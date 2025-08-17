Ünlü model Barbara Palvin bir süredir podyumlardan uzaktı! İlk açıklama geldi! Meğer 3 ay önce...

Her ay regl dönemini çok ağrılı ve sancılı geçirdiğini söyleyen Palvin, o süreci ise şöyle anlattı: "Biraz güncelleme yapmak ve belki benimle benzer şeyler yaşayanlara birkaç düşüncemi paylaşmak istedim. Yıllardır regl dönemlerimle birlikte gelen zorluklarla uğraşıyorum. Yorgunluk, şiddetli ağrı, yoğun ve düzensiz kanamalar, banyo zemininde uykusuz geçen geceler... Bunun benim için normal olduğunu sanıyordum. Ama kısa süre önce, semptomlarımın endometriozis (çikolata kisti) kaynaklı olup olmadığını öğrenmek için bir uzmanla görüşmem tavsiye edildi. Her yıl düzenli olarak jinekoloğa gidiyordum, eğer endometriozis olsaydı şimdiye kadar öğrenmiş olacağımı düşünüyordum. Ancak meğer endometriozis, genel muayenelerle teşhis edilemiyormuş. Bu yüzden gittim ve 3 ay sonra ameliyat oldum."