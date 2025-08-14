Trend Galeri Trend Magazin Ünlü model imajını değiştirdi! Bella Hadid sarışın oldu

Ünlü model imajını değiştirdi! Bella Hadid sarışın oldu

Ünlü model Bella Hadid, imanını değiştirdi. Filistinli ünlü model, yıllardır kullandığı koyu renk saçlarından vazgeçti. İşte Bella Hadid'in yeni hali...

Giriş Tarihi: 14.08.2025 10:25 Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 10:30
Ünlü model imajını değiştirdi! Bella Hadid sarışın oldu

Filistin'e verdiği desteğiyle alkıştoplayan Bella Hadid, şimdi de yeni imajıyla adından söz ettirdi.

Ünlü model imajını değiştirdi! Bella Hadid sarışın oldu

Hadid yıllardır kullandığı koyu renk saçlarından sıkılmış olacak ki, radikal bir değişikliğe gitti.

Ünlü model imajını değiştirdi! Bella Hadid sarışın oldu

Saçlarını gittikçe daha da sarıya boyatan 28 yaşındaki Hadid'in yeni hali sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü model imajını değiştirdi! Bella Hadid sarışın oldu

İŞTE İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİDEN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER!

Asmalı Konak dizisiyle hafızalardan çıkmayan ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, bir süredir ekranlardan uzakta.

Ünlü model imajını değiştirdi! Bella Hadid sarışın oldu

53 yaşındaki ünlü oyuncu imaj değişikliğine gitti.

Ünlü model imajını değiştirdi! Bella Hadid sarışın oldu

Saçlarını kestirip sarıya boyatan İpek Tuzcuoğlu'na beğeni yağdı.

Ünlü model imajını değiştirdi! Bella Hadid sarışın oldu

Ünlü oyuncuya, takipçilerinden "Çok yakışmış" yorumları geldi.

Ünlü model imajını değiştirdi! Bella Hadid sarışın oldu

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yaptığı imaj değişikli ile hayranlarından tam not aldı.

Ünlü model imajını değiştirdi! Bella Hadid sarışın oldu

"KAHKÜL PERİLERİ"

Deniz, yeni saç modelini Instagram hesabından "Kahkül Perileri" notuyla yayınladı.

Ünlü model imajını değiştirdi! Bella Hadid sarışın oldu

Paylaşım kısa sürede beğeni toplarken, oyuncunun yeni tarzı da sosyal medyada gündem haline geldi.

Ünlü model imajını değiştirdi! Bella Hadid sarışın oldu

"JANE BIRKIN'IN TÜRK VERSİYONU"

Başarılı oyuncuya hayranlarından "Hayran bırakıyorsun, Jane Birkin'in Türk versiyonu gibisin" yorumları yağdı.

Ünlü model imajını değiştirdi! Bella Hadid sarışın oldu

Instagram hesabını oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, saçlarında değişikliğe gittiği anları takipçileriyle paylaştı.

Ünlü model imajını değiştirdi! Bella Hadid sarışın oldu

Saçlarını kısacık kestiren Akil, yeni hali hayranlarından büyük ilgi gördü.

Ünlü model imajını değiştirdi! Bella Hadid sarışın oldu

Birçok sosyal medya kullanıcısı Pelin Akil'in yeni imajını beğeni yağmuruna tutmuştu.

Ünlü model imajını değiştirdi! Bella Hadid sarışın oldu

'Bez Bebek' dizisinde 'Merve' karakteriyle adını duyuran Şükran Ovalı, şimdilerde sosyal medyada mercek altına alınmış durumda.

Ünlü model imajını değiştirdi! Bella Hadid sarışın oldu

Özel hayatı kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi gören Ovalı, son olarak şaşkınlık yaratan bir hikayeye imza attı.

Ünlü model imajını değiştirdi! Bella Hadid sarışın oldu

Yıllardır uzun saçlarıyla karşımıza çıkan güzel oyuncu radikal bir karar alarak saçlarını kestirdi.

Ünlü model imajını değiştirdi! Bella Hadid sarışın oldu

İmaj değişikliği kervanına katılan Şükran Ovalı, yeni halini 'saçlar gitti saçlar' notuyla takipçilerine gösterdi.

Ünlü model imajını değiştirdi! Bella Hadid sarışın oldu

Başarılı oyuncu, takipçilerinden övgü dolu yorumlar alırken bazı sosyal medya kullanıcıları da Sezen Aksu'yu anımsadı...

Ünlü model imajını değiştirdi! Bella Hadid sarışın oldu

Son zamanlarda özel hayatıyla magazin manşetlerini süsleyen eski Türkiye güzeli Demet Şener, şimdi de farklı bir konuyla gündeme geldi.

Ünlü model imajını değiştirdi! Bella Hadid sarışın oldu

Saçlarını uzun zamandır aynı model ve renkte kullanan Şener, imaj değişikliği yaparak dikkat çekti.

Ünlü model imajını değiştirdi! Bella Hadid sarışın oldu

Yeni halini sosyal medya hesabından paylaşan Demet Şener takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü model imajını değiştirdi! Bella Hadid sarışın oldu

Saçlarını boyatan ve perçem kestiren ünlü isim paylaşımına, "Yeni saçlarımla bir postum olmasın mı" notuu düştü.

Ünlü model imajını değiştirdi! Bella Hadid sarışın oldu

Demet Şener'in yıllar sonra saçında yaptırdığı değişiklik Instagram dünyasında ilgi gördü.

Ünlü model imajını değiştirdi! Bella Hadid sarışın oldu

Ünlü şarkıcı Şevval Sam, Antalya'daki konserine çıkmadan önce sevenlerine yeni imajını gösterdi.