Ünlü model imajını değiştirdi! Bella Hadid sarışın oldu

Filistin'e verdiği desteğiyle alkıştoplayan Bella Hadid, şimdi de yeni imajıyla adından söz ettirdi. Hadid yıllardır kullandığı koyu renk saçlarından sıkılmış olacak ki, radikal bir değişikliğe gitti. Saçlarını gittikçe daha da sarıya boyatan 28 yaşındaki Hadid'in yeni hali sosyal medyada gündem oldu. İŞTE İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİDEN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER! Asmalı Konak dizisiyle hafızalardan çıkmayan ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, bir süredir ekranlardan uzakta. 53 yaşındaki ünlü oyuncu imaj değişikliğine gitti. Saçlarını kestirip sarıya boyatan İpek Tuzcuoğlu'na beğeni yağdı. Ünlü oyuncuya, takipçilerinden 'Çok yakışmış' yorumları geldi. Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yaptığı imaj değişikli ile hayranlarından tam not aldı. 'KAHKÜL PERİLERİ' Deniz, yeni saç modelini Instagram hesabından 'Kahkül Perileri' notuyla yayınladı. Paylaşım kısa sürede beğeni toplarken, oyuncunun yeni tarzı da sosyal medyada gündem haline geldi. 'JANE BIRKIN'IN TÜRK VERSİYONU' Başarılı oyuncuya hayranlarından 'Hayran bırakıyorsun, Jane Birkin'in Türk versiyonu gibisin' yorumları yağdı. Instagram hesabını oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, saçlarında değişikliğe gittiği anları takipçileriyle paylaştı. Saçlarını kısacık kestiren Akil, yeni hali hayranlarından büyük ilgi gördü. Birçok sosyal medya kullanıcısı Pelin Akil'in yeni imajını beğeni yağmuruna tutmuştu. 'Bez Bebek' dizisinde 'Merve' karakteriyle adını duyuran Şükran Ovalı, şimdilerde sosyal medyada mercek altına alınmış durumda. Özel hayatı kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi gören Ovalı, son olarak şaşkınlık yaratan bir hikayeye imza attı. Yıllardır uzun saçlarıyla karşımıza çıkan güzel oyuncu radikal bir karar alarak saçlarını kestirdi. İmaj değişikliği kervanına katılan Şükran Ovalı, yeni halini 'saçlar gitti saçlar' notuyla takipçilerine gösterdi. Başarılı oyuncu, takipçilerinden övgü dolu yorumlar alırken bazı sosyal medya kullanıcıları da Sezen Aksu'yu anımsadı... Son zamanlarda özel hayatıyla magazin manşetlerini süsleyen eski Türkiye güzeli Demet Şener, şimdi de farklı bir konuyla gündeme geldi. Saçlarını uzun zamandır aynı model ve renkte kullanan Şener, imaj değişikliği yaparak dikkat çekti. Yeni halini sosyal medya hesabından paylaşan Demet Şener takipçilerinden tam not aldı. Saçlarını boyatan ve perçem kestiren ünlü isim paylaşımına, 'Yeni saçlarımla bir postum olmasın mı' notuu düştü. Demet Şener'in yıllar sonra saçında yaptırdığı değişiklik Instagram dünyasında ilgi gördü. Ünlü şarkıcı Şevval Sam, Antalya'daki konserine çıkmadan önce sevenlerine yeni imajını gösterdi. Yeni tarzını sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı, 'Çok uzun zamandır böyle bir değişiklik yapmamıştım. Sürprizimi ilk kez sizinle paylaşmak istedim. Benim için büyük bir yenilik. Hayatta değişimi sevdiğimi biliyorsunuz, umarım sizler de beğenmişsinizdir' ifadelerini kullandı. Yeni imaj yeni repertuar demektir diyen Sam, şöyle devam etti: 'Birazdan sahneye çıkacağım ,ilk defa böyle çıkacağım için, Şevval ne yapmış demeyin diye sizinle paylaşmak istedim yeni imajımı, çok rahat, bazen alışkanlıklarımızdan vazgeçmek enerjimizi tazeliyor, değişikli iyidir, ben beğendim umarım siz de beğenmişsinizdir, enerjilerimizi tazelemek iyi gelir diye düşünüyorum, görüşlerinizi ve yorumlarınızı merak ediyorum, 20 senedir ilk defa böyle bir saç yapıyorum' dedi. Şevval Sam'ın imajına bazı kullanıcılar 'Çok yakışmış' derken bazı kullanıcılar ise 'uzun halin daha güzeldi' yorumunu yaptı. SARIYA BOYATTI Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren Kuzey ve Mete adında iki oğlu bulunan Berfu Yenenler, imaj değişikliğiyle konuşuldu. Yenenler, saçlarını sarıya boyattı. Yeni imajıyla oğullarının karşısına geçen Yenenler, o anları da kayda aldı. Mete annesini görünce şaşırdı ve beğendiğini söyledi. Kuzey ise, 'Birazcık beğenmedim' diyerek annesini şaşırttı. Yenenler o anları, 'Evin minik reislerinin analarına tepkisi' notuyla paylaştı. SAÇLARINI SARIYA BOYATTI Sibel Can, yeni albümü 'Drama' için imaj değişikliğine gitti. Ünlü şarkıcı saçlarını sarıya boyattı. Şarkıcının yeni imajı çok konuşulurken sosyal medyada yorum yağdı. 'Ne olmuş böyle', 'Eski hali daha güzeldi', 'Bu haliyle farklı geldi', 'Eski haline alıştığımız için garip geldi' gibi yorumlar yapıldı. SAÇLARINA KIYDI Ünlü oyuncu Birce Akalay, uzun saçlarına veda ederek kısa saçlarıyla yeni bir görünüme kavuştu. Güzel oyuncunun sürpriz imaj değişikliği hayranları tarafından çok beğenildi. CEYDA DÜVENCİ DE İMAJ DEĞİŞTİRDİ Son dönemde Güçlü Mete ile yaşadığı ilişkiyle adından söz ettiren Ceyda Düvenci imaj değiştirdi. Uzun süredir saçlarını sarı olarak kullanan Düvenci, saç rengini koyulaştırdı. Ünlü oyuncunun yeni imajı beğeni topladı. SAÇLARINI BAKIR TONLARINA BOYATTI Düm Tek Tek, Yaz Günü, Geliyorum Yanına, Prenses, Aşk Kaç Beden Giyer, Sıfır Tolerans gibi seslendirdiği birçok şarkıyla adından söz ettiren Hadise imaj değişikliğine gitti. Uzun süredir sarı olarak kullandığı saçlarını bakır tonlarına boyattı. Sosyal medyada şarkıcının yeni imajıyla ilgili yorum yağdı. Sosyal medyada, 'Eski hali daha güzeldi' gibi yorumlar yapıldı. SAÇLARINI TURUNCUYA BOYATTI Sosyal medyanın sevilen simalarından olan Dila Tarkan, imajında radikal bir değişikliğe gitti. Uzun yıllar sarı saçlarıyla beğeni toplayan Dila Tarkan, paylaştığı fotoğrafla ters köşe yaptı. Sarı saçlarını turuncu renge boyatan Tarkan, takipçilerini şoke etti.