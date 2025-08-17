Trend
Ünlü model Barbara Palvin bir süredir podyumlardan uzaktı! İlk açıklama geldi! Meğer 3 ay önce...
Dünyaca ünlü model Barbara Palvin, geçtiğimiz aylarda yaşadığı zorlu süreci sosyal medya hesabından tüm samimiyetiyle anlattı. Bir süredir çalışmaya ara verdiğini söyleyen ünlü isim hayranlarını da yaşadığı sağlık sorununa dair bilinçli olmaya çağırdı...
Giriş Tarihi: 17.08.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 15:59