Ünlü model Simge Ünal 3 yıldır süren tacizi ifşa etti! Yetkililerden yardım istedi...

"BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE SORUMLULARI BU KİŞİLERDİR"

Yaptığı paylaşıma Emniyet Genel Müdürlüğü'nü de etiketleyen Ünal, "Çoğunuzun bildiği gibi yaklaşık 3 senedir M. A. Y. ve G. Ş. tarafından taciz edilmekteyim. Kendisi evli olmasına ve hiç görüşmemiş olmamıza rağmen Kayseri'den sürekli olarak beni ve ailemi takip ettirmektedir. Başıma bir şey gelirse sorumluları bu kişilerdir" dedi.