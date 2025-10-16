Trend
Galeri
Trend Magazin
Ünlü müzayedeci Maya Portakal Bitargil’den milyon dolarlık satış: Osman Hamdi Bey’in “Naile Hanım Portresi” rekor fiyata çıktı!
Ünlü müzayedeci Maya Portakal Bitargil’den milyon dolarlık satış: Osman Hamdi Bey’in “Naile Hanım Portresi” rekor fiyata çıktı!
Ünlü müzayedeci Maya Portakal Bitargil, Türk resim sanatının öncülerinden Osman Hamdi Bey'in "Naile Hanım Portresi" adlı eserini satışa çıkardı. Ressamın eşi için yaptığı ve bugüne dek aile içinde kalan bu özel tabloya tam bakın kaçın milyon dolar değer biçildi!
Giriş Tarihi: 16.10.2025 06:24