorsanız, bunu mutlaka araştırmanızı tavsiye ederim. Erken teşhis ve tedavi, uzun vadeli komplikasyonları önlemek için çok önemli." dedi.