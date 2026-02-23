Ünlü model Simge Ünal 3 yıldır süren tacizi ifşa etti! Yetkililerden yardım istedi...

Üç yıldır tacize uğradığını iddia eden ünlü model Simge Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isim vererek ifşada bulundu. 'BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE SORUMLULARI BU KİŞİLERDİR' Yaptığı paylaşıma Emniyet Genel Müdürlüğü'nü de etiketleyen Ünal, 'Çoğunuzun bildiği gibi yaklaşık 3 senedir M. A. Y. ve G. Ş. tarafından taciz edilmekteyim. Kendisi evli olmasına ve hiç görüşmemiş olmamıza rağmen Kayseri'den sürekli olarak beni ve ailemi takip ettirmektedir. Başıma bir şey gelirse sorumluları bu kişilerdir' dedi. 'TACİZLER HALA DEVAM EDİYOR' Bir başka paylaşımında tacizlerin devam ettiğini söyleyen 30 yaşındaki model, 'Hala tacizlerine devam ediyor. Bugün bu hesabı seçmiş. Kim bilir kimin hesabını satın aldı yine...' ifadelerini kullandı. SİMGE ÜNAL KİMDİR? İzmirli olan Simge Ünal 22 Mayıs 1995'te dünyaya geldi. Küçüklüğünü ve gençliğini İzmir'de geçiren Ünal, ilk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladıktan sonra İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'ne gitti. 30 yaşındaki Ünal, modellik kariyerine ilk olarak İzmir'de başladı, ardından ise mesleğini İstanbul'a taşıdı. Türkiye ve yurt dışında pek çok defileye katılan Simge Ünal ünlü tasarımcıların defilesinde de yer aldı.